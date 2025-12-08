Prev
T20 નો સૌથી શરમજનક રેકોર્ડ...7 રનમાં આખી ટીમ ઓલઆઉટ, 7 ખેલાડીઓનું તો ખાતું પણ ન ખૂલ્યું

Cricket Records: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે કોઈ ટીમ 7 રનમાં ઓલઆઉટ થઈને પેવેલિયન ભેગી થઈ જાય? જેના 7 ખેલાડી તો ખાતું પણ ખોલાવી શક્યા...બિલકુલ સાચી વાત છે આવું બનેલું છે. જાણો આ શરમજનક રેકોર્ડ વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 08, 2025, 12:45 PM IST

ક્રિકેટ એક એવો ખેલ છે જેમાં રેકોર્ડ બનતા તૂટતા રહે છે. પરંતુ કેટલાક કારનામા એવા હોય છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ થાય છે. ટી20 ફોર્મેટ ક્રિકેટની દુનિયામાં તાબડતોડ બેટિંગ માટે જાણીતું છે. જ્યાં ખેલાડી આવતાની સાથે જ ચોગ્ગા છગ્ગાનો વરસાદ કરવા લાગે છે. પરંતુ આ ફોર્મેટમાં એક ટીમ એવી પણ હતી જે ફક્ત 7 રનમાં સમેટાઈ ગઈ. તમને આ જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ આ સાચુ છે. આ કમાલ કોઈ લોકલ મેચમાં નહીં પરંતુ ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં થઈ ચૂક્યો છે. આ રેકોર્ડ 2024માં બન્યો હતો. જે ટી20 ઈતિહાસનો સૌથી નાનો સ્કોર છે. 

જે ટીમ વિરુદ્ધ આ શરમજનક રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે તે બીજી કોઈ નહીં પરંતુ આઈવરી કોસ્ટ ટીમ છે. ક્રિકેટ ફેન્સ કદાચ આ ટીમને નામથી ન જાણતા હોય કારણ કે આ ટીમ વધુ ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમતી નથી. પરંતુ 2024માં નાઈજીરિયા વિરુદ્ધ જ્યારે આ ટીમ મેદાન પર ઉતરી તો 7 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. નાઈજીરિયાની ઘાતક બોલિંગ સામે બેટર્સ એક એક રન માટે તરસી ગયા હતા. 

ક્યા રમાઈ હતી મેચ
નાઈજીરિયા અને આઈવરી કોસ્ટ વચ્ચે આ મેચ આઈસીસી પુરુષ ટી20 વર્લ્ડ કપ સબ રીજીઓનલ આફ્રિકા ક્વોલિફાયરના ગ્રુપ સી હેઠળ રમાઈ હતી. લાગોસના તફાવા બાલેવા સ્ક્વેર ક્રિકેટ ઓવલ મેદાન પર રમાયેલી આ મેચમાં નાઈજીરિયાએ 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 271 રન ક્યા હતા. પછી આઈરી કોસ્ટ ફક્ત 3.4 ઓવરમાં 7 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં કોઈ પણ ટીમનો આ પહેલો સિંગલ ડિજિટ સ્કોર છે. જેને શરમજનક કહી શકાય. જ્યારે નાઈજીરિયા 264 રનના માર્જિનથી મેચ જીતી ગયું. જે ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ઈતિહાસની ત્રીજી સૌથી મોટી જીત હતી. 

7 ખેલાડીઓનું તો ખાતું પણ ન ખુલ્યું
જો મેચની વાત કરીએ તો નાઈજીરિયાને 271 રન સુધી પહોંચાડવામાં 3 ખેલાડીઓએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ઓપનર સુલેમાન રનસેવેએ 29 બોલ પર 8 ચોગ્ગાની મદદથી 50 રન કર્યા હતા. તેની સાથે સેલિમ સલાઉએ 53 બોલ પર 14 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 112 રન કર્યા હતા. ત્યારબાદ 5માં નંબર પર ઉતરેલા ઈસહાક ઓક્પેએ 23 બોલ પર 6 છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 65 રન કર્યા હતા. 272 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા  ઉતરેલી આઈવરી કોસ્ટના  બેટ્સમેન સંપૂર્ણ રીતે ફેલ ગયા. ટીમ 7 રન પર સમેટાઈ ગઈ. ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે 7 ખેલાડી પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યા નહતા. ટીમ પાસે સૌથી વધુ રન સલામી બેટર ઓક મોહમ્મદે બનાવ્યા હતા. જેણે 6 બોલ પર 4 રન કર્યા હતા. બાકી ત્રણ ખેલાડીઓનો 1-1નો સ્કોર હતો. 

2024માં 5 ટીમ 18 રનની અંદર ઓલઆઉટ થઈ
રસપ્રદ વાત એ છે કે ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં ટોપ 5 સૌથી ઓછા સ્કોરમાંથી 4 સ્કોર ફક્ત વર્ષ 2024માં થયા હતા. તેમાં સૌથી પહેલા નંબર પર આઈવરી કોસ્ટની ટીમ છે જે ફક્ત 7 રન પર સમેટાઈ હતી. બીજા નંબર પર મંગોલિયા છે જે 2024માં સિંગાપુર વિરુદ્ધ 10 રન પર ઓલઆઉટ થઈ હતી. 

ટી20iના સૌથી ઓછા સ્કોર પર ઓલઆઉટ થનારી 5 ટીમો

આઈવરી કોસ્ટ - 7 રન- Vs નાઈજીરિયા (2024)
મંગોલિયા- 10 રન- Vs સિંગાપુર (2024)
આઈલ ઓફ મેન- 10 રન Vs સ્પેન (2023)
મંગોલિયા- 12 રન Vs જાપાન (2024)
મંગોલિયા-17 રન Vs હોંગકોંગ

 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

