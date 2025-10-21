Prev
બીજી વનડે પહેલા ખરાબ સમાચાર, અચાનક સિરીઝમાંથી બહાર થયો ફાસ્ટ બોલર

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 21 ઓક્ટોબરે બાંગ્લાદેશ સામે બીજી વનડે રમશે. બાંગ્લાદેશે પહેલી વનડે જીતીને 1-0થી લીડ મેળવી હતી. જોકે, બીજી મેચ પહેલા વિન્ડીઝ માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફાસ્ટ બોલર શમર જોસેફ ખભાના દુખાવાના કારણે બાંગ્લાદેશ વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:24 PM IST

બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી વનડે પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. 21 ઓક્ટોબરે બાંગ્લાદેશ સામે બીજી વનડે રમાશે. પહેલી વનડે બાંગ્લાદેશે જીતી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ફાસ્ટ બોલર શમર જોસેફ ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. ખભાના દુખાવાના કારણે તે આખી ODI સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. જોસેફ ઈજાને કારણે ભારત પ્રવાસ પણ ચૂકી ગયો હતો. હવે તે સિરીઝમાં પાછો ફરવાનો હતો ત્યારે તે ફરીથી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે.

CPLથી ઈજાથી પીડાય છે 

જોસેફને ઢાકામાં ODI અને T20 ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ (CWI)એ જણાવ્યું હતું કે જોસેફને ઇંગ્લેન્ડમાં નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ લેવા અને સારવાર શરૂ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. સપ્ટેમ્બરમાં કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL) પછી તેણે કોઈ સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટ રમી નથી. તેણે સીપીએલમાં ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સ માટે માત્ર પાંચ મેચ રમી હતી. ઈજાને કારણે તે ભારતની ટેસ્ટ સિરીઝ પણ ચૂકી ગયો હતો.

બીજો ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

માત્ર જોસેફ જ નહીં, પરંતુ 23 વર્ષીય બોલર જેદિયા બ્લેડ્સને પણ પીઠમાં સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર થયું છે. તે બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ તેમજ ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસમાંથી બહાર છે. તે સારવાર માટે ઘરે પરત ફરશે. બ્લેડ્સે અત્યાર સુધીમાં નવ વ્હાઇટ-બોલ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ 18 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ઢાકામાં શ્રેણીની પહેલી વનડે 74 રનથી હારી ગયું હતું.

તેનું સ્થાન કોણ લેશે ?

21 ઓક્ટોબરે રમાનારી મેચ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમ માટે કરો યા મરો જેવી પરિસ્થિતિ હશે. જો તેઓ આ મેચ હારી જશે, તો તેઓ સિરીઝ ગુમાવશે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે બાકીની બે વનડે માટે ઓલરાઉન્ડર અકીલ હોસીન અને ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર રેમન સિમોન્ડ્સને ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. બંનેને T20 સિરીઝ માટે પહેલાથી જ પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.

