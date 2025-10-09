સ્ટાર ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને અંડરવર્લ્ડની ધમકી, 'દાઉદની કંપની'એ 5 કરોડની માંગી ખંડણી
Cricketer Rinku Singh : એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે વિનિંગ શોટ મારનાર ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ પાસેથી રૂપિયા 5 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી છે. આ કેસમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Cricketer Rinku Singh : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઉભરતા સ્ટાર રિંકુ સિંહને અંડરવર્લ્ડ ડોન ડી કંપની તરફથી ધમકીઓ મળી છે. તેની પાસેથી 5 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી છે. આ કેસમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી એકે ખંડણી માંગવાની કબૂલાત કરી છે. રિંકુ સિંહે તાજેતરમાં એશિયા કપ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે ટીમ ઇન્ડિયા માટે વિનિંગ શોટ ફટકારીને હેડલાઇન્સમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. હવે, તેને અંડરવર્લ્ડ તરફથી ધમકીઓ મળી છે.
કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય બાબા સિદ્દીકીની હત્યા બાદ રિંકુ સિંહ ઉપરાંત તેમના પુત્ર ઝીશાન સિદ્દીકીને 10 કરોડની ખંડણી માટે ધમકીભર્યા ફોન આવ્યા હતા. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીએ ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. ખુલાસો થયો છે કે ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ પર પણ ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. આ આરોપીઓ મોહમ્મદ દિલશાદ અને મોહમ્મદ નવીદ છે, જેમને વેસ્ટ ઇન્ડીઝમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વેસ્ટ ઇન્ડીઝે તેને 1 ઓગસ્ટે ભારતને સોંપી દીધા હતા.
રિંકુને ત્રણ વખત મેસેજ કરવામાં આવ્યા હતા
નાવીદે ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ પાસેથી 5 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. તેણે 5 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ સવારે 7:57 વાગ્યે પોતાનો પહેલો મેસેજ મોકલ્યો હતો. તેમાં લખ્યું હતું, "આશા છે કે તમે સ્વસ્થ હશો." હું તમારો સૌથી મોટો ચાહક છું અને મને ખુશી છે કે તમે KKR માટે રમી રહ્યા છો. રિંકુ સાહેબ, મને આશા છે કે તમે એક દિવસ તમારા કરિયરના શિખર પર પહોંચશો. સાહેબ, મારી એક વિનંતી છે: જો તમે થોડી આર્થિક મદદ કરી શકો, તો અલ્લાહ તમને વધુ આશીર્વાદ આપશે, ઇન્શાઅલ્લાહ.
આ મેસેજનો કોઈ જવાબ ન મળ્યા પછી નવીદે 9 એપ્રિલ, 2025ના રોજ રાત્રે 11:56 વાગ્યે રિંકુ સિંહને બીજો મેસેજ મોકલ્યો: "મને 5 કરોડ રૂપિયાની જરૂર છે. હું સમય અને સ્થળની વ્યવસ્થા કરીશ. કૃપા કરીને તમારી પુષ્ટિ મોકલો." બીજા ખંડણી મેસેજનો કોઈ જવાબ ન મળ્યા પછી નવીદે 20 એપ્રિલના રોજ સવારે 7:41 વાગ્યે અંગ્રેજીમાં મેસેજ મોકલ્યો. તેમાં ફક્ત લખ્યું હતું, "રિમાઇન્ડર! ડી-કંપની." નવીદ બિહારના દરભંગા જિલ્લાનો રહેવાસી છે. 28 એપ્રિલે તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. પહેલા લુકઆઉટ નોટિસ (LOC) જારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે નવીદની ધરપકડ શક્ય બની હતી.
