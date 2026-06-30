/જમવાનો સ્વાદ બગડ્યો તો IPL ક્રિકેટરે રસોઈયાને માર્યો ! FIR દાખલ થયા બાદ ક્રિકેટરે તોડ્યું મૌન

Shashank Singh Controversy : ભોપાલમાં IPL ક્રિકેટર શશાંક સિંહ અને તેના પિતા નિવૃત્ત IPS અધિકારી વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. મધ્ય પ્રદેશનો ક્રિકેટર શશાંક સિંહ IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ માટે રમે છે. રસોઈયા વિપેન્દ્ર સિંહે શશાંક સિંહ અને તેના પિતા સામે મારપીટ અને અપશબ્દો કહ્યા હોવાની FIR નોંધાવી છે.
રસોઈયાએ શું કહ્યું ?
રસોઈયા દ્વારા પોલીસને આપવામાં આવેલી લેખિત ફરિયાદ અનુસાર, તેને તાજેતરમાં જ એક પરિચિત દ્વારા રેવાથી ભોપાલ લાવવામાં આવ્યો હતો. તેને નિલબાડમાં પૂર્વ પોલીસ અધિકારીના બંગલામાં રહેવા અને ભોજન સાથે ₹15,000 માસિક પગાર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં તેને ભવિષ્યમાં સરકારી નોકરી મેળવવામાં મદદ કરવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
જોકે, રસોઈયાએ જણાવ્યું હતું કે નોકરી શરૂ કર્યાના કલાકોમાં જ તેના પર ભારે માનસિક દબાણ અને અપશબ્દો બોલવામાં આવતા હતા. તેણે બનાવેલા જમવાના સ્વાદ અંગે ફરિયાદોને કારણે પરિસ્થિતિ ઝડપથી વણસી હતી. પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં, વિપેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું હતું કે શશાંક સિંહના પિતા નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારી શૈલેષ સિંહે તેનો મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરી લીધો હતો.
31 વર્ષીય પીડિત વિપેન્દ્ર સિંહ તોમરે એક વીડિયો વાયરલ કર્યો છે, જેમાં તે રડતો જોવા મળે છે. તેણે આરોપ લગાવ્યો છે કે જ્યારે પરિવારને જમવાનું પસંદ ન આવ્યું, ત્યારે તેને અપશબ્દો બોલ્યા અને તેનો મોબાઈલ ફોન છીનવી લેવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ શૈલેષ સિંહ, શશાંક અને તેમના ડ્રાઇવરે તેની સાથે મારપીટ કરી.
An FIR has been registered against Indian Cricketer and Punjab Kings Player Shashank Singh for allegedly assaulting and verbally abusing a staff member responsible for cooking, Vipendra Singh. A case has been registered against 3 individuals on charges including assault
— ANI (@ANI) June 30, 2026
શશાંક સિંહે તોડ્યું મૌન
આ આરોપો અને FIR નોંધાયા બાદ શશાંક સિંહે આ અંગે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. શશાંક સિંહે આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે તેમને શંકા છે કે તે માણસ ચોરી કરવાના ઇરાદાથી તેના ઘરમાં ઘૂસ્યો હતો. એ સાચું છે કે તે રસોઈયો હોવાનો દાવો કરીને આવ્યો હતો. પરંતુ તે વાસ્તવમાં રસોઈયો નહોતો. તેને રસોઈ કેવી રીતે બનાવવી તે ખબર નહોતી. તે ફક્ત મજા કરવા, વીડિયો અને ફોટા લેવા અને મારા રૂમમાં પણ ઘૂસવા આવ્યો હતો. કારણ કે તે આવું વર્તન કરી રહ્યો હતો, મને શંકા છે કે તે ચોરી કરવાના ઇરાદાથી આવ્યો હતો.
મારપીટનો સવાલ જ નથી - શશાંક સિંહ
વધુમાં તેના નિવેદનમાં શશાંક સિંહે કહ્યું કે તેમણે કોઈ પણ મારપીટ કરી નથી. આરોપોને નકારી કાઢતા, તેણે કહ્યું કે, હું કોઈને અપશબ્દો પણ બોલતો નથી, તો મારવાની વાત તો દૂરની છે. તેણે કહ્યું કે, પોલીસે હજુ સુધી અમારો સંપર્ક કર્યો નથી. જ્યારે અમે તેને ફોટા અને વીડિયો લેતા પકડ્યો, ત્યારે મારી બહેને 100 પર ફોન કરવાનું સૂચન કર્યું. પરંતુ તેણે મારી પાસે વિનંતી કરી અને મેં તેને જવા દીધો.