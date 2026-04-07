આ સ્ટાર ક્રિકેટરને દારૂના નશામાં ગાડી ચલાવવી પડી મોંઘી, પોલીસે કરી ધરપકડ
ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર ક્રિકેટરની સિડનીમાં દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેણે નિયમ કરતાં લગભગ બમણો દારુનો નશો કર્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પોલીસે તેને ટેસ્ટ બાદ કસ્ટડીમાં લીધો હતો.
- PSL વચ્ચે એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા
- ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર ડેવિડ વોર્નર કાનૂની વિવાદમાં ફસાયો
- વોર્નર પર દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનો આરોપ
David Warner : પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) વચ્ચે એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયન બેટિંગ સ્ટાર ડેવિડ વોર્નર કાનૂની વિવાદમાં ફસાયો છે. અહેવાલો અનુસાર, વોર્નર પર દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને ત્યારબાદ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. જો કે, બાદમાં તેને છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો.
પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનિંગ બેટ્સમેન હાલમાં પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં કરાચી કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. PSLમાં તેની ફ્રેન્ચાઇઝીની મેચો વચ્ચે થોડા દિવસોનું અંતર હોવાથી તે તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, ડેવિડ વોર્નર સામે દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. 5 એપ્રિલની રાત્રે સિડનીના મારુબ્રા વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા ટેસ્ટ દરમિયાન તેનામાં આલ્કોહોલનું લેવલ મર્યાદા કરતા લગભગ બમણું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
ટેસ્ટિંગમાં રિપોર્ટ પોઝિટીવ
ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, વોર્નરે ટેસ્ટિંગ સાઈટ પર પહોંચતા પહેલા જ પોતાનું વાહન પાર્ક કરી દીધું હતું. ત્યારબાદ પોલીસ અધિકારીઓએ તેને રોક્યો અને સ્થળ પર જ ટેસ્ટિંગ કરાવ્યું, જેનો રિપોર્ટ પોઝિટીવ આવ્યો. ત્યારબાદ વોર્નરની ધરપકડ કરવામાં આવી અને તેને મારુબ્રા પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં બીજા ટેસ્ટમાં તેના બ્લડ આલ્કોહોલનું સ્તર 0.104 નોંધાયું. આ મામલો હવે કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે અને તેને આવતા મહિને કોર્ટમાં હાજર થવું પડશે.
વોર્નરે 2024માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી
ઉલ્લેખનીય છે કે ડેવિડ વોર્નરે 2024માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી અને ત્યારથી તેણે મીડિયા અને ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન તેણે 100થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી અને ઓસ્ટ્રેલિયાને ઘણી મહત્વપૂર્ણ જીત અપાવી. હવે એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે કે આ મામલો આગળ શું વળાંક લે છે અને કોર્ટનો ચુકાદો વોર્નરની કારકિર્દી અને જાહેર છબી પર કેટલી હદ સુધી અસર કરે છે.
