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CSK માં ઐતિહાસિક યુગનો અંત, 18 વર્ષ બાદ અલગ થયો આ દિગ્ગજજ, ટીમને અપાવી 7 ટ્રોફી

Stephen Fleming: આઈપીએલની આગામી સિઝન પહેલા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. મુખ્ય કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ સાથે 18 વર્ષના એક ઐતિહાસિક યુગનો અંત આવી ગયો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:28 PM IST
CSK માં ઐતિહાસિક યુગનો અંત, 18 વર્ષ બાદ અલગ થયો આ દિગ્ગજજ, ટીમને અપાવી 7 ટ્રોફી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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