અમદાવાદમાં યોજાઈ શકે છે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030, રાષ્ટ્રમંડળ ગેમ્સના કાર્યકારી બોર્ડે કરી ભલામણ
CWG 2030: અમદાવાદે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ના આયોજન માટે પોતાની દાવેદારી રજૂ કરી હતી. હવે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના કાર્યકારી બોર્ડે આ દાવેદારીને ટેકો આપ્યો છે. અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030નું આયોજન કરવાની રેસમાં સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે.
Commonwealth Games 2030: અમદાવાદ અને ગુજરાત માટે સારા સમાચાર કહી શકાય. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે આજે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ-2030ના આયોજન માટે યજમાન શહેર અમદાવાદના નામની ભલામણ કરશે. આ અંગે અંતિમ નિર્ણય 26 નવેમ્બર 2025ના ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જનરલ એસેમ્બલીમાં લેવામાં આવશે. જો નિર્ણય ભારતના પક્ષમાં આવશે તો દિલ્હી (2010 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ) બાદ અમદાવાદ કોમનવેલ્થની યજમાની કરનાર દેશનું બીજું શહેર બની જશે.
કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ મૂલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા પછી અમદાવાદની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. સમિતિએ ટેકનિકલ તૈયારી, રમતવીરનો અનુભવ, માળખાગત સુવિધા, શાસન અને કોમનવેલ્થ રમત મૂલ્યો સાથે સંરેખણ સહિતના વિવિધ પરિબળોના આધારે બિડનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. મૂલ્યાંકન 'ગેમ્સ રીસેટ' સિદ્ધાંતો દ્વારા ઘડવામાં આવ્યું હતું, જેનો હેતુ નવીન અને સહયોગી હોસ્ટિંગ મોડેલોને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો. અમદાવાદની સાથે, નાઇજીરીયાના અબુજાએ પણ કોમનવેલ્થ સમુદાયની અંદર મહત્વાકાંક્ષા અને સંભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરતી એક મજબૂત દરખાસ્ત રજૂ કરી હતી.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 1930 માં કેનેડાના હેમિલ્ટનમાં શરૂ થઈ હતી. તેથી, 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનો ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ છે. ભારત 2022 માં બર્મિંગહામમાં મેડલ ટેલીમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું.
દોડમાં પાછળ રહી ગયેલા નાઇજીરીયાને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ દ્વારા ટેકો મળ્યો છે અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા સંમતિ આપી છે. નાઇજીરીયા 2034 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરી શકે છે.
