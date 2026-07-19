Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /દિલ્હી કેપિટલ્સના આ ક્રિકેટરની ધરપકડ માટે હાઈકોર્ટનો આદેશ, યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેલ કરવાનો છે આરોપ

દિલ્હી કેપિટલ્સના આ ક્રિકેટરની ધરપકડ માટે હાઈકોર્ટનો આદેશ, યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેલ કરવાનો છે આરોપ

Abishek Porel : IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમતા અભિષેક પોરેલની મુશ્કેલી વધી છે. યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેલ કરવાના આરોપો બાદ કોલકાતા હાઈકોર્ટે તેની ધરપકડનો આદેશ આપ્યો છે. કેસની આગામી સુનાવણી 11 ઓગસ્ટે થશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 19, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:55 PM IST
દિલ્હી કેપિટલ્સના આ ક્રિકેટરની ધરપકડ માટે હાઈકોર્ટનો આદેશ, યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેલ કરવાનો છે આરોપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈમરાન ખાનની બહેનના ખુલાસાથી પાકિસ્તાનમાં રાજકીય ભૂકંપ, PAK સેનાની ખોલી પોલ
imran khan54 min ago
2
bank holiday1 hr ago
3
Accenture1 hr ago
4
iran2 hrs ago
5
Gujarat Monsoon 20262 hrs ago