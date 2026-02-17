'મારું અબોર્શન કરાવ્યું, તે એક હત્યારો છે', ક્રિકેટર પર લાગ્યા ગંભીર આરોપ
પાકિસ્તાની ક્રિકેટર ઇમાદ વસીમે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર નાયલા રાજા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે તેની પૂર્વ પત્નીએ તેના પર અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જેનાથી લોકો ચોંકી ગયા છે.
- પાકિસ્તાની ક્રિકેટર ઇમાદ વસીમે નાયલા રાજા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા
- તેની પૂર્વ પત્નીએ ઇમાદ પર અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા
- મારું અબોર્શન કરાવ્યું, તે એક હત્યારો છે : ક્રિકેટરની પૂર્વ પત્ની
Trending Photos
પાકિસ્તાની ક્રિકેટર ઇમાદ વસીમ હાલમાં ચર્ચામાં છે. તેણે બીજી વખત સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર નાયલા રાજા સાથે લગ્ન કર્યા છે. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા પોતાના બીજા લગ્નની જાહેરાત કરી. તેના લગ્નના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
ઇમાદ વસીમના બીજા લગ્ન
ઇમાદ વસીમે પોતાના બીજા લગ્નનું કારણ પણ જાહેર કર્યું. ક્રિકેટરે જણાવ્યું કે તેના પહેલા લગ્ન સફળ ના રહ્યા, જેના કારણે તેણે જીવનમાં મુશ્કેલ સમય પણ જોયો. પોસ્ટમાં ક્રિકેટરે જણાવ્યું હતું કે હવે તેણે નાયલા રાજા સાથે લગ્ન કર્યા છે, તે શાંતિ અને ઈજ્જતથી જીવન જીવવા માંગે છે.
ક્રિકેટર પર પૂર્વ પત્નીના ગંભીર આરોપો
ઇમાદની પોસ્ટ પછી તેની પૂર્વ પત્ની સાનિયા અશફાકે પણ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર ક્રિકેટરના લગ્નનો એક વીડિયો શેર કર્યો. લગ્નના વીડિયોમાં ઇમાદ અને નાયલા સેલિબ્રેશનના મોડમાં જોવા મળે છે. બંને કેક કાપતા જોવા મળે છે. વીડિયો શેર કરતા ઇમાદની પૂર્વ પત્નીએ તેની નવી પત્નીને પોતાનું ઘર તોડવા માટે દોષી ઠેરવી છે.
ઈમાદની પૂર્વ પત્નીએ પોસ્ટમાં લખ્યું છે, કે હવે બધાએ જોઈ લીધું કે આ ઘર તોડનારીએ મારા બાળકો વિશે પણ વિચાર્યું નથી. દગો કરનારનો અસલી ચહેરો આખરે ખુલ્લો પડી ગયો છે. હવે મને મારા બાળકો માટે અને જે દુઃખ સહન કર્યું છે તેના માટે મને ન્યાય જોઈએ છે.
મારું અબોર્શન કરાવ્યું, તે એક હત્યારો છે : ક્રિકેટરની પૂર્વ પત્ની
બીજી પોસ્ટમાં સાનિયાએ ક્રિકેટર પર અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. સાનિયાએ લખ્યું છે કે, ડિસેમ્બર 2023માં તેણે લાહોરમાં મારું અબોર્શન કરાવ્યું હતું. તે એક હત્યારો છ અને મારી પાસે એક વીડિયો છે જે આની સાબિતી આપે છે. તેણે મને દગો આપ્યો છે. ચાહકો સાનિયા અશફાકની પોસ્ટના સમર્થનમાં સામે આવી રહ્યા છે અને ક્રિકેટર ઈમાદ વસીમની આકરી ટીકા કરી રહ્યા છે.
કોણ છે ઈમાદ વસીમ ?
ઈમાદ વસીમની વાત કરીએ તો, તે પાકિસ્તાની ક્રિકેટર છે. તે 2015થી 2024 સુધી પાકિસ્તાન નેશનલ ક્રિકેટ ટીમનો ભાગ હતો. તેને T20 એક્સપર્ટ પણ માનવામાં આવે છે. ઈમાદ વસીમે ઓગસ્ટ 2019માં સાનિયા અશફાક સાથે લગ્ન કર્યા. આ દંપતી છ વર્ષ પછી અલગ થઈ ગયું. આ લગ્નથી તેને ત્રણ બાળકો છે. તેણે હવે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર નાયલા રાજા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે