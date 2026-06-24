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વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર...ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, પોર્ટુગલના નંબર-1 ગોલ સ્કોરર

Portugal Vs Uzbekistan: પોર્ટુગલના સ્ટાર ખેલાડી ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ 41 વર્ષની ઉંમરે ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. 6 અલગ અલગ વર્લ્ડ કપમાં ગોલ કરનાર દુનિયાના પહેલા ખેલાડી બન્યા. ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ તેમણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:37 AM IST
વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર...ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, પોર્ટુગલના નંબર-1 ગોલ સ્કોરર
Image Credit: તસવીર-IANS

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર...ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, પોર્ટુગલના નંબર-1 ગોલ સ
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