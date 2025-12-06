Prev
11 બોલમાં 5 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગા... CSKના બેટ્સમેને મચાવી ધમાલ

સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ગુજરાત અને IPLમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમનાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે હિમાચલ પ્રદેશ સામે શાનદાર ઇનિંગ રમીને ધમાલ મચાવી દીધી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 06, 2025, 04:50 PM IST

આયુષ મ્હાત્રે, અભિષેક શર્મા અને સ્મરણ રવિચંદ્રન જેવા બેટ્સમેન સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રન બનાવી રહ્યા છે. તેમની વિસ્ફોટક બેટિંગે બધાના દિલ જીતી લીધા છે. જોકે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલ પણ પાછળ નથી. ગુજરાત માટે રમતા ઉર્વિલ પટેલ પણ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી રહ્યો છે અને બધાનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. ઉર્વિલ 11 બોલમાં 39 રન બનાવીને ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે.

ઉર્વિલ પટેલના 11 બોલમાં 39 રન

હિમાચલ પ્રદેશ સામે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા ઉર્વિલ પટેલે સેન્સેશનલ શરૂઆત કરી હતી. તેણે 354.55ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 11 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા. ઉર્વિલ પટેલે પોતાની ઇનિંગમાં બે ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ વર્ષે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં પટેલ ત્રીજા ક્રમે છે. તેણે 18 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. ઉર્વિલ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી છ મેચ રમી ચૂક્યો છે, જેમાં એક સદીની મદદથી 195 રન બનાવ્યા છે.

IPL 2025માં ડેબ્યૂ

ઉર્વિલ પટેલે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ સાથે IPL 2025થી ડેબ્યૂ કર્યું. જોકે, તેણે ફક્ત ત્રણ મેચ રમી અને 68 રન બનાવ્યા. 16 ડિસેમ્બરે IPL 2026 મીની ઓક્શન પહેલા CSKએ ઉર્વિલને રિટેન કરી લીધો છે.

ગુજરાતે હિમાચલ પ્રદેશને એક વિકેટથી હરાવ્યું

ગુજરાતના કેપ્ટન ઉર્વિલ પટેલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા હિમાચલ પ્રદેશે 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટે 193 રન બનાવ્યા. ગુજરાતે 194 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કર્યો અને એક વિકેટ બાકી રહેતા જીત મેળવી લીધી.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Urvil PatelSyed Mushtaq Ali TrophyCricket News

