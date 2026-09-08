/કેએલ રાહુલ છોડશે દિલ્હી કેપિટલ્સ ? ટીમના માલિક પાર્થ જિંદાલની પોસ્ટ પર ખુદ સ્ટાર બેટ્સમેને આપ્યો જવાબ

KL Rahul : IPL 2027ના મિની-ઓક્શન પહેલા ખેલાડીઓના ટ્રેડ અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની રહી છે. આ દરમિયાન દિલ્હી કેપિટલ્સના સ્ટાર બેટ્સમેન કેએલ રાહુલના ભવિષ્ય અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી હતી. જોકે, રાહુલે હવે પોતાના જવાબ સાથે આવી બધી અટકળો પર વિરામ લગાવી દીધો છે.
IPL 2027 પણ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમશે
રાહુલે સ્પષ્ટપણે સંકેત આપ્યો છે કે તે IPL 2027માં પણ દિલ્હી કેપિટલ્સની જર્સીમાં જોવા મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિક પાર્થ જિંદાલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કેએલ રાહુલની પ્રશંસા કરતા પોસ્ટ કરી હતી. તેમણે રાહુલને ટીમનો ક્લચ પ્લેયર ગણાવ્યો અને તેની સાથે મળીને અધૂરું રહેલું કામ પૂરું કરવાની વાત કરી.
પાર્થ જિંદાલની પોસ્ટનો જવાબ આપતા, કેએલ રાહુલે લખ્યું, આભાર, આગામી સીઝનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું. રાહુલનો આ જવાબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, તે સૂચવે છે કે તે આઈપીએલ 2027 માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે રહેશે અને આગામી સીઝનમાં તે જ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે રમતો જોવા મળશે.
રાહુલ સતત બે સીઝનથી દિલ્હી માટે રમી રહ્યો છે
કેએલ રાહુલ IPL 2025 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાયો હતો. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને ₹14 કરોડમાં સાઇન કર્યો હતો. દિલ્હી સાથે તેનું અત્યાર સુધીનું પ્રદર્શન ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું છે. તેણે IPL 2025માં 539 રન બનાવ્યા હતા. 2026 સીઝન તેના માટે વધુ શાનદાર રહી. તેણે 593 રન બનાવ્યા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, રાહુલે દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથેની તેની પહેલી બે સીઝનમાં 500થી વધુ રન બનાવ્યા છે, જે ટીમ માટે તેનું મૂલ્ય દર્શાવે છે.
પંજાબથી શરૂ કરીને લખનૌનું પણ નેતૃત્વ કર્યું
દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાતા પહેલા કેએલ રાહુલે પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી. ત્યારબાદ તેમણે સતત ત્રણ સીઝન સુધી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું નેતૃત્વ કર્યું. રાહુલના નેતૃત્વ હેઠળ લખનૌએ ઘણી મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, જોકે ટીમ આઈપીએલ ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ત્યારબાદ તે 2025 સીઝનથી દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે જોડાયો.
રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવ પહેલાથી જ ટ્રેડ થઈ ગયા છે
આઈપીએલ 2027 પહેલા ટ્રેડ અંગે ચર્ચાઓ વધુ તીવ્ર બની છે, કારણ કે મુખ્ય ખેલાડીઓની ટીમ બદલવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવ સત્તાવાર રીતે ટ્રેડનો ભાગ રહ્યા છે. પંત દિલ્હી કેપિટલ્સમાં પાછો ફર્યો છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાયો છે. આ દરમિયાન રાહુલના ટ્રેડ અંગે પણ અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ બેટ્સમેનના પોતાના પ્રતિભાવથી આ અફવાઓ પર પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ગયું હોય તેવું લાગે છે.
હાર્દિક પંડ્યાના ભવિષ્ય અંગે અનિશ્ચિતતા
આ દરમિયાન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા સાથે સંકળાયેલા સંભવિત ટ્રેડની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. જોકે, અહેવાલો અનુસાર, હાર્દિક અંગે હજુ સુધી કોઈ નક્કર ડીલ થઈ નથી. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને હજુ સુધી હાર્દિક માટે કોઈ સંતોષકારક ડીલ મળી નથી. પરિણામે, IPL 2027 માટે મુંબઈ સાથે રહેવાની શક્યતા છે.