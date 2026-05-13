18 છગ્ગા, 6 ચોગ્ગા... 43 મિનિટમાં ફટકારી સૌથી ઝડપી સદી, બોલરો પર મિસાઇલની જેમ વરસ્યો આ 'ભારતીય' બેટ્સમેન

Unbreakable Cricket Records : ક્રિકેટના કોઈપણ ફોર્મેટમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ભારતીય મૂળના ક્રિકેટરના નામે છે. તેણે ફક્ત 43 મિનિટ અને માત્ર 27 બોલમાં સૌથી ઝડપી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. ધમાકેદાર ઇનિંગ દ્વારા તેણે બોલરોને ધોઈ નાખ્યા હતા.
Unbreakable Cricket Records : ભારતમાં હાલ IPL 2026 ધૂમ મચાવી રહી છે. 19મી સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 11 સદી આવી છે. આ સીઝનમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ વૈભવ સૂર્યવંશીના નામે છે, જેણે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે માત્ર 36 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ત્યારે અમે તમને T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ કોના નામે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.
જ્યારે પણ ક્રિકેટના મેદાન પર સૌથી ઝડપી સદીની વાત આવે છે, ત્યારે ક્રિસ ગેલ (30 બોલ) અને એબી ડી વિલિયર્સ (31 બોલ) જેવા દિગ્ગજોના નામ સામાન્ય રીતે યાદ આવે છે. જો કે, આ રેકોર્ડ હાલમાં એક ભારતીય મૂળના ક્રિકેટરના નામે છે જે એસ્ટોનિયા માટે રમે છે. તેણે માત્ર 27 બોલમાં સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ હરિયાણાની ધરતી પર જન્મેલ સાહિલ ચૌહાણ છે, જે ક્રિકેટમાં એસ્ટોનિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 2024માં તેણે મેદાન પર તબાહી મચાવીને ચોંકાવી દીધા છે.
સાહિલે માત્ર 27 બોલમાં સદી ફટકારી
સાહિલ ચૌહાણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને એકંદર T20 ક્રિકેટ બંનેના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ધરાવતો વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે 17 જૂન, 2024ના રોજ સાયપ્રસના એપિસ્કોપીમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન આ અસાધારણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તે મેચમાં, સાયપ્રસે એસ્ટોનિયાને જીતવા માટે 192 રનનો પડકારજનક ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ત્યારે સાહિલ ક્રીઝ પર પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો.
Estonia's Sahil Chauhan has set a new record by scoring the fastest T20I century in just 27 balls. Additionally, he broke the record for the most sixes in a men's T20I innings, hitting 18 in his 41-ball innings.pic.twitter.com/eHTnClmmJx
સાહિલે માત્ર 27 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. તેણે કુલ 41 બોલનો સામનો કર્યો અને અણનમ 144 રન ફટકારીને પોતાની ટીમને એકતરફી જીત અપાવી. સાયપ્રસના કુલ 191 રનના જવાબમાં, એસ્ટોનિયાએ સાહિલની વિસ્ફોટક ઇનિંગને કારણે માત્ર 13 ઓવરમાં 194 રન બનાવીને 42 બોલ બાકી રહેતા 6 વિકેટે મેચ જીતી લીધી.
ક્રિઝ પર 43 મિનિટ સુધી તબાહી મચાવી
જ્યારે સાહિલ ચૌહાણે સાયપ્રસ સામે માત્ર 27 બોલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી હતી, ત્યારે તેણે કુલ 43 મિનિટ ક્રીઝ પર બેટિંગ કરી હતી. તેણે 41 બોલમાં અણનમ 144 રન બનાવ્યા હતા. તે ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 18 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 351.21 હતો. આ ધમાકેદાર ઇનિંગથી તેણે ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદીનો ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જે અગાઉ 30 બોલમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો.
T20 ક્રિકેટમાં 5 સૌથી ઝડપી સદીઓ
1. સાહિલ ચૌહાણ (એસ્ટોનિયા) - 27 બોલમાં સદી, 2024
2. ઉર્વિલ પટેલ (ગુજરાત) - 28 બોલમાં સદી, 2024
3. અભિષેક શર્મા (પંજાબ) - 28 બોલમાં સદી, 2024
4. મુહમ્મદ ફહાદ (તુર્કી) - 29 બોલમાં સદી, 2025
5. ક્રિસ ગેલ (RCB) - 30 બોલમાં સદી, 2013