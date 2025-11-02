દીપ્તિ શર્માએ વર્લ્ડ કપમાં બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ, આવું કરનારી પ્રથમ ખેલાડી બની
Deepti Sharma Record : દીપ્તિ શર્માએ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે 58 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા હતા.
Deepti Sharma Record : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે આફ્રિકન ટીમને 299 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. આ મેચમાં ભારત માટે ઓપનર શેફાલી વર્માએ અડધી સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ દીપ્તિ શર્માએ મધ્યમ ક્રમમાં શાનદાર બેટિંગ કરતા અડધી સદી ફટકારી હતી. તે 58 બોલમાં 58 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી.
દીપતિ શર્માએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
આ મેચમાં 58 રનની ઇનિંગ દરમિયાન દીપ્તિ શર્માએ એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની એક જ સિઝનમાં 200થી વધુ રન બનાવનાર અને 15થી વધુ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ખેલાડી બની. વર્લ્ડ કપના એક જ સિઝનમાં અગાઉ કોઈ પણ ખેલાડીએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી નથી. તે વર્લ્ડ કપમાં પાંચમા કે તેથી નીચેના નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે ત્રણ વખત 50+ રન બનાવનારી ત્રીજી બેટ્સમેન બની. હરમનપ્રીત કૌરે 2022માં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી, જ્યારે એશ્લે ગાર્ડનરે 2025માં ત્રણ વખત 50+ રન બનાવ્યા હતા.
ભારત માટે દીપ્તિ શર્મા અને શેફાલી વર્માએ અડધી સદી ફટકારી
ફાઇનલમાં દીપ્તિ શર્મા પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરવા માટે આવી હતી. દીપ્તિ શર્મા અને હરમનપ્રીત કૌરે ચોથી વિકેટ માટે 52 રનની ભાગીદારી કરી હતી. ત્યારબાદ તેણીએ અમનજોત કૌર સાથે 22 રન અને રિચા ઘોષ સાથે 47 રન બનાવ્યા હતા. તેમની ભાગીદારીએ ટીમ ઈન્ડિયાને 50 ઓવરમાં કુલ 298 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી હતી. શેફાલી વર્માએ આ મેચમાં 87 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાનાએ 45 રન બનાવ્યા હતા. શેફાલી વર્મા પાસે આ મેચમાં સદી ફટકારવાની તક હતી પરંતુ તે 13 રનથી ચૂકી ગઈ.
દીપ્તિ શર્માનું ODI ફોર્મેટમાં પ્રદર્શન
દીપ્તિ શર્માની વાત કરીએ તો, તેણીએ 2014માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODIમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં તેણીએ 121 મેચોની 103 ઇનિંગ્સમાં 37.01ની સરેરાશથી 2739 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણીએ 18 અડધી સદી અને 1 સદી ફટકારી છે. બોલ સાથે તેણીએ 119 ઇનિંગ્સમાં 27.95ની સરેરાશથી કુલ 157 વિકેટ લીધી છે. તેણીનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 6/20 છે.
