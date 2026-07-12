/ભારત-ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝ વચ્ચે સ્ટાર ક્રિકેટરે અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, ફેન્સને લાગ્યો મોટો ઝટકો

India vs England : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી વચ્ચે એક સ્ટાર ક્રિકેટરે અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. લોર્ડ્સમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચના સમાપન પછી મહિલા ક્રિકેટર હીથર નાઈટ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે. હીથરના આ નિર્ણયની ઇંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)એ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જાહેરાત કરી છે.
હીથર નાઈટે નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત
હીથર નાઈટે 2010માં ઇંગ્લેન્ડ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ઇંગ્લેન્ડ માટે સૌથી વધુ મેચ રમનાર મહિલા ખેલાડી તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી રહી છે. તેના નામે તમામ ફોર્મેટમાં કુલ 320 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાનો રેકોર્ડ છે. 2016થી 2025ની વચ્ચે નાઈટે 199 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઇંગ્લેન્ડ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું, જેમાં 134 જીત મેળવી. આમાંની સૌથી યાદગાર જીત 2017માં લોર્ડ્સમાં આવી હતી, જ્યારે તેની ટીમે ICC મહિલા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો.
હીથર નાઈટ ક્રિકેટ કારકિર્દી
હીથર નાઈટ ઇંગ્લેન્ડ માટે 15 ટેસ્ટ, 160 વનડે ઇન્ટરનેશનલ અને 145 T20 ઇન્ટરનેશનલ રમી છે, જેમાં અનુક્રમે 7, 56 અને 21 વિકેટ લીધી છે. તેણીએ ઇંગ્લેન્ડ માટે ટેસ્ટમાં 976 રન, ODIમાં 4,372 અને T20માં 2,656 રન પણ બનાવ્યા છે. કુલ મળીને નાઈટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 8,004 રન બનાવ્યા છે, જેમાં છ સદીનો સમાવેશ થાય છે. 2020માં કેનબેરામાં તેની પ્રથમ T20 સદી ફટકાર્યા પછી, તે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ અંગ્રેજી ખેલાડી બની. લોર્ડ્સ ટેસ્ટ પહેલા ટેમી બ્યુમોન્ટની જાહેરાત પછી નાઈટની નિવૃત્તિ ઈંગ્લેન્ડ ટીમમાંથી બીજી મોટી નિવૃત્તિ છે.
હીથર નાઈટે શું કહ્યું ?
હીથર નાઈટે કહ્યું તે, એક ઈંગ્લિશ ક્રિકેટર તરીકે મેં જે સફર કરી છે તેના માટે હું ખૂબ જ આભારી અને ભાગ્યશાળી અનુભવું છું. રમતથી દૂર રહેવું મુશ્કેલ છે કારણ કે ડ્રેસિંગ રૂમ અને તેમાંના લોકો 16 વર્ષથી મારા જીવનનો અભિન્ન ભાગ રહ્યા છે. ત્યાંની યાદો, અનુભવો અને લોકોએ મને એક સારા વ્યક્તિમાં ફેરવી છે. હું આ નિર્ણયથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ છું અને આગળ જે થવાનું છે તેનાથી ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. હું કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ ક્રિકેટરો અને અદ્ભુત લોકો સાથે રમવાનું ભાગ્યશાળી માનું છું જેમણે મને ખૂબ શીખવ્યું, મને પ્રેરણા આપી અને મારી કારકિર્દી દરમિયાન મને સમર્થન આપ્યું.
પરિવાર અને મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક આભાર
હીથર નાઈટે ઉમેર્યું કે, હું મારા સાથી ખેલાડીઓ, કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માંગુ છું. હું ખાસ કરીને મેડિકલ સ્ટાફનો ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું, મને ઘણીવાર આશ્ચર્ય થાય છે કે મારું શરીર લગભગ 300 ક્રિકેટ મેચનો સામનો કેવી રીતે કરી શક્યું. તેમાં તેમની તરફથી ખૂબ જ મહેનત અને કાળજી લેવી પડી અને હું તેમની ખૂબ આભારી છું.
એક ટીમ તરીકે, અમે વર્ષોથી ફેન્સ સાથે ખરેખર કેટલીક ખાસ ક્ષણો શેર કરી છે અને હું મહિલા ક્રિકેટ માટે પ્રેમ અને સમર્થન દર્શાવનાર દરેક વ્યક્તિનો આભાર માનવા માંગુ છું. આ ભવ્ય રમતના વિકાસને જોવો એ મારા જીવનનો સૌથી મોટો લહાવો રહ્યો છે. હું મારા પરિવાર અને મિત્રોનો પણ ખાસ આભાર માનવા માંગુ છું, જે દરેક ઉતાર-ચઢાવમાં મારી સાથે ઉભા રહ્યા.