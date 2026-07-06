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ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની મોટી જાહેરાત, આ મારો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ, ભાવુક થઈને વિરોધીઓને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

Cristiano Ronaldo on Retirement: પોર્ટુગલના સ્ટાર ફૂટબોલર અને કેપ્ટન, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ સ્પેન સામે 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ પહેલા એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી હતી. રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, તેમણે પુષ્ટિ આપી હતી કે આ તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:06 AM IST
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની મોટી જાહેરાત, આ મારો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ, ભાવુક થઈને વિરોધીઓને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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