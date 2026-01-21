ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, 2000થી વધુ વિકેટ લેનાર આ ક્રિકેટરનું નિધન
ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટરનું 85 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 2000થી વધુ વિકેટો લેવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી.
ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં શ્રીલંકાના પ્રવાસે છે. ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે 22 જાન્યુઆરીથી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી શરૂ થવાની છે. આ મેચ પહેલા જ ક્રિકેટ જગત માટે દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ બોલર નોર્મન ગિફોર્ડનું 85 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. નોર્મન ગિફોર્ડ ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટમાં લાંબા સમયથી કાર્યરત હતા.
તેમણે 1964થી 1973 સુધી ઇંગ્લેન્ડ માટે 15 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, જેમાં 31.09ની સરેરાશથી 33 વિકેટ લીધી હતી. કરાચીમાં રમાયેલી પાકિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચમાં તેમણે 55 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી, જે તેમનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન હતું.
ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 2000થી વધુ વિકેટો લીધી
ગિફોર્ડ 1964 અને 1965માં વોર્સેસ્ટરશાયરની કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ વિજેતા ટીમોના મુખ્ય સભ્ય હતા. બાદમાં તેમણે 1974માં ક્લબને ટાઇટલ અપાવ્યું અને 1971માં તેમની ત્રણ સન્ડે લીગ જીતમાંથી પ્રથમ જીત પણ અપાવી. તેમણે 1960 અને 1988 વચ્ચે વોર્સેસ્ટરશાયર અને વોરવિકશાયર માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમી, જેમાં 2068 વિકેટ લીધી.
મોટી ઉંમરે ODI ક્રિકેટમાં કેપ્ટનશીપ
તેમને 1975માં વિઝડન ક્રિકેટર ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવ્યા અને 1978માં ક્રિકેટમાં તેમની સેવાઓ માટે MBE પ્રાપ્ત થયો. જોકે, તેમની કારકિર્દીમાં અણધાર્યો વળાંક આવ્યો જ્યારે 44 વર્ષની ઉંમરે તેમને શારજાહમાં 1985ના રોથમેન્સ ફોર નેશન્સ કપમાં બે ODIમાં ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટનશીપ કરવાની તક આપવામાં આવી. આનાથી તેઓ ODI ક્રિકેટમાં કેપ્ટનશીપ કરનાર સૌથી મોટી ઉંમરના ક્રિકેટર બન્યા, જે રેકોર્ડ તેમના નામે છે.
44 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ
નોર્મન ગિફોર્ડ - 44 વર્ષ 359 દિવસ (ઇંગ્લેન્ડ vs ઓસ્ટ્રેલિયા)
રાહુલ શર્મા - 43 વર્ષ 306 દિવસ (હોંગકોંગ vs બાંગ્લાદેશ)
મોહમ્મદ તૌકીર - 43 વર્ષ 36 દિવસ (યુએઈ vs ઝિમ્બાબ્વે)
તેમણે 44 વર્ષ 359 દિવસની ઉંમરે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે કેપ્ટન તરીકે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આનાથી તેઓ ODI ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી મોટી ઉંમરના ખેલાડી બન્યા. જોકે, તેમનો રેકોર્ડ પાછળથી નેધરલેન્ડ્સના નોલાન ક્લાર્કે 47 વર્ષ 240 દિવસની ઉંમરે તોડ્યો હતો.
ODI ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી મોટી ઉંમરના ખેલાડી
નોલાન ક્લાર્ક - 47 વર્ષ 240 દિવસ (1996)
નોર્મન ગિફોર્ડ - 44 વર્ષ 359 દિવસ (1985)
રાહુલ શર્મા - 43 વર્ષ 306 દિવસ (2004)
