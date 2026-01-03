Prev
ચાલુ મેચમાં આ શું થયું... મિલરે પહેલા આ ખેલાડીને પકડ્યો અને પછી જમીન પર પછાડ્યો, જુઓ Video

દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 લીગ SA20માં MI કેપટાઉન અને પાર્લ રોયલ્સ વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી. આ મેચ દરમિયાનનો ડેવિડ મિલર અને રાયન રિકેલ્ટનનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:36 PM IST

ચાલુ મેચમાં આ શું થયું... મિલરે પહેલા આ ખેલાડીને પકડ્યો અને પછી જમીન પર પછાડ્યો, જુઓ Video

SA20ની 10મી મેચ પાર્લના બોલેન્ડ પાર્ક ખાતે પાર્લ રોયલ્સ અને MI કેપ ટાઉન વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચ અત્યંત રોમાંચક રહી. પાર્લ રોયલ્સે ફક્ત એક રનથી મેચ જીતી લીધી. MI કેપ ટાઉનને છેલ્લા બોલ પર જીતવા માટે છ રનની જરૂર હતી. જો કે, જ્યોર્જ લિન્ડે ફક્ત ફોર ફટકારી શક્યો અને પાર્લ રોયલ્સે એક રનથી મેચ જીતી લીધી.

આ ઉપરાંત પાર્લ રોયલ્સના કેપ્ટન ડેવિડ મિલર અને MI કેપ ટાઉનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાયન રિકેલ્ટનનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં મિલરે રિકલ્ટનને પહેલા પકડી લીધો અને પછી જમીન પર પછાડ્યો હતો, જેનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

મિલર અને રિકેલ્ટન વચ્ચે શું થયું ?

MIની ઈનિંગની ત્રીજો ઓવર ચાલી રહી હતી. ઓવરના ત્રીજા બોલ પર રાયન રિકેલ્ટન સ્ટ્રાઈક પર હતો. રિકેલ્ટને 30-યાર્ડ સર્કલની અંદર સોફ્ટ હેન્ડેડ શોટ રમ્યો અને રન લેવા દોડ્યો, બોલ ડેવિડ મિલર પાસે તેણે તરત જ બોલ પકડ્યો અને તેને નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ફેંક્યો, જ્યાં રિકેલ્ટન દોડી રહ્યો હતો. બોલને કારણે રિકેલ્ટનનું બેટ તેના હાથમાંથી સરકી ગયું. જો કે, તે સુરક્ષિત રીતે ક્રીઝ પર પહોંચી ગયો.ક્રીઝ પર પહોંચ્યા પછી રિકલ્ટન મિલર તરફ દોડ્યો અને મસ્તીમાં મિલરે રિકલ્ટનને પકડીને જમીન પર પછાડ્યો અને પછી બંને હસવા લાગ્યા.

 

— Betway SA20 (@SA20_League) January 2, 2026

પાર્લ રોયલ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. લુહાન ડ્રે પ્રિટોરિયસના 98 રનની મદદથી રોયલ્સે 20 ઓવરમાં 3 વિકેટે 181 રન બનાવ્યા. 182 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા MI કેપ ટાઉન 8 વિકેટે 180 રન જ બનાવી શક્યું.

