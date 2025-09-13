વનડેમાં પહેલીવાર બન્યો 872 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ, બોલરોની બીચારાની પદુડી નીકળી ગઈ
World Record in ODI Cricket Match: વનડે ક્રિકેટમાં ક્યારેય વિચાર્યું છે કે 50 ઓવરની મેચમાં 800 ઉપર રન થઈ શકે? અશક્ય લાગતી આ વાત ખરેખર સાચી બની છે. એટલે કે 800 ઉપર રન થયા છે. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વિશે જાણીને તમે નવાઈ પામશો.
ક્રિકેટ એ અનિશ્ચિતતાઓવાળો ખેલ કહેવાય છે. ક્યારે શું થાય તે કહી શકાય નહીં. વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 872 રન બને એવું ક્યારેય વિચાર્યું છે ખરા? આ તમને સાંભળવામાં ભલે મજાક લાગે પરંતુ આ ફોર્મેટમાં આ અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ બની ચૂક્યો છે. ક્રિકેટના મેદાન પર એવી તે ભીષણ તબાહી મચી કે બોલરોના છોતરા ઉડી ગયા અને વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 872 રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો.
પહેલીવાર બન્યો 872 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ
સાઉથ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 12 માર્ચ 2006ના રોજ એક વનડે ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમાઈ હતી. જે ઈતિહાસના ચોપડે નોંધાઈ ગઈ. સાઉથ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે જોહાનિસ્બર્ગમાં રમાયેલી આ વનડે મેચમાં કુલ 872 રન બન્યા, જેમાં 87 ચોગ્ગા અને 26 છગ્ગા ફટકાર્યા. વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પહેલીવાર આવું બન્યું જ્યારે આ અશક્ય જેવો લાગતો રેકોર્ડ બન્યો. છેલ્લા 19 વર્ષથી આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટ્યો નથી. વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આ વર્લ્ડ રેકોર્ડના કારણે રેકોર્ડ બુક સુદ્ધા હલી ગઈ.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો પહાડ જેવો સ્કોર
સાઉથ આફ્રિકા વિરુદ્ધ 12 માર્ચ 2006ના રોજ ઐતિહાસિક વનડે ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી. કાંગારુઓએ ત્યારબાદ ટોસનો ફાયદો ઉઠાવતા 50 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 434 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગે ફક્ત 105 બોલમાં 164 રન કર્યા. પોન્ટિંગે 156.19ની સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરી અને 13 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઉપરાંત માઈક હસીએ 158.82ની સ્ટ્રાઈક રેટથી 51 બોલમાં 81 રન કર્યા. જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સામેલ હતા. સાઈમન કેટિચે 90 બોલમાં 79 રન કર્યા. એડમ ગિલક્રિસ્ટે 44 બોલમાં 55 રન અને એન્ડ્ર્યુ સાઈમન્ડ્સે 13 બોલમાં 27 રન કર્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની ઈનિંગમાં કુલ 43 ચોગ્ગા અને 14 છગ્ગા માર્યા.
સાઉથ આફ્રિકાએ કર્યું અશક્ય કામ
પહેલા બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 434નો વિશાળ સ્કોર કરી નાખ્યો જે તે સમયનો મોટો સ્કોર હતો. ત્યારે કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે આટલો મોટો સ્કોર કર્યા બાદ પણ કોઈ ટીમ હારી શકે. વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ક્યારેય 434 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ થયો નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાને પોતાની જીત પર 100 ટકા ભરોસો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્વીકારી લીધુ હતું કે હવે આ મેચમાં તેમની જીત પાક્કી છે. પરંતુ સાઉથ આફ્રિકાએ કઈક એવું કર્યું કે કાંગારુઓના હોશ ઉડી ગયા. સાઉથ આફ્રિકાએ 434 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં 49.5 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 438 રન ઠોકી દીધા અને 1 વિકેટથી ઐતિહાસિક જીત મેળવી. વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આ પહેલીવાર બન્યું જ્યારે કોઈ ટીમે 434 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરતા જીત મેળવી. આ વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં હાઈએસ્ટ સક્સેસફૂલ રન ચેઝ છે. છેલ્લા 19 વર્ષથી આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કોઈ તોડી શક્યું નથી. સાઉથ આફ્રિકાએ પોતાની ઈનિંગમાં કુલ 44 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા માર્યા. આ વનડે ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં કુલ 872 રન થયા. જેમાં 87 ચોગ્ગા અને 26 છગ્ગા ફટકારાયા.
હર્શલ ગીબ્સની નશાની હાલતમાં ઈનિંગ
સાઉથ આફ્રિકાની આ જીતનો હીરો હર્શલ ગીબ્સ હતો. જેણે 111 બોલમાં 175 રન કર્યા. ગીબ્સે પોતાની ઈનિંગમાં 21 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા માર્યા. એવું કહેવાય છે કે આ મેચ દરમિયાન તે દારૂના નશામાં હતો અને નશાની હાલતમાં આ ઇનિંગ રમી હતી. ગીબ્સ પોતે ખુલાસો કરી ચૂક્યો છે કે તે દારૂના નશામાં હતો. ગીબ્સની ઓટોબાયોગ્રાફી ટુ ધ પોઈન્ટ: ધ નો હોલ્ડર્સ બાર્ડ(To the point: The no-holds-barred)માં જણાવ્યું છે કે તે મેચ પહેલાની રાતે તેણે ખુબ દારૂ પીધો હતો અને મેચવાળા દિવસે તે હેંગઓવરમાં હતો. પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર માઈક હસીએ પણ પોતાના પુસ્તકમાં આ અંગે ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે લખ્યું કે સૂવાના બરાબર પહેલા મે મારી હોટલના રૂમ બહાર જોયુ કે ગીબ્સ હજુ પણ ત્યાં છે. ગીબ્સ જ્યારે સવારે નાસ્તા માટે આવ્યો ત્યારે પણ નશામાં લાગતો હતો. હર્શલ ગીબ્સની કરિયર 15 વર્ષ ચાલી. ગીબ્સ એકમાત્ર બેટર છે જેણે વનડે ક્રિકેટની એક ઓવરમાં સતત 6 છગ્ગા માર્યા છે.
