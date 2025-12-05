Cricket Records: 61760 રન અને 199 સદી...એવો રેકોર્ડ જે તોડવો અશક્ય, કોઈ ખેલાડી ટચ પણ નથી કરી શક્યો
Cricket Unique Record: તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ 199 સદી ફટકારી હોય. બિલકુલ સાચી વાત છે. આ ખેલાડીએ 200માં એક સદી ઓછી એટલે કે 199 સદી કરી છે જે અત્યાર સુધીનો અતૂટ રેકોર્ડ છે. જાણો વિગતો.
ક્રિકેટની દુનિયામાં દરરોજ કોઈને કોઈ રેકોર્ડ તો બનતા જ રહેતા હોય છે. કેટલાક તૂટે છે જ્યારે કેટલાક એવા હોય છે જેના વિશે વિચારવું પણ અજૂબો લાગે છે. આવો જ એક રેકોર્ડ છે ઈંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર જેક હોબ્સનો. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં આ ખેલાડીના નામે 200થી એક ઓછી એમ 199 સદીઓ બોલે છે. આજ સુધી કોઈ પણ બેટર આ મહારેકોર્ડની નજીક પહોંચી શક્યો નથી. એટલે સુધી કે મહાન ખેલાડી સચિન તેંડુલકર પણ તેમના કરતા ઘણા પાછળ રહી ગયા.
ઈંગ્લેન્ડ માટે રમનારા જેક હોબ્સે પોતાની કરિયરમાં એટલી સદીઓ ઠોકી કે આ મહા રેકોર્ડ બનાવી નાખ્યો. 1905થી 1934 સુધી એટલે કે લગભગ 29 વર્ષ લાંબી કરિયરમાં આ ખેલાડીએ સદીઓનો ઢગલો કરી નાખ્યો. ફર્સ્ટ ક્લાસમાં જેકના નામે કુલ 199 સદીઓ નોંધાયેલી છે. જો એક સદી ફટકારી હોત તો સદીની બેવડી સદી થઈ જાત. જેકે 834 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચો રમીને 61760 રન કર્યા. જેમાં સૌથી મોટી ઇનિંગ 316 રન અણનમ રહી. 50ની સરેરાશથી બેટિંગ કરનારા જેસે કરિયરમાં 273 અડધી સદી ફટકારેલી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર
ઈંગ્લેન્ડના જેકે વર્ષ 1908માં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ મેલબર્ન ટેસ્ટથી ઈન્ટરનેશનલ કરિયરની શરૂાત કરી હતી. 1930માં આ ટીમ વિરુદ્ધ પોતાની અંતિમ મેચ ઈંગ્લેન્ડના ઓવલમાં રમી. 61 ટેસ્ટ મેચ રમી ચૂકેલા જેકના નામે 56ની સરેરાશથી 5410 રન છે. આ દરમિયાન 15 સદી ઠોકી અને 28 અડધી સદી કરી. ટેસ્ટમાં તેમની સૌથી યાદગાર અને નોંધપાત્ર ઈનિંગ 211 રનની હતી.
સૌથી વધુ ફર્સ્ટ ક્લાસ સેન્ચ્યુરી
ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના મામલે જેકનું નામ સૌથી ઉપર છે. બીજા નંબર પર ઈંગ્લેન્ડના જ પૂર્વ ખેલાડી પેટ્સી હેન્ડ્રનનું નામ છે જેમણે 833 મેચમાં 170 સદી ફટકારી. 634 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી ચૂકેલા પૂર્વ ઈંગ્લિશ બેટ્સમેન વોલી હેમંડે 167 સદી ફટકારી છે. ઈંગ્લેન્ડના ફિલ મીડે 814 મેચ રમીને 153 સદી કરી છે. ભારતના દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરના નામે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં 81 સદી નોંધાયેલી છે.
