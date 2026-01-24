IPL 2026 પહેલા ધોનીની ટીમને મોટો ઝટકો, સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ખેલાડી અચાનક બહાર, જાણો શું છે કારણ
Chennai Super Kings IPL 2026 : આગામી IPL સિઝન શરૂ થવાના થોડા મહિના પહેલા જ પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. IPL ઓક્શનમાં 14.2 કરોડમાં ખરીદેલા એક ખેલાડીને અચાનક ઈજા થઈ છે. જેના કારણે CSKની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે.
Chennai Super Kings IPL 2026 : IPL 2026 શરૂ થાય તે ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. આ ખેલાડીને CSKએ IPL ઓક્શનમાં 14.2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આ ખેલાડી ઉત્તર પ્રદેશનો ઓલરાઉન્ડર પ્રશાંત વીર છે, જે ઈજાને કારણે રણજી ટ્રોફી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ટીમમાં તેના સ્થાને ડાબોડી સ્પિનર શિવમ શર્માનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રશાંત ક્યારે થશે ફિટ ?
પ્રશાંત ઈજાને કારણે ઓછામાં ઓછા ત્રણ અઠવાડિયા માટે બહાર રહેશે. IPL 26 માર્ચથી શરૂ થશે. ફ્રેન્ચાઇઝને આશા છે કે આ અનકેપ્ડ ખેલાડી ટુર્નામેન્ટના ઓછામાં ઓછા એક મહિના પહેલા સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ જશે. રણજી ટ્રોફી એલીટ ગ્રુપ C મેચના પહેલા દિવસે લંચ પહેલા ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે પ્રશાંત વીર ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો.
રણજીમાં સિરીયસ ઈંજરી રિપ્લેસમેન્ટનો ઉપયોગ
રણજી ટ્રોફીમાં 'સિરીયસ ઈંજરી રિપ્લેસમેન્ટ' નિયમનો ઉપયોગનો આ બીજો કિસ્સો છે, જે વર્તમાન સ્થાનિક સિઝન પહેલા લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ ઓક્ટોબર 2025માં બંગાળના બેટ્સમેન કાઝી જુનૈદ સૈફી કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે બંગાળ-ગુજરાત રણજી ટ્રોફી મેચ દરમિયાન ઇજાગ્રસ્ત ઓપનર સુદીપ ચેટર્જીના સ્થાને આવ્યો હતો. તે નવા નિયમ હેઠળ રણજી ટ્રોફી મેચના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ થનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો હતો.
શિવમ શર્માનું પ્રદર્શન
આ નિયમનો સૌપ્રથમ દુલીપ ટ્રોફીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે મહારાષ્ટ્રના સૌરભ નાવલેને સૌરાષ્ટ્રના વિકેટકીપર હાર્વિક દેસાઈના સ્થાને પશ્ચિમ ઝોનની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. શિવમ શર્માએ મેચમાં અત્યાર સુધીમાં 18.5 ઓવર ફેંકી છે, જેમાં 66 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી છે. આમાં સદી બનાવનાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કુમાર કુશાગ્રની કિંમતી વિકેટનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શુક્રવારે બીજા દિવસની રમતના અંતે, ઉત્તર પ્રદેશે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 32 રન બનાવ્યા છે. ઝારખંડે તેની પ્રથમ ઇનિંગ 561/6 પર ડિકલેર કરી હતી. ટીમ તરફથી શરણદીપ સિંહે સૌથી વધુ 139 રન બનાવ્યા, જ્યારે કુમાર કુશાગ્રે 102 રન બનાવ્યા. રણજી ટ્રોફી નોકઆઉટની રેસમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે બંને ટીમો માટે આ મેચ મહત્વપૂર્ણ છે.
