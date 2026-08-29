/6,6,6,6,6,6... CSKના ખેલાડીએ મચાવી તબાહી, 234નો સ્ટ્રાઈક રેટથી રમી તૂફાની ઈનિંગ; એકલા હાથે જીતાડી દીધી મેચ

South Africa vs Zimbabwe: IPLમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમતા દક્ષિણ આફ્રિકાના ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 234ના સ્ટ્રાઈક રેટથી શાનદાર અણનમ રમત રમીને ટીમને એકલા હાથે મેચ જિતાડી દીધી. નામિબિયામાં આજકાલ ટ્રાઈ સિરીઝ રમાઈ રહી છે. શનિવાર (29 ઓગસ્ટ)ના રોજ વિન્ડહોક ખાતે સિરીઝની બીજી મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાઈ હતી. બ્રેવિસની શાનદાર બેટિંગના દમ પર દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચમાં 7 વિકેટથી એકતરફી વિજય મેળવ્યો.
મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વેએ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 144 રન બનાવ્યા. ટીમ તરફથી ઓપનર બ્રાયન બેનેટે 4 ચોગ્ગા અને 1 સિક્સરની મદદથી 34 રનની સૌથી મોટી ઇનિંગ રમી. તાદિવાનાશે મારુમાનીએ 30 રન બનાવ્યા. બાકી કોઈ બેટ્સમેન 25 રનનો આંકડો પણ સ્પર્શ કરી શક્યા ન હતા. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા આફ્રિકાએ માત્ર 13.4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને જીત મેળવી લીધી.
બ્રેવિસે 6 સિક્સર અને 7 ચોગ્ગા ફટકારી મચાવી તબાહી
32 રનના સ્કોર પર આફ્રિકાની પહેલી વિકેટ પડ્યા બાદ બ્રેવિસ નંબર-3 પર બેટિંગ કરવા માટે આવ્યા હતા. તેમણે 32 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 6 સિક્સરના તોફાન સાથે 75 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. બ્રેવિસને આ ઇનિંગ માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ મળ્યો. તેની આ ઇનિંગે ટીમની જીતને એકતરફી બનાવી દીધી.
Player of The Match 🏆
Another statement performance from Dewald Brevis! Producing a match winning innings to power #TheProteas to a commanding victory over Zimbabwe. 👏🇿🇦
Back to back fifties and another display of destructive batting as Brevis continues to find the runs. 💪… pic.twitter.com/TmhfxkjZm7
— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 29, 2026
આ જીતથી આફ્રિકાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હશે. બ્રેવિસ સિવાય આફ્રિકા માટે ઓપનર લુહાન-ડ્રે પ્રેટોરિયસે 22 રન બનાવ્યા. સાથી ઓપનર જોર્ડન હરમને 20 રનની ઇનિંગ રમી. ટોની ડી જોર્જીએ 15 રન બનાવ્યા. જ્યારે બ્રેવિસનો સાથ આપતા રૂબિન હરમને અણનમ 11 રન બનાવ્યા.
ગયા મેચમાં નામિબિયા સામે મળી હતી હાર
ટ્રાઈ સિરીઝની પહેલી મેચ આફ્રિકા અને નામિબિયા વચ્ચે રમાઈ હતી. મુકાબલામાં એ થયું જેની કદાચ કોઈને અપેક્ષા પણ નહોતી. યજમાન નામિબિયાએ આફ્રિકાને 18 રનથી હરાવી દીધું. પ્રથમ બેટિંગ કર્યા બાદ નામિબિયાએ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 163 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી આફ્રિકાને નામિબિયાએ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 145 રન પર રોકી દીધી. હવે ઝિમ્બાબ્વે સામે મળેલી જીત સાથે આફ્રિકાએ સિરીઝમાં શાનદાર વાપસી કરી છે.