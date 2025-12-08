4 સદી, 62 અડધી સદી અને 10,000 રન... માત્ર 29 વર્ષની ઉંમરે આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેને રચ્યો ઇતિહાસ
T20 ફોર્મેટમાં 10,000 રન બનાવવા એ કોઈપણ બેટ્સમેન માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. આ સિદ્ધિ હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના સ્ટાર વિકેટકીપરે પ્રાપ્ત કરી છે, જેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તે ફક્ત T20 લીગમાં જ રમે છે. તેણે 7 ડિસેમ્બરના રોજ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
T20ને બેટ્સમેનની રમત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં રનોનો વરસાદ થાય છે. સમગ્ર વર્લ્ડમાં ફક્ત 19 ખેલાડીઓએ તેમની T20 કારકિર્દીમાં 10,000 રનનો આંકડો પાર કર્યો છે. આ યાદીમાં હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન નિકોલસ પૂરનનો સમાવેશ થયો છે, જે T20 ફોર્મેટમાં સતત ચર્ચામાં રહે છે.
આ સિદ્ધિ સુધી પહોંચીને પૂરને સાબિત કર્યું કે ભલે તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો હોય, પણ લીગ ક્રિકેટમાં તેની પ્રતિભા અકબંધ છે. પૂરને ILT20 ટુર્નામેન્ટમાં MI અમીરાત માટે રમતા આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. 7 ડિસેમ્બરના રોજ પૂરને શારજાહ વોરિયર્સ સામેની મેચમાં માત્ર બે રન સાથે તેની T20 કારકિર્દીમાં 10,000 રન પૂરા કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
29 વર્ષની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ
નિકોલસ પૂરન માત્ર 29 વર્ષનો છે. તેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે, પરંતુ હજુ પણ વિશ્વભરની ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં તે ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. તેની આક્રમક બેટિંગ, ખાસ કરીને લાંબા છગ્ગા મારવાની તેની ક્ષમતા, તેને T20 ફોર્મેટમાં સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેન બનાવે છે. પૂરણે 426 મેચોમાં 400 ઇનિંગ્સમાં 10,003 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 4 સદી, 62 અડધી સદી અને 687 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા 19 ખેલાડી
- ક્રિસ ગેલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 463 મેચ, 14,562 રન
- કિરોન પોલાર્ડ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) - 722 મેચ, 14,291 રન
- એલેક્સ હેલ્સ (ઈંગ્લેન્ડ) - 519 મેચ, 14,285 રન
- ડેવિડ વોર્નર (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 424 મેચ, 13,595 રન
- શોએબ મલિક (પાકિસ્તાન) - 557 મેચ, 13,571 રન
- વિરાટ કોહલી (ભારત) - 414 મેચ, 13,543 રન
- જોસ બટલર (ઈંગ્લેન્ડ) - 473 મેચ, 13,507 રન
- જેમ્સ વિન્સ (ઈંગ્લેન્ડ) - 455 મેચ, 12,705 રન
- રોહિત શર્મા (ભારત) - 463 મેચ, 12,248 રન
- ફાફ ડુ પ્લેસિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા) - 424 મેચ, 11,906 રન
- કોલિન મુનરો (ન્યુઝીલેન્ડ) - 454 મેચ, 11,639 રન
- બાબર આઝમ (પાકિસ્તાન) - 328 મેચ, 11,536 રન
- ડેવિડ મિલર (દક્ષિણ આફ્રિકા) - 537 મેચ, 11,476 રન
- એરોન ફિન્ચ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 387 મેચ, 11,458 રન
- ક્વિન્ટન ડી કોક (દક્ષિણ આફ્રિકા) - 413 મેચ, 11,452 રન
- ગ્લેન મેક્સવેલ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 488 મેચ, 10,848 રન
- જેસન રોય (ઇંગ્લેન્ડ) - 412 મેચ, 10,554 રન
- ડેવિડ માલન (ઇંગ્લેન્ડ) - 384 મેચ, 10,501 રન
- નિકોલસ પૂરન (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) - 426 મેચ, 10,003 રન
