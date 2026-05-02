અસંભવ રેકોર્ડ ! એક જ ઓવરમાં ફિફ્ટી... 8 સિક્સ અને 5 ફોર સાથે આ ખતરનાક બેટ્સમેને કર્યો કમાલ

Unique Cricket Record : વિશ્વમાં એક એવો ખતરનાક બેટ્સમેન છે જેણે એક સમયે ક્રિકેટના મેદાન પર એટલી બધી તબાહી મચાવી દીધી હતી કે વિરોધી બોલરો દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળતા હતા. એક મેચમાં આ બેટ્સમેને એક જ ઓવરમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. ત્યારે આ બેટ્સમેન કોણ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 02, 2026, 02:54 PM IST
  • ન્યૂઝીલેન્ડના એક બેટ્સમેને એક જ ઓવરમાં ફિફ્ટી ફટકારી
  • આ રેકોર્ડ ન્યૂઝીલેન્ડમાં ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ દરમિયાન બન્યો હતો
  • લી જર્મને એક જ ઓવરમાં એકલા હાથે 70 રન બનાવ્યા હતા

Unique Cricket Record : ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ઘણા મોટા રેકોર્ડ બન્યા અને તૂટ્યા છે, પરંતુ આ રેકોર્ડ આજે પણ અકબંધ છે. તમને બધાને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક જ બેટ્સમેને એક જ ઓવરમાં 70 રન બનાવ્યા હતા. આ રેકોર્ડ ન્યૂઝીલેન્ડમાં રમાયેલી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ દરમિયાન બન્યો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેન લી જર્મને આ અસાધારણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. આ બેટ્સમેને માત્ર એક ઓવરમાં અડધી સદી ફટકારી અને આ દરમિયાન તેણે 5 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. 

એક જ ઓવરમાં અડધી સદી

20 ફેબ્રુઆરી, 1990ના રોજ વેલિંગ્ટન સામેની ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં કેન્ટરબરી તરફથી રમતા ન્યુઝીલેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર લી જર્મને એક જ ઓવરમાં અડધી સદી ફટકારી અને કુલ 70 રન બનાવ્યા, જે ક્રિકેટના કોઈપણ ફોર્મેટમાં એક જ ઓવરમાં કોઈ બેટ્સમેન દ્વારા મેળવેલ સૌથી વધુ રન છે. આ ઐતિહાસિક ઘટના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં કેન્ટરબરી અને વેલિંગ્ટન વચ્ચેની શેલ ટ્રોફી મેચના અંતિમ દિવસે બની હતી. તે વેલિંગ્ટનની સિઝનની છેલ્લી મેચ હતી. 

મેચ દરમિયાન મોટો રેકોર્ડ નોંધાયો 

કેન્ટરબરીની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. તેઓએ માત્ર 108 રનમાં 8 વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેના કારણે દરેકને એવું લાગ્યું કે વેલિંગ્ટન સરળતાથી જીત મેળવશે, જોકે, ત્યારબાદ નાટકીય વળાંક આવ્યો. વેલિંગ્ટનના કેપ્ટને એક રણનીતિ બનાવી અને ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેન બર્ટ વાન્સને બોલિંગ સોંપી. જે તેની કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં હતો. વેલિંગ્ટનના કેપ્ટનનું માનવું હતું કે જો કેન્ટરબરીના બેટ્સમેન લી જર્મન અને રોજર ફોર્ડ કોઈ સામાન્ય બોલર સામે રનનો પીછો કરશે, તો તેઓ ભૂલ કરશે અને આઉટ થશે. જોકે, કેપ્ટનની આ રણનિતી તેના પર સંપૂર્ણપણે ઉલટી પડી

એક જ ઓવરમાં 70 રન બનાવ્યા

કેન્ટરબરીના બેટ્સમેન લી જર્મને વેલિંગ્ટનના બર્ટ વાન્સ દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી ઓવર દરમિયાન એકલા હાથે 70 રન બનાવ્યા. બર્ટ વાન્સે આ એક જ ઓવરમાં કુલ 22 બોલ ફેંક્યા. પૂર્વ ક્રિકેટર બર્ટ વાન્સ જેણે ન્યુઝીલેન્ડ માટે ચાર ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘી ઓવર ફેંકવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેણે પોતાની ઓવરમાં 70 રન આપ્યા. લી જર્મને આ ઓવર દરમિયાન 70 રન બનાવ્યા, જ્યારે તેના સાથી, રોજર ફોર્ડે 5 રનનું યોગદાન આપ્યું.

કેવી રીતે બન્યા 77 રન ?

બર્ટ વાન્સે આ ઓવરમાં ખરાબ શરૂઆત કરી. તેણે સતત નો-બોલ ફેંક્યા. પહેલા 17 બોલમાંથી ફક્ત એક જ બોલ કાયદેસર હતો. આ દરમિયાન લી જર્મને શાનદાર અડધી સદી પૂર્ણ કરી. કુલ મળીને વાન્સે ઓવરમાં 22 બોલ ફેંક્યા અને 77 રન આપ્યા. આ ઓવર પછી કેન્ટરબરી ટીમને વિજય મેળવવા માટે અંતિમ ઓવરમાં ફક્ત 18 રનની જરૂર હતી. જર્મન લીએ પ્રથમ પાંચ બોલમાં 17 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે અંતિમ બોલ પર કોઈ રન બનાવી શક્યો નહીં અને મેચ ડ્રો થઈ. 

બર્ટ વાન્સ દ્વારા ફેંકવામાં આવેલ ઓવરમાં આવેલા રન : 0, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 1, 4, 1, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 4, 0, 1
 

