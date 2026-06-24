/વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર...ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, પોર્ટુગલના નંબર-1 ગોલ સ્કોરર

હાલ ફૂટબોલનો મહાકુંભ ચાલે છે અને મેસ્સી, રોનાલ્ડો જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ ખુબ ચર્ચામાં પણ છે. રોનાલ્ડોએ 41 વર્ષની ઉમે એક વધુ મોટો ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. ટેક્સાસના હ્યુસ્ટનમાં રમાયેલી મેચમાં ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ મેચમાં જેવો પહેલો ગોલ કર્યો કે તેઓ છ અલગ અલગ વર્લ્ડ કપમાં સ્કોર કરનારા દુનિયાના પહેલા ખેલાડી બન્યા. પોર્ટુગલની વર્લ્ડ કપની પહેલી મેચ કોંગો સામે હતી પરંતુ રોનાલ્ડોનું પ્રદર્શન થોડું ધીમું જોવા મળ્યું હતું અને મેચ 1-1થી ડ્રો થઈ હતી. પરંતુ બીજી મેચમાં જોરદાર વાપસી કરી.
રોનાલ્ડોએ પહેલી મેચની કમી ઉઝ્બેકિસ્તાન સામેની મેચમાં પૂરી કરી નાખી. જોઆઓ કેન્સેલોના લો રાઈટ વિંગ ક્રોસ પર રોનાલ્ડોએ ખુબ જ સટીકતાથી બોલને નેટના નીચલા ખૂણામાં નાખ્યો. જેવો બોલ નેટ સાથે અથડાયો કે ટેક્સાસનું હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમ ગૂંજી ઉઠ્યું અને ટીમના સાથીઓએ રોનાલ્ડોને અભિનંદન પાઠવતા ઘેરી લીધા હતા.
શું થયું હાફ ટાઈમ પહેલા?
હાફ ટાઈની સીટી વાગી તે પહેલા જ રોનાલ્ડોએ પોતાનો બીજો ગોલ પર કરી નાખ્યો. આ વખતે બ્રુનો ફર્નાન્ડિસના એક ઉત્તમ પાસને લપકવા માટે તેમણે ઝડપથી દોટ મૂકી અને ગોલકીપરને માત આપતા ખુબ જ શાંતિથી બોલને ગોલ પોસ્ટમાં પહોંચાડી દીધો.
યુસેબિયોનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
41 વર્ષના રોનાલ્ડો માટે આ ગોલ ખુબ મોટી રાહત લાવ્યો. કારણ કે છેલ્લા આઠ વર્લ્ડ કપ મેચોમાં તેમણે ફક્ત એક ગોલ કર્યો હતો. ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ આ તેમના વર્લ્ડ કપ કરિયરનો 9મો અને 10 ગોલ હતો. જેના કારણે મહાન યુસેબિયોને પાછળ છોડતા વર્લ્ડ કપમાં પોર્ટુગલના સર્વકાલિન ટોપ સ્કોરર બની ગયા છે.
રોનાલ્ડોના વર્લ્ડ કપમાં ગોલ
રોનાલ્ડોએ પહેલો વર્લ્ડ કપ ગોલ 2006માં ઈરાન વિરુદ્ધ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે 2010માં ઉત્તર કોરિયા, 2014માં ઘાના, અને 2018માં સ્પેન વિરુદ્ધ શાનદાર હેટ્રિક અને મોરક્કો વિરુદ્ધ ગોલ કર્યો હતો. ચાર વર્ષ પહેલા કતારમાં પણ તેમણે ઘાના વિરુદ્ધ ગોલ કર્યો હતો. હવે ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ બે ગોલ કર્યા. જો કે એક રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમના આ 10 ગોલમાંથી એક પણ ગોલ નોકઆઉટ મેચમાં થયેલો નથી.
કરિયરના કેટલા ગોલ થયા
ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ ગ્રુપ K ની આ મેચમાં બે ગોલ (બ્રેસ) સાથે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પોતાના ટીકાકારોને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. આ ગોલની મદદતી તેમની કરિયરના કુલ ગોલનો આંકડો હવે 975 પર પહોંચ્યો છે. રોનાલ્ડો હવે વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસના બીજા સૌથી ઉંમરલાયક ગોલ કરનારા ખેલાડી (41 વર્ષ, 138 દિવસ) બન્યા છે, તેમની આગળ ફક્ત રોજર મિલા (42 વર્ષ, 39 દિવસ)નું નામ છે.
પોર્ટુગલે ઉઝ્બેકિસ્તાને શાનદાર રીતે હરાવ્યું
અત્રે જણાવવાનું કે વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ K ની પોર્ટુગલ અને ઉઝ્બેકિસ્તાનની મેચ હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. જેમાં પોર્ટુગલે આ મેચમાં દે ધના ધન ગોલ કર્યા અને ઉઝ્બેકિસ્તાનને 5-0થી હરાવી દીધુ. આ મેચમાં કેપ્ટન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ બે ગોલ કર્યા. આ જીત સાથે પોર્ટુગલના હવે 2 મેચમાં 3 અંક થયા છે અને તે રાઉન્ડ ઓફ 32માં પહોંચવા માટેના દાવેદારોમાં સામેલ છે.