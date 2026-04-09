IPL 2026 : છેલ્લી ઓવરના 5મા બોલે ડેવિડ મિલરે કરી એક ભૂલ અને હારી ગયું દિલ્હી કેપિટલ્સ
Delhi Capitals vs Gujarat Titans : IPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સના ડેવિડ મિલરે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે છેલ્લી ઓવરના 5મા બોલે એક મોટી ભૂલ કરી હતી. પરિણામે તેની ટીમ એક રનથી મેચ હારી ગઈ હતી. ડેવિડ મિલરને આ ભૂલનો પસ્તાવો જીવનભર રહેશે.
Delhi Capitals vs Gujarat Titans : બુધવારે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ રોમાંચક મેચમાં છેલ્લા બોલે ગુજરાત ટાઇટન્સની એક રને જીત થઈ હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે દિલ્હી કેપિટલ્સને અંતિમ બે ઓવરમાં જીત માટે 36 રનની જરૂર હતી. ડેવિડ મિલરની 10 બોલમાં વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે દિલ્હી 34 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યું. છેલ્લા બે બોલમાં તેમને જીતવા માટે ફક્ત બે રનની જરૂર હતી. 20મી ઓવરના પાંચમા બોલ પર ડેવિડ મિલરે લેગ સાઇડ તરફ શોટ રમ્યો. તેની પાસે સિંગલ લેવાની તક હતી. જો મિલરે તે સિંગલ લીધો હોત, તો મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ હોત. તેના બદલે મિલરે કુલદીપ યાદવને અડધે રસ્તે પાછો મોકલી દીધો.
છેલ્લો બોલ મિલરના બેટ પર ના આવ્યો
સિંગલ ન લેવાના કારણે દિલ્હી કેપિટલ્સને છેલ્લા બોલ પર જીત માટે બે રનની જરૂર હતી. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ સ્લોઅર બોલ ફેંક્યો. બોલ ડેવિડ મિલરના બેટ સાથે અડ્યો નહીં અને સીધો વિકેટકીપર પાસે ગયો. બેટ્સમેનોએ રન લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કુલદીપ યાદવ ક્રીઝમાં પહોંચે તે પહેલાં જોસ બટલરે બોલ સીધો સ્ટમ્પમાં ફટકાર્યો. પરિણામે દિલ્હી ટીમનો એક રનથી પરાજય થયો. જો મિલરે પાંચમા બોલ પર સિંગલ લીધો હોત, તો છેલ્લા બોલે વિકેટ પડી હોત તો પણ મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ હોત.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2026
મેચમાં શું થયું ?
ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઇટન્સે 4 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 210 રન બનાવ્યા. ટીમ માટે ત્રણ બેટ્સમેન જોસ બટલર, શુભમન ગિલ અને વોશિંગ્ટન સુંદરે અડધી સદી ફટકારી. ગિલે 45 બોલમાં 70 રન, જોસ બટલરે 27 બોલમાં 52 રન અને વોશિંગ્ટન સુંદરે 32 બોલમાં 55 રનની ઇનિંગ રમી.
જવાબમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ 8 વિકેટ ગુમાવીને 209 રન બનાવી શકી. કેએલ રાહુલે 52 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 92 રન બનાવ્યા. ડેવિડ મિલરે 20 બોલમાં 41 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. પથુમ નિસાન્કાએ પણ 41 રનનું યોગદાન આપ્યું. રાશિદ ખાને ત્રણ વિકેટ ઝડપી.
