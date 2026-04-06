Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsCricket Special : ખેડૂતના દીકરાએ ફેંક્યો IPL 2026નો સૌથી ફાસ્ટ બોલ, જાણો કોણ છે આ ફાસ્ટ બોલર

Cricket Special : ખેડૂતના દીકરાએ ફેંક્યો IPL 2026નો સૌથી ફાસ્ટ બોલ, જાણો કોણ છે આ ફાસ્ટ બોલર

Ashok Sharma : ગુજરાત ટાઇટન્સના યુવા ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માએ 154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંકીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. આ સાથે તેણે વર્તમાન સિઝનનો સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો છે. અશોક શર્માએ પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:00 AM IST
  • IPL 2026માં ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માએ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી
  • અશોક શર્માએ આ IPL સીઝનનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંક્યો
  • રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે તેણે 154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યો

Trending Photos

Cricket Special : ખેડૂતના દીકરાએ ફેંક્યો IPL 2026નો સૌથી ફાસ્ટ બોલ, જાણો કોણ છે આ ફાસ્ટ બોલર

Ashok Sharma : IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સના ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માએ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચમાં અશોક શર્માની સ્પીડ સ્ટેડિયમથી લઈને સોશિયલ મીડિયા સુધી ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 4 એપ્રિલ શનિવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ફાસ્ટ બોલરે 154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યો. આ IPL 2026 સીઝનનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે ફેંક્યો બોલ

અશોક શર્માએ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) સામેની તેની ડેબ્યૂ મેચ દરમિયાન તેની ગતિની ઝલક બતાવી હતી, ત્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે તે સંપૂર્ણપણે અલગ લેવલે દેખાતો હતો. શરૂઆતથી જ તેણે સતત 145 કિમી/કલાકથી વધુની ઝડપે બોલ ફેંક્યા અને તેના સમગ્ર સ્પેલ દરમિયાન તેણે સ્પીડ જાળવી રાખી. તેણે ઇનિંગની 16મી ઓવરમાં ધ્રુવ જુરેલને 154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે ઓવરનો છેલ્લો બોલ ફેંક્યો. જુરેલ તે યોર્કરથી માંડ માંડ બચ્યો હતો. 

સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ કોના નામે છે ?

આ વિસ્ફોટક બોલિંગ પ્રદર્શન સાથે અશોક શર્માએ પોતાની ઓળખ મજબૂતીથી સ્થાપિત કરી. તે IPLના ઇતિહાસમાં 154 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંકનારા ભારતીય ફાસ્ટ બોલરોની યાદીમાં સામેલ થયો. તેના પહેલા ઉમરાન મલિક અને મયંક યાદવ એકમાત્ર ભારતીય હતા જેમણે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. IPLના ઇતિહાસમાં ભારતીય દ્વારા ફેંકવામાં આવેલ સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ ઉમરાનના નામે છે. 2022 સીઝન દરમિયાન સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) વતી રમતી વખતે તેણે દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) સામે 157 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યો હતો. 

IPLમાં સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકનાર

  • શોન ટેટ - 157.7 KMPH
  • લોકી ફર્ગ્યુસન - 157.3 KMPH
  • ઉમરાન મલિક - 157 KMPH
  • મયંક યાદવ - 156.7 KMPH
  • મયંક યાદવ - 155.8 KMPH
  • એનરિચ નોર્ટજે - 156.2 KMPH

કોણ છે અશોક શર્મા ?

રાજસ્થાનના આ યુવા બોલરે સાબિત કર્યું છે કે ભારતમાં સ્પીડ બોલરોની કોઈ કમી નથી. 17 જૂન, 2002ના રોજ ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા અશોક ક્રિકેટર બનવા સુધીની તેની સફરમાં તેના મોટા ભાઈ અક્ષયને શ્રેય આપે છે. કારણ કે અક્ષય પોતે ક્રિકેટર બનવા માંગતો હતો, પરંતુ ઘરની પરિસ્થિતિ ફક્ત એક પુત્રને તાલીમ આપવાની હતી. પરિણામે અક્ષયે તેના નાના ભાઈ માટે ક્રિકેટ છોડી દીધું અને પડછાયાની જેમ તેની સાથે ઊભો રહ્યો.

23 વર્ષીય અશોક શર્મા રાજસ્થાન માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમે છે. કારકિર્દીના શરૂઆતના તબક્કામાં અશોક પાસે બોલિંગમાં ચોકસાઈનો અભાવ હતો. જોકે, છેલ્લા બે વર્ષમાં તે એક અસાધારણ બોલર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. 2025-26 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી દરમિયાન અશોકે રાજસ્થાન માટે 10 મેચમાં 22 વિકેટ લીધી હતી. આજ સુધીમાં અશોકે 4 ફર્સ્ટ-ક્લાસ, 7 લિસ્ટ A અને 12 T20 મેચ રમી છે. આ ફોર્મેટમાં તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 14, લિસ્ટ Aમાં 13 અને T20 ક્રિકેટમાં 24 વિકેટ લીધી છે.

સ્વિંગ અને પેસનું શાનદાર મિશ્રણ

સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે જે બોલર અતિશય ગતિથી બોલિંગ કરે છે તે બોલને સ્વિંગ કરવાની ક્ષમતા ગુમાવી દે છે. જોકે, અશોક શર્મા સાથે આવું નથી. તેની પાસે 150 કિમી/કલાકથી વધુની ઝડપે બોલને હવામાં સ્વિંગ કરાવવામી ક્ષમતા છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ કેમ્પમાં આશિષ નેહરા જેવા દિગ્ગજના માર્ગદર્શન હેઠળ અશોક એક ઘાતક હથિયાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. આ શનિવારે તેની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બાદ ભારતીય પસંદગીકારોની નજર હવે આ બોલર પર રહેશે.

KKR અને રાજસ્થાન રોયલ્સનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે

અશોક શર્મા સૌપ્રથમ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે નેટ બોલર હતો. ત્યારબાદ 2022માં તેને પહેલો IPL કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે અશોકને 55 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. જોકે, તેને KKR માટે એક પણ મેચ રમવાની તક મળી નહીં. આ પછી IPL 2025 મેગા ઓક્શન દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સે અશોક શર્માને ₹30 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. જો કે, રાજસ્થાન રોયલ્સે પણ તેને IPLમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક આપી નહોતી. 

ગુજરાતે IPLમાં ડેબ્યૂ કરવાની આપી તક 

જો કે, ગુજરાત ટાઇટન્સે તેને IPLમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક આપી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સે 2026ની IPL સીઝન માટે યોજાયેલી મીની-ઓક્શન દરમિયાન તેને ₹90 લાખમાં ખરીદ્યો હતો. આ IPL સીઝનમાં અત્યાર સુધી અશોકે બે મેચ રમી છે અને બે વિકેટ લીધી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે અશોક શર્માનું પ્રદર્શન ખાસ છે કારણ કે ટીમને એક એવો ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મળ્યો છે, જે ફક્ત નવા બોલથી જ નહીં પરંતુ ડેથ ઓવરોમાં પણ પોતાની ગતિ અને વિવિધતાનો ઉપયોગ કરીને પ્રભાવ પાડી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Ashok SharmaWho Is Ashok SharmaCricket SpecialFastest Ball in IPL 2026

Trending news