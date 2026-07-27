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ગંભીરની ખુરશી ખતરામાં ? ઝિમ્બાબ્વેમાં જીત બાદ VVS લક્ષ્મણને નવા હેડ કોચ બનાવવાની માંગ તેજ

Team India Head Coach : ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 શ્રેણીમાં ભારતની 3-0થી શાનદાર જીત થઈ છે. લક્ષ્મણ અને શ્રેયસ ઐયરનો ડ્રેસિંગ રૂમનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ગૌતમ ગંભીરને બદલે વીવીએસ લક્ષ્મણને હેડ કોચ નિયુક્ત કરવા અંગે ચાહકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:09 PM IST
ગંભીરની ખુરશી ખતરામાં ? ઝિમ્બાબ્વેમાં જીત બાદ VVS લક્ષ્મણને નવા હેડ કોચ બનાવવાની માંગ તેજ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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