મોટો અજૂબો: ભારતનો એકમાત્ર ખેલાડી...જેણે ODI માં કરી બેવડી સદી, ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી, IPLમાં પણ કરી સેન્ચ્યુરી

Cricket Unique Records: ભારતના એક દિગ્ગજ ખેલાડીના રેકોર્ડ એવા છે જેને તોડવો ખુબ મુશ્કેલ છે. ભારતમાં ફક્ત એક જ ખેલાડી એવો છે જેણે ઓડીઆઈમાં બેવડી સદી, ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી અને આઈપીએલમાં પણ સદી ફટકારવાનો મહારેકોર્ડ પોતાના નામે કરેલો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 20, 2025, 01:13 PM IST

ભારતમાં ક્રિકેટ સૌથી લોકપ્રિય રમત છે. ભારતે ક્રિકેટ જગતને અનેક મહાન ખેલાડીઓ આપ્યા છે. આવો જ એક દિગ્ગજ ખેલાડી છે જેનો રેકોર્ડ તોડવો લગભગ અશક્ય છે. ભારતમાં ફક્ત એક ખેલાડી એવો છે જેણે વનડેમાં બેવડી સદી, ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી અને આઈપીએલમાં સેન્ચ્યુરી ફટકારીને મહારેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. આ ખેલાડીએ એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો કે સચિન તેંડુલકર, વિરાટ  કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા ખેલાડીઓ પણ આ મુકામ સુધી પહોંચી શક્યા નથી. તમને પણ જાણવાની ઈચ્છા હશે કે આખરે એ ખેલાડી કયો છે જેણે ઓડીઆઈમાં બેવડી સદી, ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી અને આઈપીએલમાં સદી એમ ત્રણેય રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. 

ભારતના આ ધૂરંધરના નામે રેકોર્ડ
આ ખેલાડીનું નામ છે વિરેન્દ્ર સહેવાગ. જેમને વીરુના હુલામણા નામથી પણ ચાહકો બોલાવે છે. વિરેન્દ્ર સહેવાગ એકમાત્ર ખેલાડી છે જેમણે ઓડીઆઈમાં બેવડી સદી, ટેસ્ટમાં ત્રેવડી સદી અને આઈપીએલમાં સેન્ચ્યુરી ફટકારેલી છે. સહવાગના નામે વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં એક બેવડી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે. 

વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં બેવડી સદી
વીરેન્દ્ર સહેવાગે 8 ડિસેમ્બર 2011ના રોજ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ ઈન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી વનડે ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં વીરેન્દ્ર સહવાગે 149 બોલ પર 219 રનની ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી હતી. વીરેન્દ્ર સહેવાગે પોતાની આ ઈનિંગ દરમિયાન 25 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. સહેવાગે 251 વનડે મેચોમાં 35.05 ની સરેરાશથી 8273 રન કર્યા હતા. 

ટેસ્ટમાં પણ ત્રેવડી સદીનો રેકોર્ડ
વીરેન્દ્ર સહેવાગે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારવાનો કમાલ બેવાર કરેલો છે. સહેવાગે પોતાની ટેસ્ટ કરિયરની પહેલી ત્રેવડી સદી વર્ષ 2004માં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ મુલતાનમાં કરી હતી. આ મેચમાં સહેવાગે 309 રનની ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી હતી. આ ત્રેવડી સદીના 4 વર્ષ બાદ સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ વર્ષ 2008માં ચેન્નાઈના મેદાન પર વીરેન્દ્ર સહેવાગે બીજી ત્રેવડી સદી ફટકારી હતી અને પોતાના ટેસ્ટ કરિયરના હાઈએસ્ટ 319 રનનો સ્કોર કર્યો હતો. વીરેન્દ્ર સહેવાગે 104 ટેસ્ટ મેચોમાં 49.34ની સરેરાશથી 8586 રન કર્યા છે. 

આઈપીએલમાં પણ સદી ફટકારી
વીરેન્દ્ર સહેવાગ IPLમાં સદી ફટકારવાનો બેવાર કમાલ કરી ચૂક્યા છે. આ વિસ્ફોટક બેટરે 5 મે 2011ના રોજ ડેક્કન ચાર્જર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ પોતાની પહેલી આઈપીએલ સદી ફટકારી હતી. તે વખતે 119  રન કર્યા હતા. વીરેન્દ્ર સહેવાગે ત્યારબાદ 30 મે 2014ના રોજ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ 122 રન કર્યા હતા. સહેવાગની આઈપીએલ કરિયરની આ બીજી સદી હતી. સહેવાગે 104 ટેસ્ટ મેચોમાં 27.56ની સરેરાશથી 2728 રન કરેલા છે. 

