જીતના જશ્ન વચ્ચે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ખરાબ સમાચાર ! કેપ્ટન અક્ષર પટેલ સામે BCCIની મોટી કાર્યવાહી

Axar Patel Fined: દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન અક્ષર પટેલને IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચ દરમિયાન સ્લો ઓવર રેટ બદલ ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ધર્મશાલામાં રમાયેલી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સને 3 વિકેટથી હરાવીને પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી છે. આ સિઝનમાં દિલ્હીનો પહેલો સ્લો ઓવર રેટ ગુનો હતો.

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 12, 2026, 11:27 AM IST|Updated: May 12, 2026, 11:55 AM IST
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

