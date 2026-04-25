Prev
Next
હોમSportsDC vs PBKS: પંજાબે રચ્યો નવો ઈતિહાસ...સૌથી મોટા રન ચેઝથી હાહાકાર, 19 ઓવરમાં ફટકાર્યા 265 રન

DC vs PBKS: પંજાબે રચ્યો નવો ઈતિહાસ...સૌથી મોટા રન ચેઝથી હાહાકાર, 19 ઓવરમાં ફટકાર્યા 265 રન

DC vs PBKS LIVE Score, IPL 2026: પંજાબ કિંગ્સે 265 રનના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરીને ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આ માત્ર IPL જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર T20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ચેઝ કરવામાં આવેલો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ટાર્ગેટ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:04 PM IST

Trending Photos

DC vs PBKS: પંજાબે રચ્યો નવો ઈતિહાસ...સૌથી મોટા રન ચેઝથી હાહાકાર, 19 ઓવરમાં ફટકાર્યા 265 રન

DC vs PBKS: શ્રેયસ અય્યરની આગેવાની હેઠળની પંજાબ કિંગ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 265 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે. પંજાબની ટીમ હવે T20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સૌથી સફળતાપૂર્વક રન ચેઝ કરનારી ટીમ બની ગઈ છે. પંજાબની આ ઐતિહાસિક જીતના હીરો ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રભસિમરન સિંહ અને કેપ્ટન શ્રેયસ અય્ય રહ્યા હતા.

પ્રભસિમરન સિંહે 26 બોલમાં 76 રનની તોફાની ઇનિંગ રમીને પંજાબને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. જ્યારે શ્રેયસ અય્યરે 36 બોલમાં અણનમ 71 રન બનાવીને ટીમને જીત સુધી પહોંચાડી. મેચના ટર્નિંગ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો દિલ્હીના કરુણ નાયરે અય્યરના બે કેચ છોડ્યા હતા, જે અંતે મેચ પલટાવનારા સાબિત થયા. આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે કુલ 529 રન બન્યા હતા, જે IPLના ઇતિહાસમાં કોઈ એક મેચમાં બંને ટીમો દ્વારા બનાવવામાં આવેલો સૌથી વધુ સ્કોર છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેએલ રાહુલની શાનદાર સદી વ્યર્થ ગઈ
આ પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમતા કેએલ રાહુલે 152 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમને 264 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડી હતી. રાહુલની IPL કરિયરની આ છઠ્ઠી સદી હતી. તે IPL ઇતિહાસમાં 150 રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે. બીજી તરફ, નીતિશ રાણા કમનસીબ રહ્યો અને 91 રન બનાવી આઉટ થતા તે સદી ચૂકી ગયો હતો.

 ક્રિસ ગેલની બરાબરી કરી
કેએલ રાહુલે હવે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના મામલે ક્રિસ ગેલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. 'યુનિવર્સ બોસ' ગેલે પણ IPLમાં 6 સદી ફટકારી હતી. નોંધનીય છે કે વિરાટ કોહલી 8 સદી સાથે આ યાદીમાં ટોચ પર છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
dc vs pbks liveIPL Live Scoredc vs pbks scoredc vs pbks head to head recordsdelhi capitalspunjab kingsdelhi capitals vs punjab kingsdc vs pbks pitch reportdc vs pbks weather reportArun Jaitley Stadium Pitch ReportIPL Point Tablecricket news zee news

Trending news