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જમવાનો સ્વાદ બગડ્યો તો IPL ક્રિકેટરે રસોઈયાને માર્યો ! FIR દાખલ થયા બાદ ક્રિકેટરે તોડ્યું મૌન

Shashank Singh Controversy : ભારતીય ક્રિકેટર અને પંજાબ કિંગ્સના ખેલાડી શશાંક સિંહ અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, શશાંક સિંહ સામે રસોઈયા તરીકે કામ કરતા વિપેન્દ્ર સિંહે FIR નોંધાવી છે. પોલીસે શશાંકના પિતા સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓ સામે કેસ નોંધ્યો છે. હવે આ અંગે ક્રિકેટરે મૌન તોડ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:57 PM IST
જમવાનો સ્વાદ બગડ્યો તો IPL ક્રિકેટરે રસોઈયાને માર્યો ! FIR દાખલ થયા બાદ ક્રિકેટરે તોડ્યું મૌન
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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