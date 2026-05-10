/ના હોય ! એક બોલમાં 3 વિકેટ... ક્રિકેટના મેદાન પર ક્યારે થયો હતો આવો ચમત્કાર ?

Cricket Record : એક જ બોલ પર ત્રણ વિકેટ પડવી એ ચોક્કસપણે મુશ્કેલ છે, પણ તે અશક્ય નથી. ક્રિકેટના મેદાન પર એક જ બોલ પર ત્રણ વિકેટ પડવાની અસાધારણ ઘટના ખરેખર બની શકે છે. ત્યારે કોણે અને કેવી રીતે 1 બોલમાં 3 વિકેટ લીધી હતી, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Cricket Record : ક્રિકેટમાં મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ (MCC) દ્વારા નિયમ બનાવવામાં આવે છે અને ICC દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે. ક્રિકેટમાં એવા ઘણા નિયમો છે, જેનાથી સામાન્ય લોકો અજાણ છે. આજે અમે તમને ક્રિકેટના એક નિયમ હેઠળ, એક જ બોલ પર ત્રણ વિકેટ પડવી કેવી રીતે શક્ય છે, તેના વિશે જણાવીશું.
એક બોલ પર ત્રણ વિકેટ કેવી રીતે પડી શકે ?
ક્રિકેટના નિયમ અનુસાર, જો કોઈ બોલર 'નો બોલ' નાખે છે, તો તેને કાયદેસર બોલ ગણવામાં આવતો નથી. જો બેટિંગ બાજુનો કોઈ બેટ્સમેન આ 'નો બોલ' બોલ દરમિયાન રન આઉટ થાય છે, તો અમ્પાયર તેને આઉટ જાહેર કરશે. જો કે, બેટિંગ ટીમને 'ફ્રી હિટ' આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જો બોલર આગલો બોલ 'વાઈડ' નાખે છે અને તે દરમિયાન બીજો બેટ્સમેન સ્ટમ્પ આઉટ થાય છે, તો અમ્પાયર તેને ફરીથી આઉટ આપશે. તેમ છતાં તે બોલ હજુ પણ કાયદેસર બોલ ગણવામાં આવશે નહીં.
ક્રિકેટની સૌથી મોટી અજાયબી
આવા સંજોગોમાં 'ફ્રી હિટ' ચાલુ રહે છે. હવે જો બોલર કોઈ ભૂલ કર્યા વિના તે 'ફ્રી હિટ' બોલ નાખે છે અને તે બોલ દરમિયાન ત્રીજો બેટ્સમેન પણ રન આઉટ થાય છે, તો અમ્પાયર તેને આઉટ જાહેર કરશે અને ફક્ત એક કાયદેસર બોલ ગણવામાં આવશે. આમ આ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં, એક જ કાયદેસર બોલમાં ત્રણ વિકેટ પડી શકે છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ રહે છે કે શું એક જ બોલ પર ત્રણ વિકેટ પડવાની ઘટના ખરેખર ક્રિકેટ મેદાન પર બની છે ?
ક્રિકેટના મેદાન પર આવી વિચિત્ર ઘટના ક્યારે બની ?
ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલાં ક્યારેય આવી ઘટના બની નથી. જ્યાં એક જ બોલ પર ત્રણ વિકેટ પડી હોય. જો કે, 24 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ અને સિડની થંડર વચ્ચે રમાયેલી બિગ બેશ લીગ મેચ દરમિયાન એક જ બોલ પર એક જ બેટ્સમેન બે વાર આઉટ થયો હતો.
આ મેચમાં જ્યારે એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સના બેટ્સમેન ફિલ સોલ્ટે સિડની થંડરના બોલર ક્રિસ ગ્રીનનો બોલ ફટકાર્યો, ત્યારે બોલ બોલરના હાથને સ્પર્શીને સ્ટમ્પ પર અથડાયો. તે સમયે નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ઉભેલા જેક વેધરલ્ડ ક્રીઝની બહાર હતો. તેથી રન આઉટ થયો, છતાં જેક વેધરલ્ડે તે જ બોલ પર ફરીથી રન લેવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ ફરી એકવાર તે રન આઉટ થયો. સિડની થંડરના વિકેટકીપર સેમ બિલિંગ્સે એક જ બોલ પર બે વાર રન આઉટ કર્યો. આમ જેક વેધરલ્ડ એક જ બોલ પર બે વાર રન આઉટ થયો, જોકે અમ્પાયરે આખરે રન આઉટના પ્રથમ નિયમના આધારે તેને આઉટ જાહેર કર્યો.