Video : સુપર ઓવરમાં હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા...શનાકા ક્લિયર રન આઉટ હોવા છતાં કેમ ના અપાયો OUT ?

Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025માં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચ સુપર ઓવરમાં પહોંચી હતી. આ ઓવરમાં દાસુન શનાકાના રન આઉટ પર હોબાળો થયો હતો. સંજુ સેમસને દાસુન શનાકાને રન આઉટ કર્યો હોવા છતાં તેને નોટ આઉટ અપાયો હતો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:58 AM IST

Video : સુપર ઓવરમાં હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા...શનાકા ક્લિયર રન આઉટ હોવા છતાં કેમ ના અપાયો OUT ?

Asia Cup 2025 : શુક્રવારે મોડી રાત્રે એશિયા કપ 2025ના સુપર 4ના રોમાંચક મુકાબલામાં ભારતે શ્રીલંકાને હરાવ્યું. મેચનો નિર્ણય સુપર ઓવરમાં થયો, જેમાં ભારતનો વિજય થયો. મધ્યરાત્રિએ સુપર ઓવર દરમિયાન હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા થયો. આ દરમિયાન ક્રિકેટના મેદાન પર કંઈક એવું બન્યું, જેનાથી ભારે વિવાદ થયો. શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર દાસુન શનાકાને સુપર ઓવરમાં રન આઉટ થવા છતાં આઉટ આપવામાં આવ્યો નહીં. આ ઘટનાએ વિશ્વ ક્રિકેટમાં એક નવી ચર્ચા જગાવી.

મધ્યરાત્રિએ હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ. શ્રીલંકાએ 20 ઓવરમાં ભારતના 202/5ના સ્કોરની બરાબરી કરી, ત્યારબાદ બંને ટીમો સુપર ઓવરમાં પ્રવેશી. શ્રીલંકાએ સુપર ઓવરમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી. સુપર ઓવરના પહેલા જ બોલ પર, ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે શ્રીલંકાના બેટ્સમેન કુસલ પરેરાને રિંકુ સિંહના હાથે કેચ કરાવ્યો. શ્રીલંકાના સ્કોર માત્ર એક બોલ પછી 0/1 પર આવી ગયો. પછી ડ્રામા અર્શદીપ સિંહના ચોથા બોલ પર શરૂ થયો.

ક્લિયર રન આઉટ છતાં બેટ્સમેનને આઉટ અપાયો નહીં

અર્શદીપ સિંહે ઓફ સ્ટમ્પની બહાર એક પરફેક્ટ ડિલિવરી ફેંકી, જે શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર દાસુન શનાકા ચૂકી ગયો. બોલ દાસુન શનાકાના બેટની નજીકથી પસાર થઈને વિકેટકીપર સંજુ સેમસનના ગ્લોવ્સમાં પડ્યો, જેના કારણે અર્શદીપ સિંહે કેચ માટે અપીલ કરી. અમ્પાયર ગાઝી સોહેલ અપીલ પર પ્રતિક્રિયા આપે તે પહેલાં, દાસુન શનાકા બાય લેવા માટે ક્રીઝની બહાર નીકળી ગયો, પરંતુ વિકેટ પાછળ ઉભેલા સંજુ સેમસન ઝડપથી સ્ટમ્પ વિખેરી નાખ્યા. આ દરમિયાન અમ્પાયર ગાઝી સોહેલે પણ અર્શદીપ સિંહની કેચ માટેની અપીલ પર આંગળી ઉંચી કરી.

 

Arshdeep to Shanaka — given caught behind, Sri Lanka reviews... but wait! Samson throws down the stumps with a direct-hit too! 🎯

No bat, review successful — but since it was given out initially, the ball’s dead. No run-out, no second chance.… pic.twitter.com/zh6ifYsjjs

— Asia Voice 🎤 (@Asianewss) September 26, 2025

અમ્પાયરના નિર્ણય પર વિવાદ

અમ્પાયર ગાઝી સોહેલે દાસુન શનાકાને કેચ આઉટ જાહેર કર્યો, પરંતુ શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડરે DRS લીધો. ત્યારબાદના રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું કે બોલ બેટ સાથે કોઈ સંપર્કમાં આવ્યો થયો નહોતો. પરિણામે થર્ડ અમ્પાયરે દાસુન શનાકાને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો. અહીંથી ડ્રામા શરૂ થયો. થર્ડ અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો હોવાથી તે બોલ ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો અને દાસુન શનાકાનો રન આઉટ પણ કેન્સલ કરવામાં આવ્યો. ICC નિયમો અનુસાર, જો બોલર બોલિંગ કર્યા પછી અપીલ કરે છે, તો બોલને ડેડ ગણવામાં આવે છે. તે ડિલિવરી પછીની કોઈપણ એક્શન ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. જો ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર બેટ્સમેનની તરફેણમાં અથવા વિરુદ્ધ નિર્ણય આપે છે, તો તે પ્રથમ નિર્ણય માનવામાં આવે છે. તે પછી બોલ ડેડ થઈ જાય છે. ICCના આ નિયમે દાસુન શનાકાને બચાવ્યો.

અમ્પાયરની ભૂલ

જો કે,અમ્પાયર ગાઝી સોહેલ આંગળી ઉંચી કરે તે પહેલાં જ દાસુન શનાકાને સંજુ સેમસને રન આઉટ કર્યો હતો. બોલર અર્શદીપ સિંહની અપીલ પર ધ્યાન આપવાને બદલે અમ્પાયરે પહેલા દાસુન શનાકાને રન આઉટ આપવો જોઈતો હતો, પરંતુ તેણે ભૂલ કરી. આ ઘટનાએ વિશ્વ ક્રિકેટમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. જોકે, અર્શદીપ સિંહે સુપર ઓવરના પાંચમા બોલ પર દાસુન શનાકાને આઉટ કર્યો. આ કારણે શ્રીલંકા સુપર ઓવરમાં ફક્ત બે રન જ બનાવી શક્યું. ભારતે આ ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો. સૂર્યકુમાર યાદવે વાનિંદુ હસરંગાના બોલ પર શોટ ફટકાર્યો અને ત્રણ રન લીધા અને ભારત મેચ જીતી ગયું.

INDIA vs SRILANKAAsia Cup 2025IND vs SL Super OverInd vs SL

