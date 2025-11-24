T20Iમાં પહેલીવાર બન્યો 350 રનની ભાગીદારીનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બે બેટર્સે રચી દીધો ઈતિહાસ
Cricket Unique Records: ક્રિકેટની રમત અનિશ્ચિતતાઓ ભરેલી છે. ક્યારે શું થાય તે કહી શકાય નહીં. શું તમે ટી20 મેચમાં 350 રનની પાર્ટનરશીપનો રેકોર્ડ થાય તેવું સાંભળ્યું છે ખરા? જો ના તો જાણી લો કે આ રેકોર્ડ બન્યો છે. બોલરોના છોતરા ઉડાવી નાખતી બેટિંગ કોણે કરી હતી અને આ મેચમાં બીજા કયા કયા રેકોર્ડ બન્યા હતા તે પણ જાણી લો.
ક્રિકેટ એક અનિશ્ચિતતાવાળી અને રોમાંચભરી રમત છે. ક્રિકેટના ખેલમાં ગમે તે પળે ગમે તે થઈ શકે છે. જે તમારા હોશ ઉડાવી દે. એક ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં 350 રનની પાર્ટનરશીપનો એવો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો જે કોઈએ ભાગ્યે જ વિચાર્યું હોય. કોઈ ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં પહેલીવાર બે ખૂંખાર ઓપનર્સે મળીને 350 રનની ઐતિહાસિક પાર્ટનરશીપ કરી નાખી. ત્યારબાદ આ અશક્ય ગણાતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઈતિહાસના પાને નોંધાઈ ગયો. આ મેચમાં બે બેટર્સે વિરોધી ટીમના બોલરોને વિકેટ માટે તરસાવી નાખ્યા.
T20I માં પહેલીવાર બન્યો 350 રનની ભાગીદારીનો રેકોર્ડ
T20I ઈન્ટરનેશનલમાં 350 રન કરવા એ સપના જેવું કહેવાય. ત્યારે આવી તોતિંગ પાર્ટનરશીપનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ લૂસિયા ટેલર અને અલ્બર્ટીના ગલનના નામે નોંધાયેલો છે. આર્જેન્ટીના મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઓપનર લૂસિયા ટેલર અને અલ્બર્ટીના ગલને મળીને 13 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ એક ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં 350 રનની ઐતિહાસિક પાર્ટનરશીપ કરી નાખી. મેન્સ ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ હોય કે પછી વિમાન્સ ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ...આટલી મોટી ભાગીદારીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ આ પહેલા ક્યારેય કોઈના નામે નોંધાયો નથી.
બે બેટર્સે મળીને ઈતિહાસ રચ્યો
લૂસિયા ટેલર અને અલ્બર્ટીના ગલને 13 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ આર્જેન્ટિનાની રાજધાની બ્યૂનસ આયર્સમાં રમાયેલી આ ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં ચીલીની ટીમ વિરદ્ધ 350 રનની વર્લ્ડ રેકોર્ડ પાર્ટનરશીપ કરી. ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આ અશક્ય ગણાતા વર્લ્ડ રેકોર્ડના કારણે રેકોર્ડ બૂક પણ હલી ગઈ. ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આ કારનામું થયું જેનાથી ચાહકોના હોશ ઉડી ગયા. આર્જેન્ટિનાની બેટર લૂસિયા ટેલરે ફક્ત 84 બોલ પર 169 રન ઠોકી દીધા અને તેના ઓપનિંગ પાર્ટનર અલ્બર્ટીના ગલને 84 બોલમાં 145 રનની અણનમ ઈનિંગ રમી.
બોલરો દયાની ભીખ માંગતા હતા
ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આર્જેન્ટિનાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ચિલીની ટીમ વિરુદ્ધ 20 ઓવરમાં 427 રનનો માઉન્ટ એવરેસ્ટ જેવો સ્કોર ખડો કર્યો હતો. મેન્સ હોય કે વિમેન્સ આ સ્કોર ટી20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટો ટીમ સ્કોર છે. આર્જેન્ટિનાની રાજદાની બાયૂનસ આયર્સમાં રમાયેલી આ ટી20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં ચિલીની વિમેન્સ ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગનો નિર્ણય લીધો હતો. ચિલીની ટીમને શું ખબર કે તેમનો આ નિર્ણય તેમના માટે ઘાતક નિવડશે. પહેલા બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ મળતા આર્જેન્ટિનાની મહિલા ટીમે 20 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 427 રનનો ઐતિહાસિક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી નાખ્યો.
લૂસિયા ટેલરે ફક્ત 84 બોલમાં 169 રન કર્યા અને 201.19ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા 27 ચોગ્ગા માર્યા. આ ઉપરાંતઅલ્બર્ટીના ગલને 84 બોલ પર 145 રનની અણનમ ઈનિંગ રમી. ગલને 172.61ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા 23 ચોગ્ગા માર્યા. જ્યારે મારિયા કાસ્ટિનેયરસે 16 બોલમાં 40 રન ફટકારી દીધા. મારિયાએ 250ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરી 7 ચોગ્ગા માર્યા. આર્જેન્ટિનાની ટીમને73 રન તો એક્સ્ટ્રા તરીકે ભેટમાં મળી ગયા.
1 ઓવરમાં 52 રન
આર્જેન્ટિના અને ચિલી વચ્ચેની આ મેચમાં એક ઓવરમાં સૌથી વધુ રન બનવાનો પણ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો હતો. ચિલીની મીડિયમ પેસર ફ્લોરેન્સિયા માર્ટિનેઝે ફક્ત એક ઓવરમાં 52 રન આપી દીધા. જેમાં 17 નો બોલ સામેલ હતા. આર્જેન્ટિનાના બેટર્સે ફ્લોરેન્સિયા માર્ટિનેઝની આ ઓવરનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. દુનિયાના કોઈ પણ બોલરે આ અગાઉ ક્યારેય એક ઓવરમાં આટલા બધા 52 રન આપ્યા નથી. પરંતુ આ શરમજનક રેકોર્ડ ચિલીની બોલર ફ્લોરેન્સિયા માર્ટિનેઝે પોતાના નામે નોંધાવ્યો. આર્જેન્ટિનાના 427 રનના જવાબમાં ચિલીની ટીમ ટાર્ગેટનો પીછો કરતા કરતા 63 રનમાં જ પેવેલિયન ભેગી થઈ ગઈ. આર્જેન્ટિનાએ આ મેચ 364 રનથી જીતી લીધી હતી.
આર્જેન્ટિનાની ટીમને 73 રન તો એક્સ્ટ્રા તરીકે મળી ગયા હતા. આ 73 એકસ્ટ્રા રનમાં 64 નો બોલ, 8 રન વાઈડ બોલ અને 1 રન બાયના સામેલ હતા. રસપ્રદ વાત એ હતી કે ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 427 રન કરીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવનારી આ ટીમના બેટર્સે એક પણ છગ્ગો માર્યો નહતો.
