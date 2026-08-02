કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બબાલ ! ગ્લાસગોમાં ભારતના નકશામાંથી 'નોર્થ ઈસ્ટ' ગાયબ, બોક્સર લવલીના થઈ ગુસ્સે

Commonwealth Games 2026 : ભારતીય બોક્સરોએ ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં રિંગમાં પોતાના શક્તિશાળી પ્રદર્શનથી ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતે અનેક ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ બોક્સિંગ પ્રદર્શન કર્યું. ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા લવલીના બોર્ગોહેને 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું અને મહિલા 75 કિગ્રા કેટેગરીમાં પોતાનો પહેલો કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જે બાદ તેણીએ અનુભવ પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા.
ફાઇનલમાં ગોલ્ડ મેડલ ચૂકી જવા બદલ થોડો અફસોસ વ્યક્ત કરતી વખતે તેણીએ સમગ્ર ભારતીય ટીમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી. આસામના પૂર પીડિતોને પોતાની સિદ્ધિ સમર્પિત કરતા લવલીનાએ હવે આગામી એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનો સંકલ્પ કર્યો છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મોટો વિવાદ
જોકે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં બોક્સિંગ ઇવેન્ટ્સ સમાપ્ત થતાં જ રિંગની બહાર એક મોટો વિવાદ શરૂ થયો. આ ઘટના ગ્લાસગોના ભારતીય રેસ્ટોરન્ટ 'મિસ્ટર સિંઘ્સ ઇન્ડિયા'માં બની હતી. આ રેસ્ટોરન્ટમાં ભારતીય ખેલાડીઓ ડીનર માટે ગયા હતા, પરંતુ ટેબલ પર નેપકિન જોતાં જ સેલિબ્રેશનનો માહોલ ગરમાઈ ગયો.
નેપકિન પર અધૂરા નકશાથી લવલીના ગુસ્સે થઈ
આસામની સ્ટાર બોક્સર લવલીના બોરગોહેને જોયું કે રેસ્ટોરન્ટના નેપકિન પર છપાયેલા ભારતના નકશામાં સમગ્ર નોર્થ ઈસ્ટ ગાયબ છે. લવલીનાએ તરત જ આ ગંભીર અવગણના અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી. આ બાબતે એક સમાચાર એજન્સી સાથે વાત કરતા તેણે જણાવ્યું કે નેપકિન પર છપાયેલા નકશામાંથી નોર્થ ઈસ્ટ ગાયબ છે. તેણે ભાર મૂક્યો કે ભારતનો દરેક ભાગ મહત્વપૂર્ણ છે અને દેશનો સાચો અને સંપૂર્ણ નકશો દરેક જગ્યાએ પ્રદર્શિત થવો જોઈએ.
બોક્સિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (BFI)ના પ્રમુખ અજય સિંહે ખુલ્લેઆમ લવલીનાને ટેકો આપ્યો. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે નકશામાં ફક્ત નોર્થ ઈસ્ટ જ નહીં પરંતુ જમ્મુ-કાશ્મીરને પણ ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સિંહે માંગ કરી હતી કે રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટ તાત્કાલિક આ નેપકિન દૂર કરે અને સાચા નકશાનો ઉપયોગ કરે. તેમણે કહ્યું કે વિદેશમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઓળખને પ્રોત્સાહન આપતા કોઈપણ સ્થળે આવી મોટી ભૂલો સહન કરી શકાતી નથી.