Cricket Special : 24 વર્ષ બાદ ODI વર્લ્ડ કપ 2027માં જોવા મળશે 2003 જેવો રોમાંચ... બદલાઈ ગયું આખું ફોર્મેટ
ODI World Cup 2027 : વનડે વર્લ્ડ કપ 2027નું શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. એવી શક્યતા છે કે આ ટુર્નામેન્ટ ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર વચ્ચે યોજાશે. આ વખતે 2003માં ઉપયોગમાં લેવાયેલ ફોર્મેટ પણ વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. આ લેખમાં અમે તમને આ વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં કયા ફેરફારો થવાના છે, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.
- ODI વર્લ્ડ કપ 2027માં 2003 જેવું રોમાંચક ફોર્મેટ જોવા મળશે
- ODI વર્લ્ડ કપ 2027માં 'સુપર-6' ફોર્મેટની વાપસી થશે
- 2003ના વર્લ્ડ કપની જેમ જ 14 ટીમો 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમશે
ODI World Cup 2027 : હાલમાં IPLનો માહોલ ભારતમાં છવાયેલો છે, છતાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો આગામી વર્ષે યોજાનાર 2027 ODI વર્લ્ડ કપની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત આગામી ODI વર્લ્ડ કપમાં 24 વર્ષ જૂનું 2003 જેવું એક રોમાંચક ફોર્મેટ જોવા મળશે. ક્રિકેટના આ મહાકુંભમાં ફક્ત એક કે બે નહીં, પરંતુ કુલ ત્રણ મોટા ફેરફારો જોવા મળશે.
'સુપર-6' ફોર્મેટની વાપસી
પહેલો ફેરફાર 'સુપર-6' ફોર્મેટની વાપસી છે, જે 2003ના ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપની યાદોને તાજી કરે છે. બીજો ફેરફાર એ છે કે 10ને બદલે 14 ટીમો ટાઇટલ માટે લડવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ત્રીજો ફેરફાર એ છે કે સેમિફાઇનલનો માર્ગ પહેલા કરતાં વધુ જટિલ અને રોમાંચક બનવાનો છે. 2027 ODI વર્લ્ડ કપ ખરેખર ખાસ ઇવેન્ટ કેમ બનવા જઈ રહ્યો છે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્યાં રમાશે ?
આગામી વર્ષે આ વર્લ્ડ કપ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાશે. છેલ્લી વખત 'સુપર-6' ફોર્મેટનો ઉપયોગ 2003ની સિઝનમાં થયો હતો. એ વખતે પણ વર્લ્ડ કપ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં રમાયો હતો. 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં કુલ 10 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. જો કે, 2003ના વર્લ્ડ કપની જેમ જ 14 ટીમો 2027ના વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે.
14 ટીમોને 2 ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવશે
2027ના ODI વર્લ્ડ કપ માટે 7 ટીમોના બે ગ્રુપ બનાવવામાં આવશે. ગ્રુપ Aમાં 7 ટીમો હશે અને ગ્રુપ Bમાં પણ 7 ટીમો હશે. દરેક ટીમ પોતાના ગ્રુપની અંદરની દરેક ટીમ સામે એક મેચ રમશે. પ્રથમ તબક્કામાં દરેક ટીમને 6 મેચ રમવાની તક મળશે.
સુપર-6માં કોને મળશે પ્રવેશ ?
એકવાર ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો પૂર્ણ થયા પછી બંને ગ્રુપમાંથી ટોચની 3 ટીમો આગળના રાઉન્ડમાં જશે. ખાસ કરીને ગ્રુપ Aમાંથી ૩ ટીમો અને ગ્રુપ Bમાંથી ૩ ટીમો. આ સ્ટેજને 'સુપર-6' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાકીની 8 ટીમો પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ જશે.
સુપર-6 ખાસ શું બનાવે છે ?
તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે સુપર-6 સ્ટેજને શું ખાસ બનાવે છે. આ રાઉન્ડ ટુર્નામેન્ટનો સૌથી રસપ્રદ અને રોમાંચક ભાગ છે. ગ્રુપ Aમાંથી આગળ વધતી ૩ ટીમો અને ગ્રુપ Bમાંથી આગળ વધતી ૩ ટીમો વચ્ચે મેચ રમાશે. જોકે, પ્રથમ તબક્કામાં એક જ ગ્રુપમાંથી ટીમો આ રાઉન્ડમાં એકબીજા સામે નહીં રમે. મેચો ફક્ત બીજા ગ્રુપમાંથી આવતી ટીમો સામે જ રમાશે.
દાખલા તરીકે, જો ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો પ્રથમ રાઉન્ડ દરમિયાન એક જ ગ્રુપમાં હોય અને બંને ટીમો સુપર-6 માટે ક્વોલિફાય થાય, તો તેઓ પછીના રાઉન્ડમાં એકબીજાનો સામનો નહીં કરે. જો કે, જો બંને ટીમોને પ્રથમ રાઉન્ડ દરમિયાન અલગ અલગ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવે અને ત્યારબાદ સુપર-6 તબક્કા માટે ક્વોલિફાય થાય, તો તેમની વચ્ચે એક મેચ રમાશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સુપર-6 તબક્કા સુધી એક ટીમ બીજી ચોક્કસ ટીમનો સામનો ફક્ત એક જ વાર કરશે.
કઈ પરિસ્થિતિમાં ગ્રુપ સ્ટેજમાં મેળવેલા પોઈન્ટ આગામી રાઉન્ડમાં જશે ?
આ ટુર્નામેન્ટની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન મળેલા પોઈન્ટના આધારે ટીમોને આગળ લઈ જવામાં આવશે. જો કે, આ સાથે એક ચોક્કસ શરત જોડાયેલી છે કે પોઈન્ટ ફક્ત ત્યારે જ ઉમેરવામાં આવશે જો પ્રથમ રાઉન્ડમાં પરાજિત ટીમ પણ પછીના રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થાય. ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયેલી ટીમ સામે મેળવેલા પોઈન્ટ ગણવામાં આવશે નહીં.
ઉદાહરણ તરીકે, ધારો કે ટીમ ઈન્ડિયા અને પાકિસ્તાન પ્રથમ રાઉન્ડ દરમિયાન એક જ ગ્રુપમાં છે અને ભારત પાકિસ્તાનને હરાવે છે. હવે જો બંને ટીમો સુપર-6 સ્ટેજ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો ભારતીય ટીમને સુપર-6 રાઉન્ડમાં આપમેળે બે પોઈન્ટ આપવામાં આવશે. એક પણ મેચ રમ્યા વિના કારણ કે તેઓએ પહેલા રાઉન્ડમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. જોકે, જો પાકિસ્તાન સુપર-6 સ્ટેજ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો ભારતને કોઈ પોઈન્ટ મળશે નહીં.
કઈ ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે ?
સુપર-6 સ્ટેજમાંથી ટોપ-4 ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. આનો અર્થ એ છે કે છ ટીમોમાંથી ચાર આગળ વધશે, જ્યારે બાકીની બે ટીમોની સફર સમાપ્ત થશે. પ્રથમ સેમિફાઇનલ પ્રથમ ક્રમની ટીમ અને ચોથા ક્રમની ટીમ વચ્ચે રમાશે, જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલ બીજા ક્રમની ટીમ અને ત્રીજા ક્રમની ટીમ વચ્ચે રમાશે. વિજેતા ટીમો ફાઇનલમાં પહોંચશે અને ફાઇનલ મેચ જીતનાર ટીમ ટ્રોફી ઉઠાવશે.
