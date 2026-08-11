/દિલ્હી કેપિટલ્સના ક્રિકેટરની ધરપકડ, રેપ અને પ્રાઇવેટ વીડિયો રેકોર્ડ કરવાનો છે આરોપ

Abishek Porel Arrested : દિલ્હી કેપિટલ્સના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અભિષેક પોરેલ માટે મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. ભારતીય ક્રિકેટરને મંગળવારે સવારે હુગલીમાં પોલીસે અટકાયતમાં લીધો હતો અને ઘણા કલાકોની પૂછપરછ બાદ બપોરે ઔપચારિક રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી લગ્નનું બહાનું આપી જાતીય સંબંધો બાંધવાના આરોપોને કારણે થઈ હતી.
હાઇકોર્ટે આપ્યો હતો ધરપકડનો આદેશ
તેની ધરપકડ બાદ અભિષેક પોરેલનું મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને ચિનસુરાહ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. આ કેસમાં આગોતરા જામીન અંગેની સુનાવણી મંગળવારે પણ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા કોલકાતા હાઇકોર્ટે પોલીસને અભિષેક પોરેલની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
હુગલીના મોગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં મેડિકલ વિદ્યાર્થી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદ બાદ આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અભિષેક પોરેલે લગ્નનું વચન આપીને તેની સાથે જાતીય સંબંધો બાંધ્યા હતા. ફરિયાદમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પોરેલે તેની ખાનગી ક્ષણો રેકોર્ડ કરી હતી.
મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, બંને પરિવારો વચ્ચે લગ્ન અંગે ચર્ચા થઈ હતી. જોકે, બાદમાં તેને અભિષેક પોરેલના અન્ય મહિલાઓ સાથેના કથિત સંબંધો વિશે જાણવા મળ્યું. ત્યારબાદ તેણીએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી.
FIRમાં 19 કલમોનો ઉલ્લેખ
કેસ સંબંધિત FIRમાં કુલ 19 કલમોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. FIR મુજબ, આ કથિત ઘટના 2 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દિલ્હીમાં બની હતી. ફરિયાદમાં મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અભિષેક પોરેલે તેને ગેરકાયદેસર રીતે બંધક બનાવી રાખી હતી. FIRમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તેને જાણી જોઈને એકાંતમાં રાખવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેની શારીરિક સ્થિતિ એટલી હદે બગડી ગઈ હતી કે તે યોગ્ય રીતે ચાલી શકતી નહોતી.
ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસ જપ્ત કરવાનો આદેશ
આ મામલે કોલકાતા હાઇકોર્ટે ધરપકડનો આદેશ આપ્યો હતો અને ફરિયાદીના ફોટોગ્રાફ્સને લીક થતા રોકવા માટે નિર્દેશો જારી કર્યા હતા. કોર્ટે મોગરા પોલીસને અભિષેક પોરેલના ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. પોલીસે શરૂઆતમાં મંગળવારે પૂછપરછ માટે તેની અટકાયત કરી હતી અને પછી તેની ઔપચારિક ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ, તેને તબીબી તપાસ માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને પછી ચિનસુરાહ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
હાલ માટે, કેસમાં આરોપો ફરિયાદ અને FIRમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ પર આધારિત છે. કોર્ટમાં આગામી કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન આ આરોપોને સાબિત કરવામાં આવશે.
પોરેલની ક્રિકેટ કારકિર્દી
અભિષેક પોરેલે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે 35 IPL મેચોમાં 769 રન બનાવ્યા છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 145થી વધુ છે. 23 વર્ષીય પોરેલ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બંગાળ માટે રમે છે.