Prev
Next
IPLમાં 'પાકિસ્તાની' ક્રિકેટરની એન્ટ્રી! દિલ્હી કેપિટલ્સે બેન ડકેટના સ્થાને આપી તક

Delhi Capitals: દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2026ની બાકીની સીઝન માટે ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર રેહાન અહમદને બેન ડકેટના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. 75 લાખ રૂપિયાની આ ડીલ હેઠળ રેહાન પ્રથમ વખત IPL રમશે. ડકેટના બહાર થયા બાદ ટીમને મજબૂતી આપવા માટે આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:19 PM IST
  • બેન ડકેટની જગ્યાએ DCમાં આ યુવા ઓલરાઉન્ડરની એન્ટ્રી
  • બેન ડકેટ બહાર થતા દિલ્હી કેપિટલ્સે પાકિસ્તાની મૂળના ખેલાડીને આપી તક
  • રેહાન અહમદ ઇંગ્લેન્ડ માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી

Trending Photos

Delhi Capitals: IPL 2026ની વચ્ચે દિલ્હી કેપિટલ્સે મોટો નિર્ણય લેતા ઈંગ્લેન્ડના યુવા ઓલરાઉન્ડર રેહાન અહમદને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. પાકિસ્તાની મૂળના રેહાનને બેન ડકેટના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે સાઈન કરવામાં આવ્યો છે. રેહાન અહમદ હવે આખી સીઝન માટે ટીમનો હિસ્સો રહેશે. દિલ્હી કેપિટલ્સે રેહાન અહમદને 75 લાખ રૂપિયામાં પોતાની સાથે જોડ્યો છે અને તે હવે આખી સીઝન માટે ટીમનો ભાગ રહેશે. ખાસ વાત એ છે કે, રેહાન પહેલીવાર ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમતા જોવા મળશે.

બેન ડકેટ કેમ થયા બહાર?
બેન ડકેટે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થતા પહેલા જ પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું. તેમણે એશેજ શ્રેણી બાદ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ પર ધ્યાન આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પરંતુ, ટીમે તાત્કાલિક રિપ્લેસમેન્ટ ન કર્યું અને શરૂઆતી મેચોમાં શ્રીલંકાના પથુમ નિસાંકાએ કે.એલ. રાહુલ સાથે ઓપનિંગની જવાબદારી સંભાળી હતી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અધવચ્ચેથી લીગ છોડવા બદલ ડકેટ પર બે વર્ષનો પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ડકેટના આ નિર્ણયની અસર હવે તેમના કરિયર પર પણ પડી શકે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેમણે લીગમાંથી બે વર્ષ માટે પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ પહેલા ઈંગ્લેન્ડના જ હેરી બ્રુકને પણ આ રીતે લીગમાંથી હટી જવા બદલ સસ્પેન્શનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 

રેહાન અહમદનું T20 કરિયર
રેહાન અહમદની વાત કરીએ તો, તેઓ દુનિયાભરની T20 લીગમાં રમી ચૂક્યા છે અને એક અનુભવી ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયાની બિગ બેશ લીગ અને યુએઈની ઇન્ટરનેશનલ લીગ T20માં પણ ભાગ લીધો છે. પોતાના T20 કરિયરમાં રેહાન 97 મેચ રમી ચૂક્યા છે, જેમાં તેમણે 85 વિકેટ લીધી છે અને 8.13ની ઈકોનોમીથી બોલિંગ કરી છે. આ ઉપરાંત તેમણે 1071 રન પણ બનાવ્યા છે, જે તેમની ઓલરાઉન્ડ ક્ષમતા દર્શાવે છે.

પાકિસ્તાની મૂળના રેહાન અહમદે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં પોતાની બેટિંગમાં પણ જબરદસ્ત સુધારો કર્યો છે. 2025 કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં લીસેસ્ટરશાયર માટે રમતા તેમણે 760 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પાંચ સદી સામેલ છે. આ સાથે તેમણે 23 વિકેટ પણ લીધી હતી અને ટીમને ડિવિઝન-2નું ટાઈટલ જીતાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પણ રેહાનનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું. ન્યુઝીલેન્ડ સામેના એક મહત્વના મેચમાં તેમણે 2 વિકેટ લેવાની સાથે સાથે માત્ર 7 બોલમાં અણનમ 19 રન બનાવીને ટીમને જીત અપાવી હતી.

આ સિવાય 'ધ હન્ડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટમાં પણ તેમણે પોતાની છાપ છોડી છે, જ્યાં તેમણે 25 ઇનિંગ્સમાં 23 વિકેટ લીધી અને 7.68ની ઇકોનોમીથી બોલિંગ કરી. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે, દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રેહાન અહમદ કેટલી મોટી અસર પાડી શકે છે અને શું તે ટીમને પ્લેઓફની રેસમાં મજબૂત બનાવી શકે છે.

પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા છે રેહાન અહમદના મૂળ
રેહાન અહમદે ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં ક્રિકેટની દુનિયામાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી લીધી છે. તેમણે ડિસેમ્બર 2022માં કરાચીમાં પાકિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 18 વર્ષ 126 દિવસની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ માટે ટેસ્ટ રમનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યા હતા. પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં જ રેહાને શાનદાર પ્રદર્શન કરતા પાકિસ્તાનની બીજી ઇનિંગમાં 5 વિકેટ ઝડપી હતી. આ ડેબ્યૂ તેમના કરિયરનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો. ત્યારબાદના વર્ષે બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ પર પણ રેહાને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેઓ ઇંગ્લેન્ડની ટીમ માટે વનડે અને T20 ઇન્ટરનેશનલમાં ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યા. આ રીતે તેમણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાનું સ્થાન પાકું કરી લીધું.

રેહાનનું પાકિસ્તાન સાથે ખાસ કનેક્શન પણ છે. તેમના પિતા નઈમ અહમદ પાકિસ્તાનમાં મોટા થયા હતા અને બાદમાં કામ અર્થે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હતા, જ્યાં તેમણે ટેક્સી ડ્રાઈવર તરીકે કામ કર્યું હતું. ખાસ વાત એ રહી કે, જ્યારે રેહાનને ડેબ્યૂ કેપ આપવામાં આવી, ત્યારે ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ કેપ્ટન નાસિર હુસૈને તેમને કેપ સોંપી હતી અને તે સમયે તેમના પિતા પણ મેદાન પર હાજર હતા. રેહાનના પરિવારમાં ક્રિકેટનો ક્રેઝ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. તેમના બે ભાઈઓ પણ ક્રિકેટ રમે છે. રહીમ અહમદ લેફ્ટી ફાસ્ટ બોલર છે અને ફરહાન અહમદ ઓફ સ્પિનર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news