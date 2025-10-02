શરમજનક ! ટ્રમ્પ ટેરિફ-ટેરિફ રમતા રહ્યા અને USA ક્રિકેટ બરબાદ થઈ ગયું, ICCના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયો આ કાંડ
USA Cricket : યુએસએ ક્રિકેટ ગંભીર મુશ્કેલીમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ટીમે મોટા મુકદ્દમા પહેલા નાદારી જાહેર કરી દીધી છે. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે આઈસીસી સંલગ્ન બોર્ડે આવો નિર્ણય લીધો છે.
USA Cricket : યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આજકાલ દરેક વસ્તુ પર અને દેશો પર ટેરિફ લાદી રહ્યા છે. ટેરિફ લાદવામાં વ્યસ્ત યુએસ પ્રમુખ પોતાના દેશમાં ક્રિકેટને બરબાદ થવાથી બચાવવામાં અસમર્થ છે. યુએસએ ક્રિકેટે નાદારી માટે અરજી કરી છે. આઈસીસીના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર છે જ્યારે કોઈ સભ્યએ આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું છે. આનાથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં આઘાત લાગ્યો છે. આઈસીસીએ તાજેતરમાં યુએસ ક્રિકેટ બોર્ડ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને હવે આ સમાચારથી બધાને આઘાત લાગ્યો છે.
બરબાદ થઈ ગયું USA ક્રિકેટ
Cricbuzzના અહેવાલ મુજબ, યુએસએ ક્રિકેટે અમેરિકન ક્રિકેટ એન્ટરપ્રાઇઝ (ACE) સાથેના તેના વિવાદ અંગે કોલોરાડોમાં નિર્ધારિત હુકમની સુનાવણીની થોડી મિનિટો પહેલા ચેપ્ટર 11 નાદારી માટે અરજી કરી છે. યુએસએ ક્રિકેટ (USAC) દ્વારા ચેપ્ટર 11 નાદારી માટે અરજી કરવાનો અર્થ એ છે કે USACના નાણાકીય બાબતો જાહેરમાં જાહેર કરવામાં આવશે. આમાં બેંક રોકડ, ખાતાઓમાંથી પ્રાપ્ત થતી રકમ, ઓફિસ સાધનો અને અન્ય નાની સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરો સહિત વર્તમાન ખેલાડીઓના કરાર જોખમમાં છે.
વિલંબ અથવા ચુકવણીમાં કાપ મૂકવાની ધમકી
અગાઉ અમેરિકન ક્રિકેટ એન્ટરપ્રાઇઝ (ACE)એ પ્રારંભિક મનાઈ હુકમને આધીન, સંમતિ મુજબ ખેલાડીઓના કરાર ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવાની ઓફર કરી હતી. USACએ આ ઓફરને નકારી કાઢી હતી, નાદારી માટે અરજી કરી હતી. વધુમાં તેણે ICC દ્વારા સસ્પેન્ડ કર્યા પછી પણ રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આખરે આ ઘટનાએ ખેલાડીઓના ભવિષ્ય પર ગંભીર શંકા ઉભી કરી છે. તેમના કરાર 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થાય છે.
ICCનું મૌન
ગયા મહિને ICC દ્વારા USACને સસ્પેન્ડ કર્યા પછી તેણે જણાવ્યું હતું કે સસ્પેન્શન ખેલાડીઓ પર અસર કરશે નહીં. નાદારી માટે અરજી કરવાના USACના વ્યૂહાત્મક પગલા બાદ ICCએ હજુ સુધી સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી.
ACEની ટીકા
ACEએ ફાઇલિંગના સમય અને હેતુની નિંદા કરી. ACEના પ્રતિનિધિએ ક્રિકબઝને જણાવ્યું, "USAC પ્રારંભિક મનાઈ હુકમ સુનાવણી શરૂ થવાને પણ સહન કરી શક્યું નહીં અને જાણતા હતા કે પરિણામ પહેલાથી જ નક્કી થઈ ગયું છે. તેમની પાસે પક્ષકારોના કરારને રદ કરવાનો કોઈ આધાર નહોતો અને તેઓ બેદરકારીપૂર્વક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ક્રિકેટની સફળતાને જોખમમાં મૂકી રહ્યા હતા. USACને ક્રિકેટ અને તેના ખેલાડીઓના શ્રેષ્ઠ હિતોની કોઈ પરવા નથી અને તે ફક્ત રાજકારણ અને તેના ડિરેક્ટરોના વ્યક્તિગત એજન્ડા દ્વારા સંચાલિત છે."
