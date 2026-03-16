Cricket Queens : મહિલા ક્રિકેટરોને મળ્યું પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્થાન, હવે બાળકો વાંચશે દીકરીઓની સફળતાની ગાથા

Indian Women Cricket : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. 2025માં તેઓએ પહેલીવાર ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ પણ જીત્યો હતો. હવે એવું લાગે છે કે તેઓ આ સિદ્ધિઓનું ફળ મેળવી રહી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:00 AM IST
  • ભારતીય મહિલા ટીમની ક્રિકેટરોને પાઠ્યપુસ્તકમાં મળ્યું સ્થાન
  • 5મા ધોરણના પાઠ્યપુસ્તકમાં એક પ્રકરણ ઉમેરાયું
  • સ્મૃતિ મંધાના અને હરમનપ્રીત કૌરના નામનો ઉલ્લેખ

Cricket Queens : મહિલા ક્રિકેટરોને મળ્યું પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્થાન, હવે બાળકો વાંચશે દીકરીઓની સફળતાની ગાથા

Indian Women Cricket : ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાને સમર્પિત એક પ્રકરણ હવે 5મા ધોરણના પાઠ્યપુસ્તકનો ભાગ બની ગયું છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ હવે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટરોની સિદ્ધિઓ વિશે વાંચી શકશે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, ઓરિએન્ટ બ્લેકસ્વાન દ્વારા પ્રકાશિત આ પાઠ્યપુસ્તકમાં વિજ્ઞાન, સામાજિક અભ્યાસ અને જનરલ નોલેજનો સમાવેશ થાય છે.

સૌથી લોકપ્રિય ક્રિકેટર મંધાના 

હાલમાં સ્મૃતિ મંધાનાને ભારતની સૌથી પ્રતિભાશાળી મહિલા ક્રિકેટરોમાંની એક માનવામાં આવે છે. તે ગયા વર્ષે પ્રથમ ODI વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચનાર ભારતીય મહિલા ટીમની મુખ્ય સભ્ય હતી. આ ડોબાડી બેટ્સમેન ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ સ્કોરર હતી, તેણે 9 ઇનિંગ્સમાં 54.25ની સરેરાશ અને 99.09ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 434 રન બનાવ્યા હતા.

પુસ્તકમાં શું છે ?

સ્મૃતિ મંધાના પર આધારિત આ 5મા ધોરણના પુસ્તકના પ્રકરણમાં એક નાના છોકરાની કહાની છે, જે આ ભારતીય મહિલા ટીમની ઓપનરના વારસા વિશે તેના માતાપિતા પાસેથી શીખે છે. આ પ્રકરણમાં બેટરની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકેની સિદ્ધિઓ, મહિલા બિગ બેશ લીગ (WBBL) સાથેના તેના જોડાણ અને તેના ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, જે સુપરસ્ટાર બનવા સુધીની તેની સફરનું વિગતવાર વર્ણન કરે છે.

હરમનપ્રીતનો પણ ઉલ્લેખ 

પાંચમા ધોરણના પાઠ્યપુસ્તકના આ જ પ્રકરણમાં ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રાહુલ દ્રવિડ અને શ્રીલંકાના પૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કુમાર સંગાકારા જેવા અન્ય ક્રિકેટ દિગ્ગજોનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ પુસ્તકમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ માટે એક મોટી સિદ્ધિ તરીકે પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર મંધાનાનું પ્રદર્શન

સ્મૃતિ મંધાના તાજેતરમાં જ ભારતીય મહિલા ટીમનો ભાગ હતી જેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ T20, ત્રણ ODI અને એક ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમી હતી. 29 વર્ષીય ક્રિકેટર T20 શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવી હતી. ત્રણ ઇનિંગ્સમાં ઓપનરે 64.50ની સરેરાશ અને 134.37ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 129 રન બનાવ્યા હતા. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 82 રન હતો, જે તેણે એડિલેડમાં ત્રીજી મેચ દરમિયાન માત્ર 55 બોલમાં બનાવ્યા હતા, આ ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.

મંધાનાએ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 89 રન બનાવ્યા હતા. જો કે, ભારતીય મહિલા ટીમ 3-0થી હારી ગઈ હતી.મંધાનાએ બ્રિસ્બેનમાં પહેલી ODIમાં 65 બોલમાં 58 રન અને હોબાર્ટમાં પછીની મેચમાં 37 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા હતા. પર્થમાં રમાયેલી પિંક-બોલ ટેસ્ટમાં તે ફક્ત 4 અને 2 રન જ બનાવી શકી હતી. 

મંધાનાની અત્યાર સુધીની ક્રિકેટ કારકિર્દી

કુલ મળીને મંધાનાએ 8 ટેસ્ટ, 120 ODI અને 160 T20 રમી છે. ડાબોડી બેટ્સમેને ટેસ્ટ મેચોમાં 48.84ની સરેરાશથી 635 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદીનો સમાવેશ થાય છે. વનડેમાં, તેણીએ 47.88ની સરેરાશ અને 90.36ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 5,411 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 14 સદી અને 35 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. T20માં મંધાનાએ 30.43ની સરેરાશ અને 124.51ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 4,231 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને 33 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

