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કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બબાલ ! ગ્લાસગોમાં ભારતના નકશામાંથી 'નોર્થ ઈસ્ટ' ગાયબ, બોક્સર લવલીના થઈ ગુસ્સે

Commonwealth Games 2026 : શનિવારે ગ્લાસગોમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં લવલીનાએ સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. જોકે, જીત બાદ તેણીએ એક રેસ્ટોરન્ટમાં કંઈક એવું જોયું જેનાથી તે ગુસ્સે થઈ ગઈ. આ સમાચાર ફેલાતા જ સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ રેસ્ટોરન્ટને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 02, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:56 PM IST
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બબાલ ! ગ્લાસગોમાં ભારતના નકશામાંથી 'નોર્થ ઈસ્ટ' ગાયબ, બોક્સર લવલીના થઈ ગુસ્સે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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