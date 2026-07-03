/ફૂટબોલ જગતમાં ખળભળાટ: ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની બહેન કાતિયા એવિરોએ ભાઈની નિવૃત્તિ પર કર્યો મોટો ખુલાસો

Cristiano Ronaldo Retirement After 2026 FIFA World Cup: ફુટબોલ ઈતિહાસના સૌથી મહાન ખેલાડીઓમાં સામેલ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રોનાલ્ડોની બહેન કટિયા એવિરોએ સંકેત આપ્યો છે કે વર્તમાન ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 પોર્ટુગલની રાષ્ટ્રીય ટીમની સાથે તેના ભાઈની અંતિમ ટૂર્નામેન્ટ હશે અને ત્યારબાદ તે આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાંથી સંન્યાસ લઈ લેશે. આ મેગા ઈવેન્ટમાં પોર્ટુગલના દમદાર પ્રદર્શન વચ્ચે આવેલા આ સમાચારે ખેલ જગતમાં હલચલ મચાવી દીધી છે અને તેને રોનાલ્ડોનો લાસ્ટ ડાન્સ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
રોનાલ્ડોની બહેને કર્યો મોટો ખુલાસો
41 વર્ષના અલ-નાસર સ્ટાર રોનાલ્ડોના આ વિશ્વકપ બાદ સંન્યાસ લેવાની આશા ફેન્સને પહેલાથી હતી. પરંતુ તેની બહેન કટિયાએ સ્પોર્ટ ટીવી સાથે વાત કરતા તેના પર મહોર લગાવી દીધી છે. કટિયાએ કહ્યું 'જ્યાં સુધી આ સફર ચાલી રહી છે, તેનો આનંદ લો. આ જલ્દી ખતમ થવાનું છે. એક ખુબ વિશ્વસનીય સૂત્રથી મને જે જાણકારી મળી છે.... તે પ્રમાણે આ રોનાલ્ડોનો લાસ્ટ ડાન્સ છે.'
2030 વિશ્વકપ રમવાની આશા પર લાગ્યું વિરામ
તાજેતરમાં પોર્ટુગલના મુખ્ય કોચ રોબર્ટો માર્ટિનેઝે પત્રકાર પરિષદમાં એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે રોનાલ્ડોની ફિટનેસને જોતા તે વર્ષ 2030નો વિશ્વકપ રમી શકે છે. પરંતુ પોર્ટુગલ ફુટબોલ મહાસંઘના હેડ પેટ્રો પ્રોએનકાએ કોચના આ નિવેદન સાથે અસહમતિ વ્યક્ત કરી હતી. પ્રોએનકાનું માનવું હતું કે રોનાલ્ડોનું 2030 વિશ્વકપમાં રમવું એક મોટું આશ્ચર્ય હશે અને તેની સંભાવના ખુબ ઓછી છે. હવે રોનાલ્ડોની બહેનના નવા ખુલાસાએ કોચની તે આશા પર પૂર્ણ વિરામ લગાવી દીધું છે.
કરિયરનો છઠ્ઠો વિશ્વકપ
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોનો આ છઠ્ઠો વિશ્વકપ છે. વર્ષ 2006મા પોતાનો પ્રથમ વિશ્વકપ રમનાર રોનાલ્ડોએ દરેક એડિશનમાં પોતાની છાપ છોડી છે. રોનાલ્ડો પુરૂષ આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર અને પોતાની ટીમ માટે સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી છે. આ વિશ્વકપમાં પોતાની ટીમ રાઉન્ડ ઓફ-16મા પહોંચી ચૂકી છે. તાજેતરમાં રાઉન્ડ ઓફ 32મા ક્રોએશિયા વિરુદ્ધ એક પેનલ્ટી દ્વારા ગોલ કરી વિશ્વકપના નોકઆઉટ ઈતિહાસમાં પ્રથમ ગોલ કરવાના લાંબા ઇંતજારને ખતમ કર્યો હતો.
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