માતાએ ઘરેણાં વેચ્યા, પિતા પર હતો દેવાનો પહાડ... 14 કરોડી કાર્તિક શર્માની કહાની તમને રડાવી દેશે

Kartik Sharma Struggle Story : રાજસ્થાનના ભરતપુરના રહેવાસી કાર્તિક શર્માનું જીવન સંઘર્ષથી ભરેલું રહ્યું છે. જ્યારે દુનિયા હાલમાં તેની 14.20 કરોડની IPL બોલીની ચર્ચા કરી રહી છે, ત્યારે એક સમય એવો હતો જ્યારે તેના ઘરમાં બે ટંકનું જમવાનું મળવું પણ મુશ્કેલ હતું.

Last Updated: Dec 17, 2025, 06:03 PM IST

Kartik Sharma Struggle Story : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને પાંચ વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર માહી હજુ પણ ટીમનો ભાગ છે, પરંતુ તે હવે 44 વર્ષનો છે અને સીએસકે તેના રિપ્લેસમેન્ટની શોધમાં હતી. જ્યારે ફ્રેન્ચાઇઝીએ રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે કરાર દ્વારા સંજુ સેમસન પર હસ્તાક્ષર કર્યા, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે શોધ પૂરી થઈ ગઈ છે. જો કે, આઈપીએલ 2026ની ઓક્શનમાં સીએસકેએ લાખો ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા.

16 ડિસેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી મીની ઓક્શનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે યુવા કાર્તિક શર્માને 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. ચાહકો જાણવા માટે ઉત્સુક હતા કે આ ખેલાડી આઈપીએલ ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ખેલાડી કેમ બન્યો. ક્રિકેટ વર્તુળો પહેલાથી જ કાર્તિક શર્માની સરખામણી મહાન એમએસ ધોની સાથે કરી રહ્યા છે.

સંઘર્ષથી ભરેલું છે કાર્તિક શર્માનું જીવન 

રાજસ્થાનના ભરતપુરના રહેવાસી કાર્તિક શર્માનું જીવન સંઘર્ષથી ભરેલું રહ્યું છે. જ્યારે દુનિયા હાલમાં તેની 14.20 કરોડની IPL બોલી વિશે વાત કરી રહી છે, ત્યારે એક સમય હતો જ્યારે તેના ઘરમાં બે ટંકનું જમવાનું મળવું પણ મુશ્કેલ હતું. કાર્તિક શર્માએ માત્ર અઢી વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટમાં રસ દાખવ્યો હતો. તેના પિતા મનોજ શર્મા પોતે ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા અને ફાસ્ટ બોલિંગ કરતા હતા, પરંતુ એક મેચ દરમિયાન તેમને ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દીનો અંત આવ્યો હતો. તે પછી તેમણે નક્કી કર્યું કે તેમનું સપનું તેમનો પુત્ર પૂરું કરશે. કરે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે મક્કમ હતા.

માતાએ ક્રિકેટ કીટ માટે ઘરેણાં વેચ્યા

પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હતી અને કાર્તિક શર્મા અંડર-14 સ્ટેટ લેવલે પસંદ થયો હતો. માતા રાધાએ તેને ક્રિકેટ કીટ ખરીદવા માટે તેના ઘરેણાં વેચી દીધા. પિતાએ તેમની સોનાની ચેન પણ વેચી દીધી અને માતા-પિતાએ તેમના પુત્રનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે અથાક મહેનત કરી.

પિતાને પોતાની દુકાન વેચવી પડી, દેવામાં ડૂબી ગયા

જ્યારે કાર્તિક શર્માએ પહેલીવાર ક્રિકેટ બેટ ખરીદ્યું, ત્યારે તેના પરિવાર પાસે તેનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા માટે પૈસા નહોતા. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં તેના પિતા મનોજે ખાનગી ટ્યુશન આપીને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ વેચીને અને નાની-મોટી નોકરીઓ કરીને ઘરનું ગુજરાન ચલાવ્યું. કાર્તિકની પ્રતિભા અસહ્ય બનતા તેના પિતા મનોજે એક એવો નિર્ણય લીધો જેણે બધું જ બદલી નાખ્યું. તેણે પોતાની દુકાન વેચી દીધી, લોન લીધી અને બોલિંગ મશીન અને 500 બોલ ખરીદ્યા.

જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓ એકેડેમીમાં તાલીમ લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કાર્તિક દરરોજ પ્રેક્ટિસ કરતો, 150 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આવતા બોલનો સામનો કરતો અને 15-16 વર્ષની ઉંમરે જોરદાર છગ્ગા મારવામાં માહેર બન્યો.

CSKને બીજો ધોની મળી ગયો ?

IPL ઓક્શનમાં 14.20 કરોડમાં ખરીદાયા પછી કાર્તિક શર્મા પોતાની લાગણીઓ રોકી શક્યો નહીં અને રડી પડ્યો. તેનું સપનું હતું કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તેને ખરીદે અને જો તે MS ધોની પાસેથી 5-10 ટકા પણ શીખી શકે, તો તે પૂરતું હશે. તેનું સપનું સાકાર થયું છે. કાર્તિક શર્મા એક યુવા વિકેટકીપર છે જે મોટા છગ્ગા મારવાની ક્ષમતા માટે જાણીતો છે. ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતો અને ચાહકો પહેલાથી જ તેની સરખામણી એમએસ ધોની સાથે કરી રહ્યા છે. જો કે, આવું કહેવું વહેલું ગણાશે.

