/9 બોલમાં ફિફ્ટી, સતત બે વાર 6 બોલમાં 6 સિક્સ... આ બેટ્સમેને બનાવ્યો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ !

Unique Cricket Record : ક્રિકેટમાં ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે, અનેક રેકોર્ડ બને છે અને તૂટે છે. આવો જ એક રેકોર્ડ છે, 9 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારવાનો અને સાથે જ બે વખત 6 બોલમાં 6 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ નોંધાવ્યો હતો. વધુમાં આ બેટ્સમેન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ ધરાવે છે, તેણે ફક્ત 9 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સતત બે વાર 6 બોલમાં છ સિક્સ
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બે વાર એક ઓવરમાં સતત છ છગ્ગા મારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ નેપાળના ઓલરાઉન્ડર દીપેન્દ્ર સિંહ એરીનો છે. તેણે સૌપ્રથમ 27 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ મંગોલિયા સામે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. તેણે 13 એપ્રિલ, 2024 ના રોજ કતાર સામે આ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કર્યું. દીપેન્દ્ર સિંહ એરી એ પ્રકારના બેટ્સમેન છે જેમની સામે વિરોધી બોલરો દયાની ભીખ માંગતા હોય તેવું લાગે છે.
T20માં 9 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ નેપાળના ઓલરાઉન્ડર દીપેન્દ્ર સિંહ એરીના નામે છે. હાલમાં તે T20 ક્રિકેટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બંનેમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. 27 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ, નેપાળના ઓલરાઉન્ડર દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ મંગોલિયા સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં માત્ર 9 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. તે 10 બોલમાં 52 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, ઇનિંગ દરમિયાન 520નો સ્ટ્રાઇક રેટ હતો.
T20માં 273 રનથી મોટી જીત
દીપેન્દ્ર સિંહની ઇનિંગમાં 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે તેણે ભારતના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો, જેણે 2007ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડ સામે 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. ચીનના હાંગઝોઉમાં રમાયેલી આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં મોંગોલિયાએ ટોસ જીતીને નેપાળને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા નેપાળે 20 ઓવરમાં કુલ 314/3 બનાવ્યા, જેના કારણે મંગોલિયા માટે 315 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. જવાબમાં, મોંગોલિયન ટીમ 13.1 ઓવરમાં ફક્ત 41 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પરિણામે નેપાળે 273 રનથી શાનદાર જીત નોંધાવી.
કોણ છે આ બેટ્સમેન ?
દીપેન્દ્ર સિંહ એરી નેપાળનો છે અને તેનો જન્મ 24 જાન્યુઆરી, 2000ના રોજ થયો હતો. તે તેના વિસ્ફોટક પાવર-હિટિંગ અને ઓફ-સ્પિન બોલિંગ માટે જાણીતા છે. અત્યાર સુધીમાં એરીએ 100 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 34.15ની સરેરાશ અને 140.51ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,220 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને 12 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 110 રન છે. દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 62 વિકેટ પણ લીધી છે.