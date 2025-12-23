Prev
દિલ્હી કેપીટલ્સની મોટી જાહેરાત, નવા કેપ્ટનની કરી નિમણૂક

Delhi Capitals New Captain: દિલ્હી કેપિટલ્સે તેમના નવા કેપ્ટન જાહેર કર્યા છે. તેઓ ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મેગ લેનિંગનું સ્થાન લેશે, જેમણે ટીમને સતત ત્રણ ફાઇનલમાં પહોંચાડી હતી, જોકે તેઓ ત્રણેય હાર્યા હતા.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:05 PM IST

Delhi Capitals New Captain: દિલ્હી કેપિટલ્સે મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 પહેલા જેમિમાહ રોડ્રિગ્સને તેમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. રોડ્રિગ્સ જેમને મેગા ઓક્શન પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવ્યા હતા - ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મેગ લેનિંગનું સ્થાન લેશે, જેમણે ટીમને સતત ત્રણ ફાઇનલમાં લઈ ગયા હતા, જોકે તેઓ ત્રણેય હાર્યા હતા. રોડ્રિગ્સે 27 WPL મેચોમાં 139.67 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 507 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણેય ફાઇનલમાં હાજરીનો સમાવેશ થાય છે.

મારા પરિવાર માટે એક સ્વપ્નનું વર્ષ રહ્યું

દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન પદમાં ફેરફારની જાહેરાત કરતી એક રિલીઝમાં, જેમિન્ઝા રોડ્રિગ્સે કહ્યું કે, દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થવું એ ખૂબ જ સન્માનની વાત છે, અને આ ટીમનું નેતૃત્વ કરવા માટે મારા પર વિશ્વાસ કરવા બદલ હું માલિકો અને સપોર્ટ સ્ટાફનો ખૂબ આભારી છું. આ ખરેખર મારા અને મારા પરિવાર માટે એક સ્વપ્નનું વર્ષ રહ્યું, વર્લ્ડ કપ જીત્યો અને હવે WPLની પહેલી સીઝનથી મારા હૃદયમાં ખાસ સ્થાન ધરાવતી ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે આ અદ્ભુત તક મળી.

 

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) December 23, 2025

અમારી પાસે એક મજબૂત ટીમ

તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, મેં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ઘણું શીખ્યું છે અને દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે મારી કેટલીક શ્રેષ્ઠ ક્ષણો શેર કરી છે. આ ટીમ મારો પરિવાર છે. જ્યારે હું પ્રથમ ચક્રમાં અમારી સફરનો ભાગ રહેલા ખેલાડીઓને યાદ કરીશ, ત્યારે હું પરિચિત ચહેરાઓ અને નવા સાથી ખેલાડીઓ સાથે નવી યાદો બનાવવા માટે ઉત્સાહિત છું. અમારી પાસે એક મજબૂત ટીમ છે, અને હું શરૂઆત કરવા માટે રાહ જોઈ શકતી નથી કારણ કે અમે ખૂબ જ સફળ સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ અને આખરે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અમને જે રેખાથી દૂર રાખ્યું છે તે પાર કરીશું.

વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે જાદુઈ ઇનિંગ્સ

દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિક પાર્થ જિંદાલે કહ્યું કે, "જેમિમા પહેલા દિવસથી જ અમારી સાથે છે, અને તેમાં ક્યારેય કોઈ શંકા નહોતી કે તે એક દિવસ ટીમની કેપ્ટનશીપ કરશે. મેદાન પર તેના શાનદાર પ્રદર્શન ઉપરાંત, તેના મીઠી સ્મિત અને ઉત્સાહી ઉર્જાએ તેને ડ્રેસિંગ રૂમમાં પ્રિય બનાવી છે, અને મને વિશ્વાસ છે કે તે ઉડતા રંગો સાથે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની તેની જાદુઈ ઇનિંગ્સ ખરેખર પ્રેરણાદાયક હતી, અને અમને ખૂબ ગર્વ છે કે તે દિલ્હી કેપિટલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને હવે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે."

