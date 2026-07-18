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9 બોલમાં ફિફ્ટી, સતત બે વાર 6 બોલમાં 6 સિક્સ... આ બેટ્સમેને બનાવ્યો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ !

Unique Cricket Record : દુનિયામાં એકમાત્ર એવો બેટ્સમેન છે, જેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બે વખત સતત છ બોલમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે તેણે કિરોન પોલાર્ડ અને યુવરાજ સિંહને પાછળ છોડી દીધા છે, જેમણે બંનેએ તેમની કારકિર્દી દરમિયાન ફક્ત એક જ વાર એક ઓવરમાં સતત છ છગ્ગા ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:45 PM IST
9 બોલમાં ફિફ્ટી, સતત બે વાર 6 બોલમાં 6 સિક્સ... આ બેટ્સમેને બનાવ્યો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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