/દિલ્હી કેપિટલ્સ માત્ર એ 1 રનના કારણે IPL 2026માંથી થઈ ગયું બહાર, જો ડેવિડ મિલરે...

Delhi Capitals : જો દિલ્હી કેપિટલ્સ IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે માત્ર એક રનથી મેચ હારી ન હોત, તો દિલ્હીની ટીમ કદાચ આજે પ્લેઓફમાં હોત. દિલ્હીની ટીમ 14 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહી.
Delhi Capitals : દિલ્હી કેપિટલ્સના 14 પોઈન્ટ છે, તેથી તે પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવી શક્યું નથી. જોકે, જો તમે IPL 2026 સીઝન પર નજર કરો તો દિલ્હી કેપિટલ્સ સરળતાથી 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શક્યું હોત અને પ્લેઓફ માટે મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી શક્યું હોત. માત્ર એક રને તેમની આખી સીઝન બગાડી. તે એક રનને કારણે ટીમે બે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ ગુમાવ્યા, જેના પરિણામે તેઓ છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યા.
હકીકતમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સે તેમની પહેલી બે મેચ જીતી હતી. તેઓ તેમની ત્રીજી મેચમાં પણ જીતની નજીક હતા. અંતિમ ઓવરમાં દિલ્હીને 211 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે જીતવા માટે 13 રનની જરૂર હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા બોલિંગ કરી રહ્યો હતો. પહેલા જ બોલ પર વિપ્રજ નિગમે ચોગ્ગો ફટકાર્યો. જોકે, તે બીજા જ બોલ પર આઉટ થયો. નવા બેટ્સમેન કુલદીપ યાદવે ત્રીજા બોલ પર એક સિંગલ લીધો. પછીના બોલ પર ડેવિડ મિલરે સિક્સ ફટકારી અને મેચ તેમના પક્ષમાં કરી દીધી.
...તો પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યું હોત
હવે, ફક્ત બે બોલ બાકી હતા ત્યારે દિલ્હીને જીતવા માટે બે રનની જરૂર હતી. ડેવિડ મિલર ક્રીઝ પર હતો. મિલરે બોલ ડીપ સ્ક્વેર લેગ તરફ ફટકાર્યો. એક રન સરળતાથી મળી જાત, પરંતુ મિલરે રન ના લીધો, આગલા બોલ પર તેમણે બાયનો સિંગલ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કુલદીપ યાદવ રન આઉટ થયો. પરિણામે દિલ્હીની ટીમ ફક્ત એક રનના માર્જિનથી મેચ હારી ગઈ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જો ડેવિડ મિલરે તે સિંગલ રન લીધો હોત, તો કદાચ દિલ્હી કેપિટલ્સ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યું હોત
જો મિલરે એક રન લીધો હોત તો...
જો ડેવિડ મિલરે તે સિંગલ રન લીધો હોત, તો મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ હોત. છેલ્લા બોલ પર કુલદીપ યાદવ એક સિંગલ લેવાનો પ્રયાસ કરી શક્યો હોત. વૈકલ્પિક રીતે જો તે શક્ય ન હોત તો બાયનો રન પણ લઈ શક્યો હોત અને જો તે આઉટ થયો હોત, તો પણ મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ હોત, જ્યાં તેમની પાસે જીતવાની તક હોત. જોકે, મિલરની તે એક ભૂસથી દિલ્હીને બે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ ગુમાવવા પડ્યા. આનાથી દિલ્હીની લયમાં વિક્ષેપ પડ્યો એટલું જ નહીં પરંતુ ટીમ તેની આગામી મેચ પણ હારી ગઈ.
જો દિલ્હી તે મેચ જીતી હોત તો...
જો દિલ્હી તે મેચ જીતી હોત તો તેમના 16 પોઈન્ટ હોત. 16 પોઈન્ટ સાથે ટીમનો ટાઇટલ માટેનો દાવ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થયો હોત. જોકે રાજસ્થાન રોયલ્સ પાસે હજુ પણ શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટ છે, કોણ જાણે જો દિલ્હી તે મેચ જીતી ગયું હોત, તો તેઓ તેમની લય મેળવી શક્યા હોત, અને એકાદ વધુ મેચ જીતી શક્યા હોત અથવા મોટા માર્જિનથી જીત પણ મેળવી શક્યા હોત, પરંતુ અફસોસ, એવું થયું નહીં. પરિણામે દિલ્હીની ટીમે સિઝનનો અંત છઠ્ઠા સ્થાને કર્યો.