પિતા બનવાનો છે ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, બેબી શાવરનો વીડિયો વાયરલ
સૂર્યકુમાર યાદવ પિતા બનવાનો છે. તેની પત્ની દેવીશા શેટ્ટીના બેબી શાવરનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન જ એવી અફવા ફેલાઈ હતી કે દેવીશા પ્રેગ્નેટ છે.
Trending Photos
સૂર્યકુમાર યાદવ પિતા બનવાનો છે, તેની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી ગર્ભવતી છે. તેના બેબી શાવરનો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સૂર્યકુમારની પત્નીની ગર્ભાવસ્થાના સમાચાર સૌપ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સામે આવ્યા હતા, પરંતુ આ વીડિયો સામે આવ્યા પછી હવે આ સમાચારની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ છે. સૂર્યકુમાર અને દેવીશાના લગ્નને લગભગ 10 વર્ષ થયા છે.
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને 2026 T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. બેબી શાવર સમારોહના એક દિવસ પહેલા સૂર્યકુમારે ICC પ્રમુખ જય શાહ અને કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથે મુંબઈના સિદ્ધિવિનાયક મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓ તેમની સાથે વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી પણ લઈ ગયા હતા. બધાએ બાપ્પાના આશીર્વાદ લીધા હતા.
બેબી શાવરનો વીડિયો વાયરલ
વાયરલ વીડિયોમાં સૂર્યકુમાર યાદવ તેની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી સાથે એન્ટ્રી કરતા જોવા મળે છે. નોંધનીય છે કે સૂર્યકુમાર અને દેવીશા 7 જુલાઈ, 2016ના રોજ લગ્નના બંધનમાં બંધાયા હતા. તે સમયે સૂર્યકુમાર ફક્ત IPLમાં રમી રહ્યો હતો. તેણે તેમના લગ્નના લગભગ પાંચ વર્ષ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી.
Baby shower of Suryakumar Yadav and Devika 😍❤️ pic.twitter.com/rYudGduOPE
— Jeet (@JeetN25) March 14, 2026
સૂર્યકુમાર યાદવ હાલમાં T20 ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન છે અને તેમના નેતૃત્વમાં જ ભારતે ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપ જીત મેળવી હતી. ભારત ઘરઆંગણે T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ દેશ બન્યો. વધુમાં ભારત સતત T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ દેશ પણ છે.
સૂર્યકુમાર યાદવની ક્રિકેટ કારકિર્દી
સૂર્યકુમાર આગામી IPLમાં જોવા મળશે, જ્યાં તે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે રમે છે. તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, સૂર્યકુમારે 113 T20 મેચોમાં 3,272 રન બનાવ્યા છે. આ ફોર્મેટમાં તેણે 4 સદી અને 25 અડધી સદી નોંધાવી છે. 37 ODI મેચોમાં તેણે 773 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં તેણે એક ટેસ્ટ મેચ રમી છે. IPLમાં સૂર્યકુમાર યાદવે 166 મેચોમાં 4311 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 2 સદી અને 29 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે