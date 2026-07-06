/ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની મોટી જાહેરાત, આ મારો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ, ભાવુક થઈને વિરોધીઓને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

Cristiano Ronaldo on Retirement: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં સ્પેન સામેની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ પહેલા, પોર્ટુગલના સ્ટાર ફૂટબોલર અને કેપ્ટન, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, તેમણે ખાતરી આપી કે આ તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે. જો કે, તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ કોઈ બીજાના કહેવાથી નહીં, પોતાની મરજીથી આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેશે.
41 વર્ષીય રોનાલ્ડો તેમના છઠ્ઠા વર્લ્ડ કપમાં રમી રહ્યા છે. ક્રોએશિયા સામેની રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં, તેમણે પોર્ટુગલની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ગોલ કર્યો હતો. આ વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ ઇતિહાસમાં તેમનો પહેલો ગોલ પણ હતો, એક એવો ગોલ જેના માટે તેમને લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડી હતી.
તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યા છે રોનાલ્ડો
સ્પેન સામે પોર્ટુગલના રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ પહેલા પ્રેસ સાથે વાત કરતા, રોનાલ્ડોને તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય ભવિષ્ય વિશે પૂછવામાં આવ્યું. જવાબમાં, તેમણે કહ્યું કે આ તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે. રોનાલ્ડોએ તેમના કારકિર્દીમાં 11 ગોલ કર્યા છે.
રોનાલ્ડોએ કહ્યું કે, હું જ્યારે ઈચ્છું ત્યારે રમવાનું બંધ કરીશ, જ્યારે તમે (મીડિયા) ઈચ્છો ત્યારે નહીં. આ મારો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ છે. હું મારા જીવન માટે ભગવાનનો આભાર માનું છું. ભલે હું જીતીશ, હું હંમેશા ક્રિસ્ટિયાનો રહીશ. ભલે હું નહીં જીતુ, હું હંમેશા ક્રિસ્ટિયાનો રહીશ.
પાંચ વખતના બેલોન ડી'ઓર વિજેતા રોનાલ્ડોએ ટુર્નામેન્ટમાં પોર્ટુગલની ચારેય મેચ શરૂ કરી અને ત્રણ ગોલ કર્યા. તેણે નિવૃત્તિ અંગે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોને પણ ફગાવી દીધા હતા. તેણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે તેનું એકમાત્ર ધ્યાન રાષ્ટ્રીય ટીમને મદદ કરવા પર હતું.
તેણે આગળ કહ્યું કે, હું હંમેશા રાષ્ટ્રીય ટીમને સંપૂર્ણ સમર્પણ અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે મદદ કરવા તૈયાર છું, પછી ભલે હું રમું કે ન રમું. મારી ભૂમિકા હંમેશા મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જ્યારે મને મન થશે ત્યારે હું નિવૃત્તિ લઈશ, જ્યારે તમે ઈચ્છો ત્યારે નહીં. આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછવો એ સમયનો બગાડ છે. પરંતુ હું તેના પર ધ્યાન દોરવા માંગતો નથી. સૌથી મહત્વની વાત આવતીકાલની છે.