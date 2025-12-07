87 વર્ષથી અટૂટ છે ટેસ્ટ ક્રિકેટનો આ મહારિકોર્ડ, ગંભીર સિવાય કોઈ ભારતીય ખેલાડી આસપાસ પણ નથી પહોંચ્યો
Cricket Unbroken Record: ક્રિકેટના 148 વર્ષના ઈતિહાસમાં ઘણા એવા રેકોર્ડ બન્યા છે, જેને તોડવા હજુ પણ મુશ્કેલ જ નહીં પણ નામુમકીન સાબિત થયા છે. 87 વર્ષ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના મહાન બેટ્સમેન ડોન બ્રેડમેને એક આવો જ મહારિકોર્ડ બનાવ્યો હતો, જે આજ સુધી અટૂટ છે. ટીમ ઈન્ડિયાના વર્તમાન હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ જ નજીક પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તોડી શક્યા નહીં. ગંભીર સિવાય કોઈ ભારતીય ખેલાડી આ જબરદસ્ત રેકોર્ડની આસપાસ પણ પહોંચી શક્યો નથી.
વર્ષ 1937-1938માં ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ મહાન બેટ્સમેન ડોન બ્રેડમેન તેમના પ્રાઈમ ફોર્મમાં હતા. તેમને આઉટ કરવામાં વિરોધી ટીમના બોલરોને પરસેવો છૂટી જતો હતો. તે દરમિયાન બ્રેડમેને એક એવું કારનામું કર્યું, જે છેલ્લા 87 વર્ષથી અમર છે. તેમણે સતત 6 ટેસ્ટમાં સદી ફટકારીને ક્રિકેટ જગતમાં સનસની મચાવી દીધી હતી.
87 વર્ષથી અટૂટ છે બ્રેડમેનનો આ મહારિકોર્ડ
1 જાન્યુઆરી 1937ના રોજ ડોન બ્રેડમેને ઈંગ્લેન્ડ સામે મેલબોર્નમાં સદી ફટકારી. ત્યારબાદ સદીનો સિલસિલો 22 જુલાઈ 1938 સુધી ચાલતો રહ્યો. ખાસ વાત એ છે કે, બ્રેડમેનના નિશાના પર હંમેશા ઈંગ્લેન્ડ જ રહ્યું અને તેમણે કટ્ટર-પ્રતિદ્વંદ્વી સામે 6 મેચોમાં સતત 6 સદી ફટકારી દીધી. ડોન બ્રેડમેને 87 વર્ષ પહેલા જે રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, તે આજે પણ કાયમ છે.
ગૌતમ ગંભીરે ફટકારી હતી સતત 5 સદી
ડોન બ્રેડમેનનો 6 ટેસ્ટમાં સતત 6 સદીનો રેકોર્ડ તો હજી પણ અટૂટ છે, પરંતુ ત્યારબાદ ત્રણ ખેલાડીઓએ ટેસ્ટ મેચોમાં સતત 5 સદી ફટકારી છે. આ યાદીમાં સાઉથ આફ્રિકાના જેક્સ કાલિસ, પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ યુસુફ અને ભારતના ગૌતમ ગંભીરનું નામ સામેલ છે. કાલિસે 2003-2004માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે આ મોટું કારનામું કર્યું હતો. જ્યારે મોહમ્મદ યુસુફે 2006માં ઈંગ્લેન્ડ સામે 2 અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 3 સતત ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી.
ભારતના પૂર્વ ઓપનર ગૌતેમ ગંભીરે 5 ટેસ્ટમાં સતત સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ 2009-2010માં બનાવ્યો હતો. 26 માર્ચ 2009ના રોજ તેમેણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે નેપિયરમાં સદીની શરૂઆત કરી હતી. આ પછી તેમણે આ જ ટીમ સામે વેલિંગ્ટનમાં સદી ફટકારી. પછી શ્રીલંકા સામે 2 અને ઈંગ્લેન્ડ સામે એક સદી ફટકારી. જો ગંભીરે પછીની ટેસ્ટમાં વધુ એક સદી ફટકારી હોત તો ડોન બ્રેડમેનની બરાબરી કરી લેત, પરંતુ તેમ થઈ શક્યું નહીં.
ગાવસ્કર-સચિન-દ્રવિડના નામે સતત 4 સદી
ગૌતમ ગંભીર સિવાય કોઈ ભારતીય ખેલાડી ડોન બ્રેડમેનના આ કરિશ્માઈ રેકોર્ડની આસપાસ પહોંચી શક્યો નથી. પૂર્વ દિગ્ગજ સુનીલ ગાવસ્કર, માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર અને ટીમ ઈન્ડિયાની 'દીવાલ' કહેવાતા રાહુલ દ્રવિડે સતત 4 ટેસ્ટ મેચોમાં સદી ફટકારી છે.
