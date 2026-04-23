ના હોય ! 1 ઓવરમાં 77 રન... ક્રિકેટના ઈતિહાસની સૌથી મોંઘી ઓવર, આ બોલરના નામે નોંધાયો શરમજનક રેકોર્ડ
Most runs in one over : ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓની રમત છે, અહીં ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. જો કોઈ તમને એમ કહે કે એક ઓવરમાં 77 રન બન્યા તો તમને નવાઈ લાગશે, પરંતુ આ હકીકત છે. આજથી 35 વર્ષ પહેલા એક ઓવરમાં 77 રન બન્યા હતા.
Most runs in one over : ક્રિકેટમાં જો કોઈ બેટ્સમેન એક ઓવરમાં છ બોલ પર છ છગ્ગા ફટકારે તો પણ મહત્તમ 36 રન બને. પરંતુ જો કોઈ કહે કે એક ઓવરમાં 77 રન બન્યા તો તમને નવાઈ લાગશે. જો કે, એક બોલરે હકીકતમાં માત્ર એક ઓવરમાં જ 77 રન આપી દીધા હતા. તે મજાક જેવું લાગે છે, પરંતુ 35 વર્ષ પહેલાં ન્યુઝીલેન્ડની સ્થાનિક ક્રિકેટ ટ્રોફી (શેલ ટ્રોફી) દરમિયાન આ રેકોર્ડ બન્યો હતો. આ ખાસ ઓવરને ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી શરમજનક અને મોંઘી ઓવર માનવામાં આવે છે, એક એવી ઘટના જેણે એક બોલરને રાતોરાત વિલન બનાવી દીધો. આ અસાધારણ ઘટના ક્યારે અને કેવી રીતે બની હતી, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
20 ફેબ્રુઆરી, 1990ના દિવસે ન્યુઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં વેલિંગ્ટન અને કેન્ટરબરી વચ્ચે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ ચાલી રહી હતી. વેલિંગ્ટને જીત માટે 291 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. મેચમાં માત્ર બે ઓવર બાકી હતી ત્યારે કેન્ટરબરીને જીતવા માટે 95 રનની જરૂર હતી. વેલિંગ્ટન શરૂઆતમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી ચૂક્યું હતું, સ્કોરબોર્ડ 108 રન સુધી પહોંચ્યું ત્યાં સુધીમાં તેણે 8 વિકેટો લીધી હતી. તેઓ વિજયથી માત્ર બે વિકેટ દૂર હતા. જોકે, કેન્ટરબરીના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન લી જર્મન અને નંબર 10 બેટ્સમેન રોજર ફોર્ડ ક્રીઝ પર ઉતર્યા અને મેચને ડ્રો તરફ લઈ જવા લાગ્યા.
કેપ્ટનનો પ્લાન બેકફાયર થયો ?
મેચ ડ્રો તરફ આગળ વધતી જોઈને વેલિંગ્ટનના કેપ્ટને પોતાની ટીમ માટે વિજય સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિરોધી ટીમની અંતિમ જોડીને આઉટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે બોલ બેટ્સમેન બર્ટ વાન્સને સોંપવાનો નિર્ણય લીધો. કેપ્ટન ઇવેન ચેટફિલ્ડ દ્વારા ઘડવામાં આવેલી આ ગણતરીપૂર્વકની વ્યૂહરચના હતી. તેણે બર્ટ વેન્સને બોલ સોંપ્યો અને તેને સૂચના આપી કે તે બેટ્સમેનોને લાલચ આપે જેથી તેઓ રન બનાવવા માટે લલચાય. કેપ્ટનનો ઉદ્દેશ્ય કેન્ટરબરીને જીતની સંભાવના સાથે લલચાવવાનો હતો, એવી આશામાં કે બેટ્સમેન મોટા શોટ મારવાના પ્રયાસમાં પોતાની વિકેટ ગુમાવશે. જોકે, બરાબર વિપરીત થયું.
બર્ટ વાન્સે એક જ ઓવરમાં 17 નો-બોલ ફેંક્યા
બર્ટ વાન્સે પોતાના કેપ્ટનના આદેશને થોડો વધારે પડતો સ્વીકાર્યો. તેણે પોતાના પહેલા 17 બોલ 'નો-બોલ' ફેંક્યા. બેટ્સમેન લી જર્મને ખુલ્લા હાથે આ 'ભેટ' સ્વીકારી અને ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ વરસાવ્યો. તે એક જ ઓવરમાં 8 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગા આવ્યા. આ એ જ બર્ટ વાન્સ છે જેણે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન 4 ટેસ્ટ મેચોમાં 207 રન બનાવ્યા. જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે અને 8 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI)માં કુલ 248 રન બનાવ્યા.
77 રનની ઓવર
બર્ટ વાન્સે આ ઓવરમાં કુલ 22 બોલ ફેંક્યા. બેટ્સમેન લી જર્મને આ એક જ ઓવરમાં 70 રન ફટકાર્યા, જ્યારે તેના સાથી રોજર ફોર્ડે 5 રનનું યોગદાન આપ્યું. 2 વધારાના રન પણ હતા. આમ, કુલ 77 રન બન્યા. આ ઓવરમાં વાન્સે આ રીતે રન આપ્યા : 0, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 1, 4, 1, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 4, 0, 1 જેણે પણ આ ઓવર જોઈ તે સંપૂર્ણપણે સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
1 રન માટે મેચ 'ડ્રો' થઈ
વાન્સે 77 રન આપ્યા પછી કેન્ટરબરીને અંતિમ ઓવરમાં જીત માટે ફક્ત 18 રનની જરૂર હતી. લી જર્મન પ્રથમ પાંચ બોલમાં 17 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યો. હવે અંતિમ બોલ પર ફક્ત એક રનની જરૂર હતી, જર્મન કોઈ રન બનાવી શક્યો નહીં. અંતે કેન્ટરબરીએ કુલ 290 રન બનાવ્યા, ટાર્ગેટથી ફક્ત એક રન ઓછો રહ્યો. આ ઘટનાના રોમાંચક વળાંક પછી આ ઐતિહાસિક મેચ ડ્રો રહી.
