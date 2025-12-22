Prev
દિલ્હી કેપિટલ્સ લેવા જઈ રહી છે મોટો નિર્ણય, ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા બદલાશે ટીમનો કેપ્ટન!

Delhi Capitals Captain 2026: વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL)ની આગામી સીઝનમાં ભારતની સ્ટાર બેટ્સમેન જેમિમા રોડ્રિગ્સ દિલ્હી કેપિટલ્સની કેપ્ટનશીપ કરી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:03 PM IST

Delhi Capitals Captain 2026: દિલ્હી કેપિટલ્સને નવા કેપ્ટન મળવા જઈ રહ્યા છે. વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન માટે જેમિમા રોડ્રિગ્સને દિલ્હી કેપિટલ્સની કમાન સોંપવામાં આવી શકે છે. ક્રિકબઝ અનુસાર, WPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમની કેપ્ટનશીપ માટે જેમિમા રોડ્રિગ્સના નામ પર મહોર લાગી શકે છે. નોંધનીય છે કે, વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગની ચોથી સિરીઝ 8 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થવા જઈ રહી છે.

મંગળવારે થઈ શકે છે સત્તાવાર જાહેરાત
ક્રિકબઝ અનુસાર, જેમિમા રોડ્રિગ્સને દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન બનાવવાની સત્તાવાર જાહેરાત મંગળવાર 23 ડિસેમ્બરના રોજ થઈ શકે છે. અત્યાર સુધી મેગ લેનિંગ દિલ્હી ટીમનું નેતૃત્વ કરતી હતી, પરંતુ મેગા ઓક્શન પહેલા દિલ્હી ટીમે તેને રિલીઝ કરી દીધી હતી. દિલ્હીની ટીમ અત્યાર સુધી ત્રણેય વખત WPLના ફાઇનલમાં પહોંચી છે, પરંતુ દર વખતે તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

WPL 2026ના ઓક્શન બાદ દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિક પાર્થ જિંદલે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, તેઓ એક ભારતીય કેપ્ટન ઈચ્છે છે અને તે દિશામાં તેઓ પોતાનું મન બનાવી ચૂક્યા છે.

જેમિમાનું શાનદાર પ્રદર્શન
જેમિમા રોડ્રિગ્સે અત્યાર સુધીના તેમના WPL કરિયરમાં 27 મેચ રમીને 507 રન બનાવ્યા છે અને તેની એવરેજ 28.16ની રહી છે. વનડે વર્લ્ડ કપ 2025માં પણ તેણે બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

દિલ્હી કેપિટલ્સે આ ખેલાડીઓને કર્યા છે રિટેન
ઓક્શન પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સે કુલ 5 ખેલાડીઓને રિટેન કર્યા હતા. જેમાં જેમિમા રોડ્રિગ્સ, શેફાલી વર્મા, મેરિઝેન કાપ અને એનાબેલ સધરલેન્ડને દિલ્હીએ 2.22 કરોડ રૂપિયામાં રિટેન કર્યા હતા. જ્યારે અનકેપ્ડ પ્લેયર નિકી પ્રસાદને DCએ 50 લાખ રૂપિયામાં રિટેન કરી હતી.

WPL 2026 માટે દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમ
જેમિમા રોડ્રિગ્સ, શેફાલી વર્મા, એનાબેલ સધરલેન્ડ, મેરિઝેન કાપ, નિકી પ્રસાદ, લૌરા વુલ્વાર્ટ, ચિનેલ હેનરી, શ્રી ચરણી, સ્નેહ રાણા, લિઝેલ લી, દિયા યાદવ, તાનિયા ભાટિયા, મમતા માદીવાલા, નંદની શર્મા, લુસી હેમિલ્ટન, મિન્નુ મણી.

