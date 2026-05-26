/IPL વચ્ચે સ્ટાર ક્રિકેટરે અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, ધોની અને કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં રમી ચૂક્યો છે આ ખેલાડી

Murugan Ashwin Retirement : IPL 2026 વચ્ચે એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય લેગ સ્પિનર મુરુગન અશ્વિને સોમવારે IPL અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી IPLમાં રમવાની તક ન મળતા આ ખેલાડીએ આખરે IPL અને સ્થાનિક ક્રિકેટ બંનેમાં પોતાની કારકિર્દીને અલવિદા કહેવાનું શ્રેષ્ઠ માન્યું છે.
મુરુગન અશ્વિને અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત
મુરુગન અશ્વિને ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, મેં 6 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી, મને આ રમત પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ છે. તેણે મને ઘણું બધું આપ્યું છે. ક્રિકેટે મને આજે હું જે વ્યક્તિ છું તે વ્યક્તિમાં આકાર આપ્યો છે. તેણે મને મેદાન પર મારી જાતને સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્ત કરવાની તક આપી છે. અત્યાર સુધીની આ સફર અદ્ભુત રહી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, હું તમારા બધા સાથે એક અપડેટ શેર કરવા માંગુ છું.
મુરુગન અશ્વિને આગળ કહ્યું કે, હું જાહેરાત કરવા માંગુ છું કે મેં મારી સ્થાનિક ક્રિકેટ કારકિર્દી અને IPLમાં મારી કારકિર્દી સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જો કે, હું નવા પડકારો અને તકો શોધીશ. હું હંમેશની જેમ જ સ્પર્ધાત્મક ભાવના સાથે આ રમત રમવાનું ચાલુ રાખવા માટે આતુર છું.
તેમની IPL ટીમો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી
તેની IPL કારકિર્દી દરમિયાન, મુરુગન અશ્વિને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ, દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, પંજાબ કિંગ્સ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. તેની IPL ટીમો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા, મુરુગન અશ્વિને લખ્યું, હું મારા IPL કારકિર્દી દરમિયાન જે છ ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે તેનો આભાર માનું છું.
ધોની અને કોહલીની કેપ્ટનશીપમાં રમ્યો
ભારતીય ક્રિકેટના કેટલાક મોટા નામો સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરવાની તક વિશે વાત કરતા, મુરુગન અશ્વિને કહ્યું કે, IPLમાં મારા દાયકાના અનુભવે મને રમતના કેટલાક મહાન ખેલાડીઓ મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, વિરાટ કોહલી, રવિચંદ્રન અશ્વિન અને રોહિત શર્મા જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરોની કેપ્ટનશીપમાં રમવાની તક આપી. આ અનુભવોએ મને 2016માં મારા ડેબ્યૂ પછી મારી જાત પર કામ કરવામાં અને એક સારા ક્રિકેટર બનવામાં મદદ કરી છે.
મુરુગન અશ્વિનનું કરિયર
મુરુગન અશ્વિને પોતાની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં 7 મેચ રમી હતી. પોતાની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં અશ્વિને 1 વિકેટ લીધી હતી. મુરુગન અશ્વિને 34 લિસ્ટ A મેચોમાં 35 વિકેટ લીધી છે. તેણે 117 T20 મેચોમાં 115 વિકેટ લીધી છે. IPLમાં મુરુગન અશ્વિને 44 મેચોમાં 35 વિકેટ લીધી છે.