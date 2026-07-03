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ફૂટબોલ જગતમાં ખળભળાટ: ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની બહેન કાતિયા એવિરોએ ભાઈની નિવૃત્તિ પર કર્યો મોટો ખુલાસો

Cristiano Ronaldo: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 વચ્ચે ફુટબોલના ઈતિહાસના સૌથી મહાન ખેલાડીઓમાં સામેલ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના સંન્યાસ પર મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તે જલ્દી આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલને અલવિદા કહી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:24 AM IST
ફૂટબોલ જગતમાં ખળભળાટ: ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની બહેન કાતિયા એવિરોએ ભાઈની નિવૃત્તિ પર કર્યો મોટો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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