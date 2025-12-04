T20Iમાં પહેલીવાર બન્યો 1488 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 122 છગ્ગા અને 127 ચોગ્ગા, ખૂંખાર ખેલાડીએ ઈતિહાસ રચ્યો
ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં એક એવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો છે જેને તોડવો લગભગ અશક્ય જેવું છે. મોટામાં મોટો ખેલાડી પણ કદાચ આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી ન શકે. એક ધાકડ ખેલાડીએ મેદાન પર રનનું એવું તે તોફાન લાવી દીધુ કે આ રેકોર્ડ બની ગયો.
Trending Photos
ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટનો એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો પણ છે જેને તોડવો લગભગ અશક્ય કહી શકાય. મોટામાં મોટો બેટ્સમેન પણ કદાચ આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ક્યારેય તોડી ન શકે. ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 1488 રન બનાવીને કમાલ કરવો એ અશક્ય જેવું છે. પરંતુ હકીકતમાં આવું બન્યું છે. એક ધાકડ ખેલાડીએ મેદાન પર ભયંકર તોફાન મચાવ્યું અને 1488 રન ઠોકી નાખ્યા. રનોનો વરસાદ કરનારા આ ખેલાડીએ 127 ચોગ્ગા અને 122 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વિશે વિચારવું પણ મુશ્કેલ બને અને મોટાભાગના લોકોને આ વાત મજાક લાગી શકે પરંતુ જે પણ થયું તેની દુનિયા સાક્ષી છે.
T20iમાં પહેલીવાર બન્યો આ અશક્ય રેકોર્ડ
ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક બેટરે કોઈ પણ કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ 1488 રન કરવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી નાખ્યો. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને તોડવો અત્યારે તો અશક્ય જેવું જ લાગી રહ્યું છે. અત્રે જણાવવાનું કે ભારતીય મૂળના ઓસ્ટ્રિયાના વિસ્ફોટક ઓપનર કરણવીર સિંહ એ ખેલાડી છે જેમણે આ કમાલ કર્યો છે. કરણવીર સિંહના નામે ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં કોઈ પણ કેલેન્ડર યરમાં સૌથી વધુ 1488 રન કરવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. જે સમગ્ર દુનિયામાં કોઈ પણ કેલેન્ડર યરમાં કોઈ ખેલાડી દ્વારા થયેલો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત T20i રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે.
આ ખેલાડીએ રચ્યો ઈતિહાસ
કરણવીર સિંહે આ વર્ષ 2025માં ઓસ્ટ્રિયા માટે રમતા 32 T20i મેચોમાં 51.31ની સરેરાશ અને 174.85ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 1488 રન કર્યા છે. કરણવીર સિંહે આ દરમિયાન 2 સદી અને 13 અડધી સદી ફટકારી છે. કરણવીર સિંહનો હાઈએસ્ટ સ્કોર આ દરમિયાન 115નો રહ્યો છે. કરણવીર સિંહે આ વર્ષે રમાયેલી પોતાની તમામ 32 T20i મેચોમાં 127 ચોગ્ગા અને 122 છગ્ગા ફટકાર્યા. કરણવીર સિંહ એક ઉપયોગી મીડિયમ પેસર પણ છે. તેમે પોતાની છેલ્લી ઈન્ટરનેશનલ મેચ 19 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ રોમાનિયા સામે રમી હતી.
કરણવીર સિંહના રેકોર્ડ્સ
30 વર્ષના કરણવીર સિંહે ઓસ્ટ્રિયા માટે રમતા 25 મે 2024ના રોજ બેલ્જિયમ વિરુદ્ધ T20i મેચ દ્વારા પોતાની ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. કરણવીર સિંહે અત્યાર સુધી ઓસ્ટ્રિયા માટે 41 T20i રમ્યો છે. તેણે ઓસ્ટ્રિયા માટે 41 T20i મેચોમાં 47.80ની સરેરાશ અને 169.22ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 1721 રન કર્યા છે. તેણે આ દરમિયાન 2 સદી અને 16 અડધી સદી ફટકારી છે. કરણવીર સિંહનો હાઈએસ્ટ સ્કોર 115નો છે. T20i ક્રિકેટમાં 147 ચોગ્ગા અને 136 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. કરણવીર સિંહે T20i ક્રિકેટમાં 33 વિકેટ પણ લીધી છે. ટી20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં કરણવીર સિંહનું બેસ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન 42 રનમાં 4 વિકેટ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે