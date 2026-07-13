/CSK માં ઐતિહાસિક યુગનો અંત, 18 વર્ષ બાદ અલગ થયો આ દિગ્ગજજ, ટીમને અપાવી 7 ટ્રોફી

Stephen Fleming steps down as CSK head coach: આઈપીએલની સૌથી સફળ ફ્રેન્ચાઇઝીમાંથી એક ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ સાથે છેલ્લા 18 વર્ષથી જોડાયેલા હેડ કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે આપસી સહમતિથી એકબીજાથી અલગ થવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ફ્રેન્ચાઇઝી પ્રમાણે ફ્લેમિંગ અને સીએસકે મેનેજમેન્ટ વચ્ચે થયેલી વાતચીત બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જેનાથી ચેન્નઈના એક ઐતિહાસિક યુગનો અંત થઈ ગયો છે.
ખેલાડીથી કોચ બનવાની સફર
ન્યૂઝીલેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન સ્ટીફન ફ્લેમિંગ વર્ષ 2008મા આઈપીએલની પર્દાપણ સીઝનમાં ખેલાડી તરીકે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ સાથે જોડાયા હતા. ત્યારબાદ 2009મા ટીમે તેમને હેડ કોચ બનાવ્યા હતા. વર્ષ 2009થી લઈને 2026 સુધી, ફ્લેમિંગે પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોનીની સાથે મળી એક એવી મજબૂત જોડી બનાવી, જેણે આઈપીએલમાં ઈતિહાસ રચી દીધો. તેની દેખરેખમાં સીએસકે લીગની સૌથી સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન કરનારી ટીમ બનીને ઉભરી હતી.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT
The Super Kings and Head Coach Stephen Fleming have mutually decided to part ways.
Together, we shared one of the most successful and enduring partnerships in IPL history. The legacy you've built will continue to inspire us.
With immense respect and… pic.twitter.com/qjvb4oZUuU
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 13, 2026
ફ્લેમિંગના કાર્યકાળમાં CSK ની ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ
સ્ટીફન ફ્લેમિંગનું ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને એક બ્રાન્ડ અને ચેમ્પિયન ટીમ બનાવવામાં મોટું યોગદાન રહ્યું છે. આ 18 વર્ષમાં ચેન્નઈએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ફ્લેમિંગના કોચ રહેતા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 5 વખત આઈપીએલ ટ્રોફી જીતી અને 2 વખત ચેમ્પિયન્સ લીગ ટી20 ટ્રોફી પર કબજો કર્યો હતો. ફ્લેમિંગના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમે રેકોર્ડ 12 વખત પ્લેઓફમાં જગ્યા બનાવી. આ સિવાય ચેન્નઈની ટીમે 10 વખત આઈપીએલ ફાઈનલ પણ રમી હતી.
આઈપીએલ સિવાય ફ્લેમિંગ સુપર કિંગ્સની બાકી ટીમો (SA20 મા જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ અને MLC માં ટેક્સાસ સુપર કિંગ્સ) ના પણ કોચ રહ્યાં. એસએ20મા બધી ચાર સિઝનો અને એમએલસીની પ્રથમ ત્રણ સિઝનમાં તો તેમની ટીમ પ્લેઓફ સુધી પહોંચી હતી, પરંતુ ક્યારેય ફાઈનલ રમી શકી નહીં. વર્ષ 2026ના એમએલસી સિઝનમાં ટેક્સાસ સુપર કિંગ્સની ટીમ સૌથી નીચે રહી અને પ્લેઓફમાં જગ્યા બનાવી શકી નહીં. જે સુપર કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીની સાથે ફ્લેમિંગનું છેલ્લું અસાઇમેન્ટ સાબિત થયું.