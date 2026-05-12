/જીતના જશ્ન વચ્ચે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ખરાબ સમાચાર ! કેપ્ટન અક્ષર પટેલ સામે BCCIની મોટી કાર્યવાહી

Axar Patel Fined: દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન અક્ષર પટેલને IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર રેટ બદલ ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ધર્મશાલામાં રમાયેલી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 3 વિકેટથી હરાવીને પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી છે. આ સિઝનમાં દિલ્હીનો પહેલો સ્લો ઓવર રેટ ગુનો હતો.
Axar Patel: ધર્મશાલામાં પંજાબ કિંગ્સ સામે શાનદાર જીત છતાં દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન અક્ષર પટેલ મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં સ્લો ઓવર રેટ બદલ તેમને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
IPL દ્વારા જારી કરાયેલી એક સત્તાવાર મીડિયા એડવાઈઝરીમાં જણાવાયું છે કે આ ઘટના IPL 2026ની મેચ નંબર 55 સાથે સંબંધિત છે, જે સોમવારે ધર્મશાલાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ નિર્ધારિત સમયમાં તેની ફાળવેલ ઓવર પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી, જેના પગલે કેપ્ટન અક્ષર પટેલ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
અક્ષર પટેલને ₹12 લાખનો દંડ
લીગના નિયમો અનુસાર ખાસ કરીને IPL આચાર સંહિતાના કલમ 2.22 આ દિલ્હી કેપિટલ્સનો સિઝનનો પ્રથમ સ્લો ઓવર રેટ ગુનો હતો. પરિણામે અક્ષર પટેલને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, અક્ષર પટેલે આ મેચમાં બેટથી શાનદાર યોગદાન આપ્યું. તેણે ધમાકેદાર અડધી સદી ફટકારી હતી અને અનુભવી બેટ્સમેન ડેવિડ મિલર સાથે મજબૂત પાર્ટનરશીપ સાથે ટીમને અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢી હતી. તેમની આક્રમક ઇનિંગ્સને કારણે દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 3 વિકેટથી હરાવ્યું.
દિલ્હીની પ્લેઓફની આશા જીવંત
ધર્મશાલામાં રમાયેલા હાઇ-સ્કોરિંગ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે શાનદાર વાપસી કરીને પંજાબ કિંગ્સને 3 વિકેટથી હરાવ્યું, જેનાથી IPL 2026 પ્લેઓફ માટેની તેમની આશા જીવંત રહી. કેપ્ટન અક્ષર પટેલ અને ડેવિડ મિલરે રમેલી વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સે મેચનું પાસું સંપૂર્ણપણે પલટી નાખ્યું હતું.
અક્ષર પટેલ અને ડેવિડ મિલરની વિસ્ફોટક ઇનિંગ
પહેલા બેટિંગ કરતા પંજાબ કિંગ્સે સારી શરૂઆત કરી. યુવા બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યએ આક્રમક ઇનિંગ્સ રમી, માત્ર 33 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા જ્યારે પ્રભસિમરને 18 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ જોડીએ માત્ર 41 બોલમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 78 રન ઉમેર્યા, જેનાથી દિલ્હીના બોલરો પર ભારે દબાણ આવ્યું.
દિલ્હી કેપિટલ્સે ખૂબ જ ખરાબ શરૂઆત કરી. જ્યારે સ્કોર 74 સુધી પહોંચ્યો ત્યારે ટીમે 4 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને મેચ સંપૂર્ણપણે પંજાબની તરફેણમાં દેખાતી હતી. આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં કેપ્ટન અક્ષર પટેલે 56 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે ડેવિડ મિલરે તેને સાથ આપ્યો અને 51 રન બનાવ્યા. ઝડપથી રન બનાવતા આ જોડીએ મેચ દિલ્હીની પકડમાં પાછી લાવી.
આ જીત સાથે દિલ્હી કેપિટલ્સે ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની આશા જીવંત રાખી છે. ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર સાતમા સ્થાને છે અને તેની આગામી મેચ રવિવારે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમાશે.